السكنية تحقيق تقدم في إنجاز مشروعي جنوب صباح الأحمد وجنوب سعدالعبدالله

(MENAFN
- Al-Anbaa)
تسليم 32122 إذن بناء حتى نهاية الشهر الماضي في 3 مشروعات
كشف نائب المدير العام لقطاع العلاقات العامة والتطوير المتحدث الرسمي باسم المؤسسة العامة للرعاية السكنية عمر الرويح، عن تقديم الإدارات المختصة 37,356 ألف معاملة خلال شهر أغسطس الماضي.
وقال الرويح في تصريح صحافي استعرض خلاله تقرير الأداء الشهري لأعمال المؤسسة عن شهر أغسطس الماضي، أن 26 ألف خدمة جرى تنفيذها من خلال الخدمات الالكترونية الخاصة بالسكنية والمقدمة عبر تطبيق سهل الحكومي، فيما جرى الإجابة عن استفسارات المواطنين ومتابعة معاملاتهم من خلال الخط الساخن بإجمالي تجاوز 10 آلاف اتصال.
وأعلن عن ارتفاع إجمالي عدد شهادات أذونات البناء التي جرى تسليمها للمواطنين في 3 مشروعات سكنية إلى 32,122 شهادة منها 27489 خاصة بقسائم مدينة المطلاع، و 3237 قسيمة في مشروع جنوب عبدالله المبارك و 1396 ضمن مشروع خيطان الجنوبي حتى نهاية الشهر الماضي.
وقال الرويح إن قطاع التنفيذ تمكّن من تحقيق تقدّم في إنجاز عدد من المشروعات بدءا من مشروع جنوب مدينة صباح الأحمد الذي شهد تسجيل نسبة إنجاز فعلية بلغت 26.54 % بتقدم عن نسبة الإنجاز التعاقدية بمقدار 14.79 %.
وتابع: يشهد مشروع جنوب سعدالعبدالله تقدما في الأعمال الموقعية حيث بلغت نسبة الإنجاز حتى نهاية الشهر الماضي 5.07 %، مبينا الرويح أن المؤسسة تتابع العمل لاستكمال وتسليم الأعمال لعقد مشروع شرق صباح الأحمد الذي يحتوي على 1184 بيت.
وفيما يتعلق بمعاملات التخصيص أشار الرويح إلى أن إجمالي عدد المخصصين على مشروع جنوب سعد العبدالله بلغ 4423 مواطن من أصحاب الطلبات الإسكانية القائمة حتى يونيو 2007.
ولفت الرويح إلى أن المؤسسة وقعت خلال الشهر عقدين، أولها عقد خاص لإنشاء و إنجاز وصيانة مركز فتيات بمدينة صباح الاحمد السكنية قطاع A، ، وعقد آخر لإنشاء و إنجاز وصيانة مركز فتيات في القطاع التاسع بمدينة سعد العبدالله.
وزاد : بلغ عدد المباني العامة تحت التنفيذ 122 مبنى، منهم 68 في مدينة المطلاع السكنية، و 31 في جنوب عبد الله المبارك، و 7 شرق صباح الأحمد ومبنى واحد ضمن مشروع خيطان الجنوبي وآخر في مدينة جابر الأحمد وأخيرا 14 مبنى في مدينة صباح الأحمد.
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