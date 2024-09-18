طهبوب: الحكومة مطالبة بالإنقاذ الاقتصادي

طهبوب: الحكومة مطالبة بالإنقاذ الاقتصادي
التاريخ
9/18/2024 5:22:18 AM
(MENAFN
- Amman Net) قالت النائب في مجلس النواب الأردني ديمة طهبوب إن الحكومة مطالبة بالإنقاذ الاقتصادي.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · طهبوب: الحكومة مطالبة بالإنقاذ الاقتصادي
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