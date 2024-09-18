وزير البترول: مصر تلعب دورًا إقليميًا هامًا في تجارة الغاز والهيدروجين

MENAFN - Al-Borsa News) قال كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر تلعب دورًا هامًا للغاية كبوابة بين الشرق والغرب والشمال في تجارة الغاز الطبيعي والهيدروجين، في ضوء توافر البنية التحتية اللازمة، والموارد الطبيعية، ومصادر الطاقة المتجددة.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الوزارية الافتتاحية بمؤتمر ومعرض“غازتك 2024′′، بمدينة هيوستن الأمريكية، والذي يقام خلال الفترة من 17 إلى 20 سبتمبر 2024.

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وأكد وزير البترول، أهمية توفير البيئة الاقتصادية الملائمة لجذب الاستثمارات لقطاع البترول وتوفير الاستثمارات المطلوبة لتمويل أنشطة خفض الكربون.

كما أشار إلى تعظيم مشاركة قدرات الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر لتصل نسبتها إلى حوالي 42% بحلول عام 2030 في إطار استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، مؤكدا على أهمية العمل على توفير كميات الغاز الطبيعي لاستخدامها في مشروعات القيمة المضافة.

وتطرق أيضًا إلى دور التكنولوجيا في تعظيم الإنتاج من الحقول الحالية، وكيفية الاستفادة من التكنولوجيا لتسريع عمليات البحث والاستكشاف، وضرورة العمل مع شركائنا من الدول الأخرى بالمنطقة حتى نتمكن من استخدام البنية التحتية في مصر لاستقبال الغاز القادم من دول شرق المتوسط لإسالته وإعادة تصديره إلى الأسواق الأوروبية.

كما أشار إلى أهمية استغلال البنية التحتية الواسعة التي تمتلكها مصر في مجال البتروكيماويات ومصافي التكرير لخلق قيمة مضافة.

كما أكد بدوي، أهمية قطاع الطاقة للاقتصاد المصري، واعتزام الحكومة الجديدة تسريع جذب الاستثمارات والتعاون المستمر بين شركات القطاع الخاص والهيئات الحكومية.