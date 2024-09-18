سعر برميل النفط الكويتي يرتفع ليبلغ 74 54 دولار

MENAFN - Al-Anbaa) ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 84 سنتا ليبلغ74.54 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل73.70 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وعالميا ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي1.10 دولار لتبلغ

71.41 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 95 سنتا لتبلغ

73.70 دولار للبرميل.

وتوقف أكثر من 12 في المئة من إنتاج النفط الخام و16 بالمئة من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك بالولايات المتحدة بعد الإعصار فرانسين وفقا لتقديرات هيئة السلامة وحماية البيئة الأمريكية.

وتترقب الأسواق العالمية ما سينتج عن اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) اليوم حيث تشير التوقعات إلى اتخاذه لقرارات تتعلق بخفض أسعار الفائدة.

