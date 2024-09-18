شركة SLB تطلق منصة Lumi المدعومة بالذكاء الاصطناعي

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أطلقت اليوم شركة الطاقة العالمية SLB (بورصة نيويورك: SLB) منصة البيانات والذكاء الاصطناعي LumiTM‎، التي تدمج قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي، مع آليات العمل عبر سلسلة قيمة الطاقة.

توفر المنصة المفتوحة والآمنة والمعيارية إمكانية الوصول إلى بيانات عالية الجودة في السياقات تحت السطحية والسطحية والتخطيط والعمليات، مما يعزز آليات التعاون عبر المجالات ويوفر معلومات ورؤى جديدة لتحسين جودة وسرعة صنع القرارات على المستوى المؤسسي. كما سيتم إدراج أحدث نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) فضلاً عن النماذج الأساسية الفاعلة في المجال والمحسنة بحيث تلبي متطلبات الصناعة من SLB في المنصة، مما يمكّن العملاء من تسريع وتيرة اعتماد الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.

صرح Rakesh Jaggi، رئيس قسم الشؤون الرقمية والتكامل في SLB، قائلاً: "يسهم الذكاء الاصطناعي في تغيير ديناميكيات صناعتنا، ولكن إمكاناته التحويلية تواجه معوقات متمثلة في تعقيدات منظومات البيانات في الصناعة". "وبالاستعانة بمنصة البيانات والذكاء الاصطناعي Lumi، سنتمكن من تحرير البيانات ووضعها في السياق السليم بهدف خدمة عملائنا العالميين عبر مختلف المجالات وتمكينهم من توسيع نطاق آليات عمل الذكاء الاصطناعي وتسريع وتيرة مهمة التحول الرقمي المستمرة."

تم تصميم منصة Lumi وفقًا لأحدث معايير الصناعة، وستكون متاحة لجميع موفري الخدمات السحابية الرئيسيين وستتوفر أيضًا على الأنظمة المحلية في المؤسسات، وهذا بدوره يضمن توفرها لقاعدة عملاء SLB العالمية. كما يمكن لعملاء SLB تدريب وتفعيل نماذج الذكاء الاصطناعي التقليدي والتوليدي الخاصة بالصناعة، بما في ذلك النماذج الأساسية المخصصة للاستكشاف والإنتاج (E&P) المقدمة من SLB. ولسوف يؤدي هذا الإجراء إلى إحداث تغيير جذري في عملية صنع القرارات المعتمدة على البيانات وأتمتة العمليات والتحسينات في الوقت الفعلي عبر سلسلة قيمة الطاقة بأكملها.

سيجري تعزيز منصة DelfiTM‎ الرقمية التابعة لشركة SLB بالاستعانة بأسس البيانات وقدرات التعلم الآلي المتوفرة في منصة Lumi، وسيؤدي هذا إلى تمكين آلية نمذجة المستودعات وتفسير البيانات الزلزالية وبيانات الآبار، والحفر الاتجاهي وآليات عمل التوجيه الجيولوجي على نحو أكثر قوة ومرونة. كما ستتوفر قدرات جديدة على صعيد الأتمتة والكفاءات التشغيلية حتى يتمكن عملاء الطاقة من تنفيذ عمليات عالية القيمة ومنخفضة الكربون.

تدمج منصة Lumi تقنيات من شركاء التكنولوجيا الرائدين مع الخبرة الرقمية والخبرة الثرية في المجال لشركة SLB لتيسير سبل الوصول إلى البيانات وقدرات الذكاء الاصطناعي عبر دورة إنتاج الطاقة. إضافةً إلى ذلك، تعمل بنية المنصة المفتوحة على تحرير البيانات من المصادر المنظمة وغير المنظمة باستخدام البروتوكولات القياسية والمفتوحة، بما في ذلك المعيار الفني OSDU®‎ من Open Group، وهو معيار بيانات مفتوح فاعل في صناعة الطاقة. كما أنها تعول على Cognite Data Fusion®‎ لتوصيل بيانات الإنتاج وتحليلها لتحسين العمليات. وتجدر هنا الإشارة إلى أن المنصة تتوافق أيضًا مع معايير الأمن السيبراني للمعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST) ومعايير وتشريعات الذكاء الاصطناعي الناشئة.

جرى إطلاق هذا الإعلان في منتدى SLB الرقمي، المقام هذا الأسبوع في موناكو.

لمزيد من المعلومات عن منصة البيانات والذكاء الاصطناعي Lumi، الرجاء زيارة slb/Lumi .

نبذة عن SLB

تعد SLB (رمزها في بورصة نيويورك: SLB) شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا ينصب تركيزها على دفع عجلة الابتكار في مجال الطاقة بغية إرساء الأساس لكوكب متوازن. هذا، وقد تركت الشركة بصمتها المميزة في أكثر من 100 بلد، أما عن موظفيها فهم يمثلون ما يقرب من ضعف عدد الجنسيات، كما نعمل يوميًا على تقديم ابتكارات جديدة في مجال النفط والغاز وتقديم خدمات رقمية على نطاق واسع وإزالة الكربون من الصناعات وتطوير وتعزيز أنظمة الطاقة الجديدة التي تعمل على تسريع تحول الطاقة. تعرّف على المزيد على slb .

بيان تحذيري بشأن البيانات التطلعية:

يحتوي هذا البيان الصحفي على "بيانات تطلعية" بالمعنى الوارد في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية الأمريكية، بمعنى، بيانات عن المستقبل وليس عن الأحداث الماضية، وغالبًا ما تحتوي مثل هذه البيانات على كلمات، مثل "نتوقع" و"قد" و"يمكن" و"نقدر" و"ننوي" و"نتنبأ" و"سوف" و"محتمل" و"متوقع" وغيرها من الكلمات المماثلة. كما تتناول البيانات التطلعية المسائل غير المؤكدة، بدرجات متفاوتة، مثل التنبؤات والتوقعات المتعلقة بنشر التقنيات والشراكات الجديدة لشركة SLB أو الفوائد المتوقعة منها؛ وبيانات عن الأهداف والخطط والتوقعات المتعلقة بالاستدامة والشؤون البيئية؛ والتنبؤات أو التوقعات المتعلقة بتحول الطاقة وتغير المناخ العالمي؛ والتحسينات في إجراءات التشغيل والتكنولوجيا. وهذه البيانات عرضة لمخاطر وتعتريها أوجه شك، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، عدم القدرة على تحقيق أهداف صافي انبعاثات الكربون السلبية؛ وعدم القدرة على إدراك الفوائد المنشودة من إستراتيجيات أو مبادرات أو شراكات SLB؛ والمبادرات التشريعية والتنظيمية التي تتناول القضايا البيئية، بما في ذلك المبادرات التي تتناول تأثير تغير المناخ العالمي؛ وتوقيت أو استلام الموافقات والتصاريح التنظيمية؛ وغيرها من المخاطر والشكوك المفصلة في أحدث نماذج SLB، ‏‎10-K و‎10-Q و‎8-K المودعة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أو المقدمة لها. وإذا تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو الشكوك (أو تغيرت عواقب مثل هذا التطور)، أو إذا ثبت أن الافتراضات الأساسية غير صحيحة، فقد تختلف النتائج الفعلية على الصعيد المادي عن تلك الواردة في بياناتنا التطلعية. وأخيرًا، لا تصبح البيانات التطلعية فاعلة إلا اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي، ولا تعتزم SLB أو تلتزم بالتحديث العلني أو مراجعة هذه البيانات، سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

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