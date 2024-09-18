شركة SLB تطلق منصة Lumi المدعومة بالذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أطلقت اليوم شركة تكنولوجيا
الطاقة العالمية SLB (بورصة نيويورك: SLB) منصة البيانات والذكاء الاصطناعي LumiTM، التي تدمج قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي، مع آليات العمل عبر سلسلة قيمة الطاقة.
توفر المنصة المفتوحة والآمنة والمعيارية إمكانية الوصول إلى بيانات عالية الجودة في السياقات تحت السطحية والسطحية والتخطيط والعمليات، مما يعزز آليات التعاون عبر المجالات ويوفر معلومات ورؤى جديدة لتحسين جودة وسرعة صنع القرارات على المستوى المؤسسي. كما سيتم إدراج أحدث نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) فضلاً عن النماذج الأساسية الفاعلة في المجال والمحسنة بحيث تلبي متطلبات الصناعة من SLB في المنصة، مما يمكّن العملاء من تسريع وتيرة اعتماد الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.
صرح Rakesh Jaggi، رئيس قسم الشؤون الرقمية والتكامل في SLB، قائلاً: "يسهم الذكاء الاصطناعي في تغيير ديناميكيات صناعتنا، ولكن إمكاناته التحويلية تواجه معوقات متمثلة في تعقيدات منظومات البيانات في الصناعة". "وبالاستعانة بمنصة البيانات والذكاء الاصطناعي Lumi، سنتمكن من تحرير البيانات ووضعها في السياق السليم بهدف خدمة عملائنا العالميين عبر مختلف المجالات وتمكينهم من توسيع نطاق آليات عمل الذكاء الاصطناعي وتسريع وتيرة مهمة التحول الرقمي المستمرة."
تم تصميم منصة Lumi وفقًا لأحدث معايير الصناعة، وستكون متاحة لجميع موفري الخدمات السحابية الرئيسيين وستتوفر أيضًا على الأنظمة المحلية في المؤسسات، وهذا بدوره يضمن توفرها لقاعدة عملاء SLB العالمية. كما يمكن لعملاء SLB تدريب وتفعيل نماذج الذكاء الاصطناعي التقليدي والتوليدي الخاصة بالصناعة، بما في ذلك النماذج الأساسية المخصصة للاستكشاف والإنتاج (E&P) المقدمة من SLB. ولسوف يؤدي هذا الإجراء إلى إحداث تغيير جذري في عملية صنع القرارات المعتمدة على البيانات وأتمتة العمليات والتحسينات في الوقت الفعلي عبر سلسلة قيمة الطاقة بأكملها.
سيجري تعزيز منصة DelfiTM الرقمية التابعة لشركة SLB بالاستعانة بأسس البيانات وقدرات التعلم الآلي المتوفرة في منصة Lumi، وسيؤدي هذا إلى تمكين آلية نمذجة المستودعات وتفسير البيانات الزلزالية وبيانات الآبار، والحفر الاتجاهي وآليات عمل التوجيه الجيولوجي على نحو أكثر قوة ومرونة. كما ستتوفر قدرات جديدة على صعيد الأتمتة والكفاءات التشغيلية حتى يتمكن عملاء الطاقة من تنفيذ عمليات عالية القيمة ومنخفضة الكربون.
تدمج منصة Lumi تقنيات من شركاء التكنولوجيا الرائدين مع الخبرة الرقمية والخبرة الثرية في المجال لشركة SLB لتيسير سبل الوصول إلى البيانات وقدرات الذكاء الاصطناعي عبر دورة إنتاج الطاقة. إضافةً إلى ذلك، تعمل بنية المنصة المفتوحة على تحرير البيانات من المصادر المنظمة وغير المنظمة باستخدام البروتوكولات القياسية والمفتوحة، بما في ذلك المعيار الفني OSDU® من Open Group، وهو معيار بيانات مفتوح فاعل في صناعة الطاقة. كما أنها تعول على Cognite Data Fusion® لتوصيل بيانات الإنتاج وتحليلها لتحسين العمليات. وتجدر هنا الإشارة إلى أن المنصة تتوافق أيضًا مع معايير الأمن السيبراني للمعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST) ومعايير وتشريعات الذكاء الاصطناعي الناشئة.
جرى إطلاق هذا الإعلان في منتدى SLB الرقمي، المقام هذا الأسبوع في موناكو.
لمزيد من المعلومات عن منصة البيانات والذكاء الاصطناعي Lumi، الرجاء زيارة slb/Lumi .
نبذة عن SLB
تعد SLB (رمزها في بورصة نيويورك: SLB) شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا ينصب تركيزها على دفع عجلة الابتكار في مجال الطاقة بغية إرساء الأساس لكوكب متوازن. هذا، وقد تركت الشركة بصمتها المميزة في أكثر من 100 بلد، أما عن موظفيها فهم يمثلون ما يقرب من ضعف عدد الجنسيات، كما نعمل يوميًا على تقديم ابتكارات جديدة في مجال النفط والغاز وتقديم خدمات رقمية على نطاق واسع وإزالة الكربون من الصناعات وتطوير وتعزيز أنظمة الطاقة الجديدة التي تعمل على تسريع تحول الطاقة. تعرّف على المزيد على slb .
بيان تحذيري بشأن البيانات التطلعية:
يحتوي هذا البيان الصحفي على "بيانات تطلعية" بالمعنى الوارد في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية الأمريكية، بمعنى، بيانات عن المستقبل وليس عن الأحداث الماضية، وغالبًا ما تحتوي مثل هذه البيانات على كلمات، مثل "نتوقع" و"قد" و"يمكن" و"نقدر" و"ننوي" و"نتنبأ" و"سوف" و"محتمل" و"متوقع" وغيرها من الكلمات المماثلة. كما تتناول البيانات التطلعية المسائل غير المؤكدة، بدرجات متفاوتة، مثل التنبؤات والتوقعات المتعلقة بنشر التقنيات والشراكات الجديدة لشركة SLB أو الفوائد المتوقعة منها؛ وبيانات عن الأهداف والخطط والتوقعات المتعلقة بالاستدامة والشؤون البيئية؛ والتنبؤات أو التوقعات المتعلقة بتحول الطاقة وتغير المناخ العالمي؛ والتحسينات في إجراءات التشغيل والتكنولوجيا. وهذه البيانات عرضة لمخاطر وتعتريها أوجه شك، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، عدم القدرة على تحقيق أهداف صافي انبعاثات الكربون السلبية؛ وعدم القدرة على إدراك الفوائد المنشودة من إستراتيجيات أو مبادرات أو شراكات SLB؛ والمبادرات التشريعية والتنظيمية التي تتناول القضايا البيئية، بما في ذلك المبادرات التي تتناول تأثير تغير المناخ العالمي؛ وتوقيت أو استلام الموافقات والتصاريح التنظيمية؛ وغيرها من المخاطر والشكوك المفصلة في أحدث نماذج SLB، 10-K و10-Q و8-K المودعة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أو المقدمة لها. وإذا تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو الشكوك (أو تغيرت عواقب مثل هذا التطور)، أو إذا ثبت أن الافتراضات الأساسية غير صحيحة، فقد تختلف النتائج الفعلية على الصعيد المادي عن تلك الواردة في بياناتنا التطلعية. وأخيرًا، لا تصبح البيانات التطلعية فاعلة إلا اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي، ولا تعتزم SLB أو تلتزم بالتحديث العلني أو مراجعة هذه البيانات، سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.
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