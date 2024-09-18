إنفينيتي: تجربة استثنائية تعكس الفخامة والتميّز

(MENAFN
- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) تعتبر الروابط أساس العلاقات العائلية، وكلما تعمقت هذه الروابط، زادت قوة العلاقة. تشكّل هذه الفلسفة جوهر علامة "إنفينيتي" التجارية، التي تميزت بتقديم الفخامة بأسلوب يسهل الوصول إليه، مع مركبات تتميز بتصاميم تجمع بين الأناقة والتطور. وفي كل طراز من مجموعتها، يتجلّى طابع فريد يعكس شخصية متميزة، ويتضح التزام الشركة راسخ بالحرفية المتقنة والتفاصيل المدروسة بعناية. وتشبه سيارات "إنفينيتي" أفراد العائلة، حيث يحمل كل طراز منها روحاً وطموحاً يعبر عن شخصية سائقه بأسلوبٍ خاص ومميز.
وتعد سيارة "QX50" مثالية للباحثين عن المرونة والأناقة، حيث تتكيف مقاعدها الفسيحة بسهولة مع الاحتياجات المتنوعة. ومع الباب الخلفي الذي يعمل بتقنية الحركة، يصبح الوصول إلى البضائع أمراً مريحاً وسلساً، سواء كنت متوجهاً لقضاء عطلة نهاية أسبوع رائعة أو في رحلة لإنجاز المهام اليومية.
ويعزّز نظام Bose® Premium Audio تجربة القيادة، حيث يوفر تجربة سمعية عالية الجودة، وتضمن ميزات الأمان المتقدمة مثل نظام التدخل في النقاط العمياء "Blind Spot Intervention" سلامة الركاب، ما يمنحك الطمأنينة أثناء القيادة. وبفضل الاتصال السلس والتكنولوجيا المتطورة، إلى جانب المحرك المتوازن الذي يجمع بين الأداء القوي وكفاءة استهلاك الوقود، فإن سيارة "QX50" مستعدة لمواجهة تحديات الحياة الحضرية ومشاركتك في المغامرات الطويلة بكل يسر وثقة.
أما سيارة "QX55" فتبرز بفضل تصميمها الجريء وخصائصها التكنولوجية المتطورة، ما يجعلها خياراً استثنائياً في عالم السيارات الفاخرة. ويجذب شكلها المميز الأنظار، بينما تضمن ميزات الأمان المتقدمة مثل تحذير الاصطدام الأمامي، ومراقبة النقطة العمياء، وتحذير مغادرة المسار، راحة البال للسائقين. وتتميز المساحة الداخلية بتصميم مرن يستوعب كل ما تحتاجه، من الضروريات اليومية إلى معدات الرياضة التي تحتاجها خلال عطلة نهاية الأسبوع. ويضمن نظام المعلومات والترفيه ذو الشاشتين بقاءك على اتصال، بينما تسهّل إمكانيات دمج الهواتف الذكية تجربة الترفيه والتواصل أثناء القيادة.
تتميز سيارة "QX60" بتصميم مبتكر يجعله الشريك المثالي لتنقلاتك اليومية بأقصى درجات الأناقة. توفر مقصورتها الداخلية الواسعة، التي تضم فتحة سقف بانورامية ومواد عالية الجودة، بيئة فاخرة ومريحة للسائق والركاب. كما تأتي السيارة مزودة بتقنيات قيادة متقدمة مثل التوجيه التكيفي المباشر ونظام تثبيت السرعة الذكي، لضمان تجربة قيادة سلسة وموثوقة. ويتيح لك نظام INFINITI InTouch™ مع Apple CarPlay® وAndroid Auto® اللاسلكي البقاء متصلاً بالعالم الخارجي. يدعم المحرك القوي جميع احتياجاتك، من التنقل السلس في المدينة إلى الرحلات الطويلة، دون أي تنازل عن الراحة أو الأداء. بفضل هذه المزايا، تعتبر "QX60" الخيار المثالي للعائلات والأفراد على حد سواء، وتضمن لك تجربة قيادة استثنائية في كل الأوقات.
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