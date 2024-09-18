التجارة تحظر بيع السيارات نقدا واقتصار الدفع على القنوات المصرفية فقط اعتبارا من مطلع أكتوبر المقبل

MENAFN - Al-Anbaa) أصدر التجارة والصناعة خليفة العجيل، قراراً يقضي بمنع بيع المركبات بجميع أنواعها نقداً، واقتصار الدفع في عمليات بيع المركبات على القنوات المصرفية فقط وذلك اعتباراً من 1 أكتوبر 2024.

وقالت وزارة التجارة عبر حسابها الرسمي على موقع (إكس) ان هذا القرار يأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة والحثيثة لمكافحة جرائم غسيل الأموال والحد منها، وتؤكد الوزارة أن منع النقدي سيسهم بشكل فعّال في الحد من الجرائم المالية وسد الثغرات المتعلقة بغسيل الأموال على وجه التحديد، كما أن تقييد البيع النقدي سيمكن الجهات المعنية من تتبع حركة الأموال والتأكد من مصادرها ومصارفها ووجهتها النهائية وخلوها من أي جريمة مخالفة للقانون.

وقد نص القرار على الالتزام بعدم البيع والتداول النقدي، واقتصار وسيلة الدفع على القنوات المصرفية عند إجراء أي عملية بيع للمركبات.

كما نص القرار على أنه في حال الإخلال بأحكام هذا القرار للجهة الرقابية أن تفرض واحدًا أو أكثر من التدابير والجزاءات المنصوص عليها في القوانين والقرارات ذات الصلة.

وتؤكد وزارة التجارة التزامها التام بتنفيذ المساعي الرامية لمكافحة الجرائم المالية بما في ذلك جرائم غسيل الأموال التي تشكل تحديًا وتهديدًا للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة للبلدان، وتلفت الوزارة إلى أن هذه الممارسات تسيء للمجتمع وتضر بالسمعة الدولية للبلاد، مما يستدعي تكاتف الجهود

لمكافحتها.