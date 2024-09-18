السقا خلال لقاءه رئيس الوزراء المكلف: نحن مع الوطن في حمايته والوقوف بوجه التهديدات

- أكد أن لدى الحزب خطة اقتصادية متكاملة للعشر سنوات القادمة، وطالب الحكومة لمناقشتها معهم

- طالب الحكومة بمراعاة الهمّ الاقتصادي وما يعانيه المواطن اليوم من فقر وبطالة، والتعليم والصحة، ثم الحريات التي بدونها لا يوجد ديمقراطية

- أكد ضرورة أن يبقى الحوار مفتوحًا ومستمرًا أن تنفتح الحكومة على الكتل النيابية الحزبية خاصة





التقى رئيس الوزراء المكلف جعفر حسان، صباح اليوم الثلاثاء، بوفدٍ من حزب جبهة العمل الإسلامي ضمّ كلاً من الأمين العام للحزب المهندس وائل السقا والنائب محمد خليل عقل، والنائب أحمد القطاونة.

وأكد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس وائل السقا أنّ“اللقاء كان إيجابيًا وخطوةًفي الاتجاه الصحيح”.

وأوضح السقا أنّ الرئيس بدأ اللقاء بالحديث عن حوار مفتوح سيتواصل ما بين الحكومة والأحزاب لما فيه مصلحة الوطن، يكون مبنيًا على الصراحة والانفتاح.

في المقابل، قلنا له إنّ هذه خطوة في الاتجاه الصحيح لتطبيق منظومة التحديث السياسي، وعلى رأسها الانفتاح ما بين الحكومة والأحزاب، لا سيما وأنّ خطة التحديث تسعى للوصول إلى مجلس نيابي ينتج حكومات برلمانية وحزبية، والحوار والانفتاح والصراحة هي أساسها.

وتابع بالقول: أكدنا أنّنا جزءٌ من هذا الوطن وتاريخه وثوابته، وهمّنا همّه، سواءً ما يتعلق بالمهددات الخارجية ممثلة بالكيان الصهيوني الذي يعتدي على أهلنا في غزة والضفة ويستهدف الأردن بمخطط التهجير من الضفة، وأننا مع الوطن في حمايته والوقوف بوجه هذه التهديدات، مطالبين بتصليب الجبهة الداخلية كأساس لهذه المجابهة، ومنها الحياة الحزبية والقرارات الشعبية والبرلمانية.

وأضاف: أيضًا هنالك عناوين مهمّة يجب على الحكومة أن تراعيها وعلى رأسها الهمّ الاقتصادي، وما يعانيه المواطن اليوم من فقر وبطالة، والتعليم والصحة، ثم الحريات التي بدونها لا يوجد ديمقراطية، والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعديل القوانين المقيدة للحريات وأولها قانون الجرائم الإلكترونية وقانون الاعتقال الإداري.

ولفت السقا إلى أنّ الاجتماع أكد على أنّ الحوار يجب أن يكون مفتوحًا ومستمرًا، وأن يُسمع من الناس لا أن يُسمع عن الناس في هذا المجال، وأن تنفتح الحكومة على الكتل النيابية الحزبية خاصة، ونحن لأول مرة نعيش حياة حزبية في البرلمان مكونة من القائمة الوطنية الحزبية.

ومن جانبٍ آخر، كشف السقا أنّ الرئيس المكلف أكد أنّ اللقاء لن يناقش التشكيلة الحكومية، وأكدنا له أننا لسنا مهتمين بالتشكيلة إلا فيما يتعلق بحسن الاختيار وأن لا يكونوا من المؤزمين وأن يكون لديهم حلول للمواطن، الذي يريد“روشيتات سريعة” من هذه الحكومة تبشره أن القادم بخير، من خلال إطلاق سراح المعتقلين وحل مشكلة البطالة وأن يتم حل المشكلة الاقتصادية عبر دراسة شاملة وليس حلول مالية.

وقال السقا: أوضحنا للرئيس المكلف أن بين أيدينا خطة اقتصادية متكاملة للعشر سنوات القادمة، وطالبناه أن يناقشنا بها، وقال إن لدى الحكومة خطة، فدعوناه لنقاش لنصل للشيء الأمثل على طاولة حوار لما فيه مصلحة هذا الوطن.

وختم تصريحاته بالقول: أعدنا التأكيد والتعبير عن أملنا بأن يكون وزراء التشكيلة على قدر المسؤولية وأن يكون لديهم حلول لمشاكل الأردن وقلبهم على الوطن وليسوا من المؤزمين.

يذكر أن رئيس الوزراء المكلف جعفر حسان، بدأ لقاءاته الحزبية مع حزبي الميثاق وإرادة، وذلك قبيل تشكيل حكومته بعد صدور الإرادة الملكية بتكليفه بتشكيل الحكومة خلفا لحكومة بشر الخصاونة، التي قبل جلالته استقالتها.

وكانت مصادر إعلامية أكدت أن حسان سيبدأ مشاورات مع أحزاب ممثلة في مجلس النواب بشأن الحكومة الجديدة.

وكلف الملك عبدالله الثاني، الأحد، حسان بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة بشر الخصاونة، التي قبل جلالته استقالتها.

والتقى حسان بكل من الأمينين العامين لحزبي الميثاق محمد المومني وإرادة نضال البطاينة.

وجرت الانتخابات النيابية في 10 أيلول الماضي، إذ بلغت نسبة الاقتراع فيها 32.25%؛ وبلغ عدد المقترعين 1638351 من أصل 5.080858 مليون ناخب وناخبة، ممن يحق لهم الانتخاب والمسجلين في السجلات النهائية للدوائر الانتخابية في المملكة، بحسب رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة.