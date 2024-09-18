ممثل الأمير يغادر غدا لترؤس وفد البلاد المشارك بالدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة

ممثل الأمير يغادر غدا لترؤس وفد البلاد المشارك بالدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة
التاريخ
9/18/2024 6:05:36 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa)
يغادر ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد
الشيخ صباح الخالد، والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن يوم غد الخميس، لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستقام في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
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