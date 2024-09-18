السكنية تحقيق تقدم في إنجاز مشروعي جنوب صباح الأحمد وجنوب سعدالعبدالله

تسليم 32122 إذن بناء حتى نهاية الشهر الماضي في 3 مشروعات





كشف نائب المدير العام لقطاع العلاقات العامة والتطوير المتحدث الرسمي باسم المؤسسة العامة للرعاية السكنية عمر الرويح، عن تقديم الإدارات المختصة 37,356 ألف معاملة خلال شهر أغسطس الماضي.

وقال الرويح في تصريح صحافي استعرض خلاله تقرير الأداء الشهري لأعمال المؤسسة عن شهر أغسطس الماضي، أن 26 ألف خدمة جرى تنفيذها من خلال الخدمات الالكترونية الخاصة بالسكنية والمقدمة عبر تطبيق سهل الحكومي، فيما جرى الإجابة عن استفسارات المواطنين ومتابعة معاملاتهم من خلال الخط الساخن بإجمالي تجاوز 10 آلاف اتصال.

وأعلن عن ارتفاع إجمالي عدد شهادات أذونات البناء التي جرى تسليمها للمواطنين في 3 مشروعات سكنية إلى 32,122 شهادة منها 27489 خاصة بقسائم مدينة المطلاع، و 3237 قسيمة في مشروع جنوب عبدالله المبارك و 1396 ضمن مشروع خيطان الجنوبي حتى نهاية الشهر الماضي.

وقال الرويح إن قطاع التنفيذ تمكّن من تحقيق تقدّم في إنجاز عدد من المشروعات بدءا من مشروع جنوب مدينة صباح الأحمد الذي شهد تسجيل نسبة إنجاز فعلية بلغت 26.54 % بتقدم عن نسبة الإنجاز التعاقدية بمقدار 14.79 %.

وتابع: يشهد مشروع جنوب سعدالعبدالله تقدما في الأعمال الموقعية حيث بلغت نسبة الإنجاز حتى نهاية الشهر الماضي 5.07 %، مبينا الرويح أن المؤسسة تتابع العمل لاستكمال وتسليم الأعمال لعقد مشروع شرق صباح الأحمد الذي يحتوي على 1184 بيت.

وفيما يتعلق بمعاملات التخصيص أشار الرويح إلى أن إجمالي عدد المخصصين على مشروع جنوب سعد العبدالله بلغ 4423 مواطن من أصحاب الطلبات الإسكانية القائمة حتى يونيو 2007.

ولفت الرويح إلى أن المؤسسة وقعت خلال الشهر عقدين، أولها عقد خاص لإنشاء و إنجاز وصيانة مركز فتيات بمدينة صباح الاحمد السكنية قطاع A، ، وعقد آخر لإنشاء و إنجاز وصيانة مركز فتيات في القطاع التاسع بمدينة سعد العبدالله.

وزاد : بلغ عدد المباني العامة تحت التنفيذ 122 مبنى، منهم 68 في مدينة المطلاع السكنية، و 31 في جنوب عبد الله المبارك، و 7 شرق صباح الأحمد ومبنى واحد ضمن مشروع خيطان الجنوبي وآخر في مدينة جابر الأحمد وأخيرا 14 مبنى في مدينة صباح الأحمد.