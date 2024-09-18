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حالات تسمم بمصنع في الضليل

9/18/2024 5:22:19 AM
(MENAFN- Amman Net) أصيب عدد من العاملين والعاملات في مشغل خياطة في منطقة "الضليل" في محافظة الزرقاء بالتسمم.

وبحسب مصدر امني ، وقعت الحادثة بعد استنشاق العاملين والعاملات لمواد كيميائية تسربت بداخل المصنع.

وأشار المصدر الى فتح تحقيق للوقوف على أسباب الحادثة.

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