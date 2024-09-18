Wednesday, 18 September 2024 01:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


النواب الإسلاميون ..أقلية معارضة في المجلس العشرين

9/18/2024 5:22:18 AM
(MENAFN- Amman Net) منذ إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب سرت في الأردن موجة كالنار في الهشيم تحذر من تداعيات فوز حزب جبهة العمل الاسلامي بــ 31 مقعدا في القائمتين المحلية والعامة من أصل 138 مقعدا، وذهب الخائفون والمرعوبون إلى تصوير هذا الفوز امام الجمهور الأردني وكأنه كارثة على البلاد والعباد، وبدت مواقع التواصل الاجتماعي وكأنها ساحة حرب تحمل من النذير أضعاف ما تحمله من البشرى والتفاؤل، وكأن هذا الفوز الانتخابي نذير خوف وشؤم.
غاب العقل والتعقل هنا تماما، بينما الأمر كله لا يحتاج لحالة الفزع هذه، ولو نظر كل ذي بصيرة لهذا الفوز بموضوعية، وقرأه بعين العاقل فلن يرى فيه ما يدعو لكل هذا الفزع الذي بدا في معظمه مجرد تباكي مفرغ من مضمونه تماما ولا يستحق كل دموع التماسيح تلك.
ولعل مجرد نظرة هادئة لتفاصيل النتائج الانتخابية ومعطيات ارقامها سترى ان القوة التصويتية والتأثيرية للاسلاميين داخل المجلس تصل الى 22,6 % من القوة التصويتية الكلية للمجلس بينما الأحزاب التسعة الأخرى الفائزة فقد حصلت بمجموع مرشحيها في القائمتين المحلية والعامة على 95 مقعدا وبنسبة
68,8 % ،
وهي القوة التصويتية الأكبر والأقوى تأثيرا.
ووفقا للمعادلات الرقمية فان 5 نواب فقط لم يدخلوا في حسابات حصص الأحزاب وبنسبة متواضعة جدا وبدون أية قوة تصويتية بلغت 3,6 % ، وفي حال افترضنا جدلا أنهم سيتحالفون مع الاسلاميين قلبا وقالبا فان قوة الاسلامين مع تحالفهم المفترض ستصبح 36 صوتا فقط وبنسبة إجمالية تبلغ 26.2 % وهي نسبة ضئيلة لن تؤثر على قرارات المجلس التصويتية، وستبقى قوة معارضة تكتفي باستخدام أقصى أسلحة تأثيرها الصوتية وتصديرها للحكومة داخل القبة وللجمهور الواسع خارجها.
ووفقا للتضاريس السياسية للآحزاب صاحبة المقاعد تحت القبة ( 9 أحزاب ) فإنها جميعها تحمل مسميات مختلفة لكنها في جوهرها تنطلق من منبع سياسي واحد وهو منبع الموالاة للسياسات الحكومية، وليس وفي اقصى الإحتمالات أن يجرؤ أي من هذه الأحزاب التسعة على ممارسة دور المعارضة أو حتى بناء تحالف سياسي مع الإسلاميين مما يبقي تلك الأحزاب الحليف الأكثر قوة وتأثيرا للسياسات الحكومية التي لن تجد تحت القبة ما يعرقل سياساتها ومشاريعها في ظل وجود هذه القوة المهيمنة.
تتمتع الأحزاب التسعة ( الميثاق، ارادة، عزم، الاتحاد الوطني، تقدم، الوطني الاسلامي، العمال، الارض المباركة، تحالف نماء والعمل) بخطاب سياسي وسطي معتدل كما تصف نفسها في ادبياتها، لكن مفهوم "الاعتدال " عندها لا يقودها أو يقود أي باحث منصف لاعتبار هذا الاعتدال خارج منظومة الولاء الحكومي، وهو ما يجعلها حكما في الخندق الحكومي الموالي، مما يدفعها لتكون واقي صدمات صلب لأية معارضة نيابية تحت القبة يقودها الاسلاميون ضد سياسات حكومية بعينها.
ومن المؤكد أن تلك الأحزاب التسعة لن تسمح لأعضائها بالخروج عن خطها السياسي وموقفها، مما سيسمح بتقديم أداء موحد لأعضاء كل حزب بدل الفوضى في المواقف إبان كانت الكتل النيابية تعمل كبديل سيء للأحزاب، وسنرى ــ وهذا ما نأمله ــ أداء تشريعيا ورقابيا أفضل بكثير مما شهدناه في مجالس سابقة ، ومن المؤكد أن هذه الأحزاب التسعة مجتمعة ستشكل تحالفات فيما بينها في القضايا الهامة على نحو التصويت على الثقة بالحكومة، او التصويت على الموازنة العامة، والقضايا الأخرى الطارئة.
وبالنتيجة علينا الإعتراف بأننا سنجلس على دكة الإنتظار لمراقبة أداء المجلس الجديد بشغف، ولمعرفة الى أين ستقودنا هذه التجربة، لكن ما أؤكده هنا أن المعارضة النيابية الإسلامية ستعود للقيام بذات الدور السابق، وهو ما سيدفع بها لانتهاج سياسات جديدة في معارضتها البرلمانية، فعدد أصواتها ارتفع مما سيرهق المجلس في الوقت الذي عليها أن تدرك فيه أنها تواجه صدا منيعا وصلبا من القوة التصويتية الأكبر والأكثر تأثيرا، وهي بحاجة لايصال صوتها الى خارج القبة، لتكثيف حالة المؤازرة الشعبية لمواقفها.

MENAFN18092024000209011053ID1108687015

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث