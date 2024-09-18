زياد خلف: الإمارات محطة مهمة لكبار رجال الأعمال

(MENAFN
- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) دبي، الإمارات العربيّة المتحدّة، 27 أغسطس 2024: أشاد الدكتور زياد خلف عبد، رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي ورئيس مجموعة زياد خلف القابضة في أبوظبي وعضو مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، بالدور الكبير الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز الإنجازات الاقتصادية وتحقيق أرقام قياسية في حجم التجارة الخارجية، وذلك عقب إعلان نشره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، عبر حسابه الرسمي على منصة X.
ووجه الدكتور زياد شكره لصاحب السمو على استشهاده بالعلاقات الاقتصادية القوية والمتينة مع العراق إلى جانب عدد من الدول، حيث قال: "أشار صاحب السمو إلى أن العراق يُعتبر من أهم الدول التي ترسخت علاقته الاقتصادية مع الإمارات بنسبة بلغت 41%، ليصبح العراق الوجهة الأولى للصادرات الإماراتية وأحد اهم الشركاء التجاريين، تليه تركيا والهند."
كما أعرب الدكتور زياد خلف عن فخره واعتزازه لمساهمته كشريك فاعل في هذه النسبة التي تعكس التعاون الوطيد بين العراق والإمارات من خلال مصرف التنمية الدولي وهو المصرف العراقي الوحيد في الإمارات، ويعد المصرف من خلال فرعه في دبي أهم المساهمين في تنمية وتسهيل التبادل التجاري بين الإمارات والعراق، ليصبح شريكاً موثوقاً للأعمال التي تسعى إلى تعزيز الأداء المالي العالي وتحقيق النمو المستدام عبر تقديمه الحلول المصرفية الشاملة برؤية استراتيجية تستند على الابتكار والاستدامة".
كما أشار إلى مجموعة زياد خلف القابضة ZK HOLDING GROUP في أبوظبي. التي يندرج تحتها 22 شركة تساهم بقوة في تطوير الاستثمار في الإمارات، كما تسهل عملية التبادل والتطوير التجاري بين الإمارات والعراق في مجالات مختلفة منها الاستثمار و التمويل والصناعة والتجارة والعقارات والدفع الإلكتروني.
وقال الدكتور زياد خلف: "استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أن تحقق التنمية المستدامة وتواكب آخر التطورات التي يشهدها العالم بما فيها ثورة الذكاء الاصطناعي، وهو ما جعلها محطة مهمة لكبار رجال الأعمال، الذين عملوا على التعاون المشترك مع الإمارات على أكثر من صعيد. خاصة وأن الإمارات دولة تذلل الصعوبات وتساعد على توسيع التعاون التجاري المشترك، والاستثمار في القطاعات كافة".
من الجدير بالذكر ان مصرف التنمية الدولي، المصرف العراقي المرخص من البنك المركزي الاماراتي، وقد ساهم خلال العامين 2023 و 2024 من تواجده في دولة الإمارات بحجم التبادل التجاري بما يفوق7 مليار درهم ، وفي العام الحالي بمساهمة تصل إلى 3 مليار درهم، بما يعادل نسبة مساهمة 15 بالمئة، مع توقعات بزيادة نسبة المساهمة في التبادل التجاري قبل نهاية العام الحالي.
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