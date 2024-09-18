الموافقة على أول دراسة سريرية في الأردن لعلاج واعد للسرطان

MENAFN - Amman Net) كشف مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات عن منح المؤسسة موافقتها على دراسة سريرية تعتبر الأولى من نوعها في المملكةلعلاج المرضى المشخصين بابيضاض الدم اللمفاوي الحاد (المنتكس / غير المستجيب للعلاج) في الأطفال والبالغين والليمفوما أوسرطان الغدد اللمفاوية(المنتكس / الغير مستجيب للعلاج) في البالغين وذلك باستخدام تقنية العلاجبالخلايا التائية المستقبلة للمستضدات الخيمرية CAR T-cell Therapy، لافتا إلى أن الدراسة السريرية تم تقديمها للمؤسسة العامة للغذاء والدواء من قبل الخدمات الطبية الملكية، وسيتم اجرائها في الخدمات الطبية الملكية.

وأضاف مهيدات في بيان صحفي،

أن العلاج باستخدام CAR T-cells يعد علاجا مناعيا واعدا لمرضى السرطان الذين أصبحت خيارات علاجهم محدودة، من خلال تعديل الخلايا التائية وراثيًا لتنشيط وظائف الجهاز المناعي وتحفيزه على الكشف عن أنواع معينة من السرطان والقضاء عليها،

كما يعتبر إنجازا طبيا نوعيا ونقلة نوعية في مستقبل علاج السرطان باستخدام تقنية علاجية مبتكرة لعلاج بعض حالات السرطان المستعصية التي لم تعد تستجيب للأساليب العلاجية الحالية كالعلاج الكيميائي، والإشعاعي، والمناعي، وزراعة الخلايا الجذعية.

وبين مهيدات أن الدراسة السريرية تمت دراستها وتقييمها فنيا من قبل لجنة فنية متخصصة بالدراسات الدوائية في المؤسسة برئاسة

مدير عام المؤسسة وعضوية نخبة من الخبراء في مجال الدراسات الدوائية من القطاعات الأكاديمية والطبية، مشيرا إلى أنه تم اعتماد مختبرات مركز الأورام العسكري لتطوير وإنتاج وتعديل هذه الخلايا مخبريا بسواعد مؤهلة من الخدمات الطبية الملكية ، حيث قامت المؤسسة بالتعاون مع الخدمات الطبية الملكية على تأهيل المختبر حسب الأسس العالمية للتصنيع الجيد GMP بما يضمن البيئة المعقمة والمؤهلة لانتاج مثل هذا النوع من العلاجات.

ومن الجدير بالذكر، أن

المؤسسة العامة للغذاء والدواء هي الجهة الرقابية الوحيدة المسؤولة عن الموافقة على إجراء الدراسات الدوائية في الأردن والإشراف عليها، كما توفر المؤسسة البيئة الرقابية المتميزة لضمان نجاح هذه الدراسات المحكومة بالتشريعات المحلية الناظمة مع الالتزام بأعلى المعايير والضوابط العالمية. هذا وتسعى المؤسسة باستمرار إلى مواكبة أحدث المستجدات العالمية فيما يخص علاج الأمراض المستعصية مثل أمراض السرطان باستخدام أحدث التقنيات العلاجية المتقدمة وتسخيرها للمرضى في الأردن، ويشار إلى

أن هذا النوع من العلاجات جرى تطبيقه في مراكز محدودة عالميا، ما يضع الأردن في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال العلاجي كما أنه يمثل إضافة نوعية للرعاية الطبية التخصصية ويقلّل من الأعباء المالية والاجتماعية والصحية المترتبة على إرسال مثل هذه الحالات المرضية إلى الخارج.