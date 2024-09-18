سعر برميل النفط الكويتي يرتفع ليبلغ 74 54 دولار

(MENAFN
- Al-Anbaa)
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 84 سنتا ليبلغ
74.54 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل
73.70 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وعالميا ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي1.10 دولار لتبلغ
71.41 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 95 سنتا لتبلغ
73.70 دولار للبرميل.
وتوقف أكثر من 12 في المئة من إنتاج النفط الخام و16 بالمئة من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك بالولايات المتحدة بعد الإعصار فرانسين وفقا لتقديرات هيئة السلامة وحماية البيئة الأمريكية.
وتترقب الأسواق العالمية ما سينتج عن اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) اليوم حيث تشير التوقعات إلى اتخاذه لقرارات تتعلق بخفض أسعار الفائدة.
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