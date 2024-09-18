وزير البترول: مصر تلعب دورًا إقليميًا هامًا في تجارة الغاز والهيدروجين

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر تلعب دورًا هامًا للغاية كبوابة بين الشرق والغرب والشمال في تجارة الغاز الطبيعي والهيدروجين، في ضوء توافر البنية التحتية اللازمة، والموارد الطبيعية، ومصادر الطاقة المتجددة.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الوزارية الافتتاحية بمؤتمر ومعرض“غازتك 2024′′، بمدينة هيوستن الأمريكية، والذي يقام خلال الفترة من 17 إلى 20 سبتمبر 2024.
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وأكد وزير البترول، أهمية توفير البيئة الاقتصادية الملائمة لجذب الاستثمارات لقطاع البترول وتوفير الاستثمارات المطلوبة لتمويل أنشطة خفض الكربون.
كما أشار إلى تعظيم مشاركة قدرات الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر لتصل نسبتها إلى حوالي 42% بحلول عام 2030 في إطار استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، مؤكدا على أهمية العمل على توفير كميات الغاز الطبيعي لاستخدامها في مشروعات القيمة المضافة. “بيكر هيوز”: توفير التقنيات اللازمة لدعم زيادة إنتاج البترول والغاز في مصر
وتطرق أيضًا إلى دور التكنولوجيا في تعظيم الإنتاج من الحقول الحالية، وكيفية الاستفادة من التكنولوجيا لتسريع عمليات البحث والاستكشاف، وضرورة العمل مع شركائنا من الدول الأخرى بالمنطقة حتى نتمكن من استخدام البنية التحتية في مصر لاستقبال الغاز القادم من دول شرق المتوسط لإسالته وإعادة تصديره إلى الأسواق الأوروبية.
كما أشار إلى أهمية استغلال البنية التحتية الواسعة التي تمتلكها مصر في مجال البتروكيماويات ومصافي التكرير لخلق قيمة مضافة.
كما أكد بدوي، أهمية قطاع الطاقة للاقتصاد المصري، واعتزام الحكومة الجديدة تسريع جذب الاستثمارات والتعاون المستمر بين شركات القطاع الخاص والهيئات الحكومية.
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