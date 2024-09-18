رؤية الر ئيس في الاقتصاد الأردني

اهتم اعلامي بارز يشرف على احدى المؤسسات البحثية لإجراء مراجعة للكتابين الصادرين في نهاية عام 2020 حول الاقتصاد الأردني، من وجهة نظر رؤيتين مختلفتين - يسارية وأخرى ليبرالية -. اقترح الزميل احمد عوض مدير مركز الفنيق للدراسات الاقتصادية تقديم قراءة لكتابي الأزمة المالية والاقتصادية اسباب ونتائج الصادرعن "الآن ناشرون". كما اقترح زميل أخر تقديم كتاب السيد جعفر حسان الصادرعن نفس الدار وبنفس الفترة بعنوان الاقتصاد السياسي الأردني . لم تنجز المهمة بسبب ضيق الوقت المحدد للباحثين التي طلبت منهما.ورغم تقادم الزمن على صدور الكتابين الا انهما لا يفقدان رؤية كل منهما حول الاقتصاد الأردني فأنني أجدد الدعوة لإجراء المراجعة بمناسبة تكليف السيد جعفر حسان برئاسة الحكومة والتي قد تمتد للسنوات الأربعة القادمة. فإن تسليط الضوء على رؤية الرئيس المكلف حول كيفية مواجهة الإقتصاد الأردني موضع اهتمام الرأي العام.

من المعروف ان الرئيس المكلف شغل مناصب هامة في الدولة منها وزيرا للتخطيط لمدة خمس سنوات في الفترة ما بين 2009-2013 . عبر الرئيس في كتابه عن رؤيته للإقتصاد الأردني، موجها نقده للحكومات السابقة وللمواطنيين بسبب الميل العام لما وصفه "بسياسات الإتكال". مشيدا بالإجراءات التي اقدمت عليها الحكومات بتوجيهات وإملأءات صندوق النقد والبنك الدوليين التي شهدتها البلاد أعوام 1992 - 1997 ومن ابرزها قانون تشجيع الاستثمار الذي أقر في عام 1995 ممهداً لملكية كاملة للمستثمر الأجنبي في معظم القطاعات، وقانون ضريبة المبيعات في عام 1994، الذي حدد الضريبة بـ 12٪ قبل ان ترفع إلى 16٪ لاحقا، على الرغم من اعترافه بأن ضريبة المبيعات لها تأثير سلبي على ذوي الدخل المحدود لكن مبرراته؛ إيجاد مصادر إضافية للإيرادات بشكل سريع، موضحا ان الفشل في تحقيق إصلاحات هيكلية في التحصيل الضريبي، لم يتركا أمام الحكومة خياراً على المدى القصير سوى تعزيز الضرائب غير المباشرة.

ومع مرور ثلاثة عقود على ضريبة المبيعات الإنكماشية؛ نجحت هذه الضريبة بإمتياز في اخضاع الاقتصاد الوطني للركود المزمن وإفقار المواطنين. لم يجر التفكير بإجراء مراجعة لإعادة هيكلة السياسات الضريبية، على العكس من ذلك جرى التوسع بالنهج ذاته؛ بإصدار الضريبة الخاصة على المحروقات، واتحفتنا الحكومة المستقيلة بأخر قراراتها بحزمة جديدة من الضرائب.

اما بخصوص الخصخصة فقد اشاد الرئيس بالخطوات التي تمت في معظم الشركات والمؤسسات المستهدفة بحلول عام 1999. مؤكدا على تقرير البنك الدولي الذي صدر في عام 2000 ببرنامج الخصخصة خلال السنوات السابقة، وأعده من أنجح التجارب في المنطقة بـعد خصخصة 33 شركة من أصل 40 شركة مستهدفة، اضافة الى تخفيض الدعم الحكومي.

تأتي هذه الحكومة في ظروف اشتداد الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهي تسير على النهج ذاته، "إلا إذا ادركت مخاطر استمرار النهج" الذي أوصل الاقتصاد الى الحافة، فالرئيس الجديد أحد منظري السياسات الاقتصادية النيو ليبرالية، التي استنزفت جميع الطاقات الشعبية والرسمية ببيع مؤسسات القطاع العام، وارتفاع المديونية الى نحو (42) مليار دينار. وتراجع معدلات النمو الاقتصادي من 7.5% الى 2.5%. وعرضت نصف الأردنيين للفقر ونصف جيل الشباب بلا عمل. لم يعد لدى الشعب الأردني ما يقدمه بعد اتساع الفجوة الطبقية واستحواذ شريحة ضئيلة على ثروات البلاد، وتمتعها بإعفاءات ضريبية غير مسبوقة باستبدال فلسفة الضريبة التصاعدية، بمساواة العبء الضريبي بين الفقراء والأثرياء بشكل مخالف للدستور. وتأتي هذه الحكومة في ظروف استمرار حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، والإعلان جهارا نهارا عن المشروع الصهيوني التوسعي الذي يستهدف الشعبين الشقيقين الفلسطيني والأردني.

*الكاتب خبير ومحلل اقتصادي

