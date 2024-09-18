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ممثل الأمير يغادر غدا لترؤس وفد البلاد المشارك بالدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة

9/18/2024 6:05:36 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) يغادر ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن يوم غد الخميس، لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستقام في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.


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