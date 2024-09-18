الكتوت: يوضح التوقعات حول قدرة الفريق الوزاري الجديد على تحقيق تقدم في ملف الإصلاحات

الكتوت: يوضح التوقعات حول قدرة الفريق الوزاري الجديد على تحقيق تقدم في ملف الإصلاحات
التاريخ
9/18/2024 5:22:17 AM
(MENAFN
- Amman Net) أوضح المحلل السياسي والاقتصادي فهمي الكتوت التوقعات حول قدرة الفريق الوزاري الجديد على تحقيق تقدم في ملف الإصلاحات السياسية والاقتصادية.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · فهمي الكتوت يوضح التوقعات حول قدرة الفريق الوزاري الجديد على تحقيق تقدم في ملف الإصلاحات
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