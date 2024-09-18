الساحل الشمالي يستقطب سائحين من 104 جنسيات خلال هذا الصيف

MENAFN - Al-Borsa News) قال عمرو القاضي، رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إن الحكومة تركز على منطقة الساحل الشمالي وزيادة الترويج لها في الدول الأوروبية، وبدأ ذلك بالفعل منذ العام الماضي، ونعمل على تطويره هذا العام.

وتابع القاضي:“استجابت شركات دولية وجاءت وفود كثيرة من السياح إلى منطقة الساحل الشمالي والعلمين بالتحديد خاصة مع وجود مطار جديد مطار العلمين الجديدة وهو ما أسهم في جلب العديد من الزوار، حيث زار هذا الصيف الساحل الشمالي نحو 104 جنسيات مختلفة، بأعداد متفاوتة من الزوار، ولكن الأساس كان هناك عدد كبير من الجنسيات”.

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وأضاف، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش مشاركته في معرض“توب ريزا” السياحي العالمي بالعاصمة الفرنسية باريس، أنه تم بالفعل إدراج جهة الساحل الشمالي ضمن البرامج السياحية، مع وجود رحلات طيران مباشرة إليها من إيطاليا وسلوفاكيا وبيلاروسيا ومن كازاخستان، فضلًا عن الرحلات التي تأتي إلى القاهرة ثم تتجه إلى الساحل الشمالي من خلال وسائل نقل مختلفة.

وقال:“نعمل على زيادة الترويج للساحل الشمالي، ونناقش الأمر مع شركات الطيران ومنظمي الرحلات الدوليين للبدء في تسيير رحلات مباشرة إلى العلمين خاصة في فصل الصيف، من فرنسا ومن ألمانيا، وروسيا مستعدة أن تبدأ هذه الرحلات بداية من الصيف القادم”.

وتابع:“تركيزنا ينصب على تسليط الضوء على الإمكانات الفندقية والترفيهية في منطقة الساحل الشمالي بالبحر المتوسط، وما الذي يميزها عن البحر الأحمر، بالإشارة إلى أن هناك ثلاثة مطارات في منطقة البحر المتوسط وهي مطار برج العرب، ومطار العلمين الجديدة ومطار مرسى مطروح، لذلك نقدم لشركات الطيران برامج تحفيزية لتشجيعهم على زيادة حركة السياحة نحو الساحل الشمالي”.

أشار إلى أن الهيئة تتطلع لزيادة حجم السياحة من جميع أنحاء العالم، ولكن بالأخص من فرنسا، معربا عن تطلعه إلى زيادة حجم السياحة الوافدة إلى مصر من فرنسا، قائلا“هناك علاقة قوية بين البلدين نتطلع لتطويرها وتعزيزها حتى نجعل مصر المقصد السياحي رقم واحد في فرنسا”.

كما أوضح أن المناقشات تدور حاليا حول زيادة رحلات الطيران بين مصر وفرنسا، ليس فقط القاهرة باريس ولكن أيضا بين المدن الأخرى مثل نانت وليون ومارسيليا، للتيسير على السائح الفرنسي، مع وجود أسعار مناسبة جدا لشرائح كثيرة من السائحين الفرنسيين”.

وقال إن هيئة تنشيط السياحة لديها خطط للمشاركة في 50 معرضًا سياحيًا دوليًا هذا العام، وبالتزامن مع مشاركته حاليا في معرض توب ريزا بباريس، هناك مشاركة مصرية كبيرة في معرض سياحي آخر في موسكو“معرض leisure السياحي”.

وأكد أن الهيئة تستهدف -من خلال مشاركتها في تلك المعارض- إلى لقاء شركات سياحية عالمية وشركات طيران عالمية وجذب الأنظار إلى مصر وزيادة الترويج لها وتطوير حركة السياحة مع الدول المشاركة.

وعن افتتاح المتحف المصري الكبير، أوضح أن الموعد لم يتم تحديده بعد لكن المتحف شبه جاهز للافتتاح واستقبال الزوار، مؤكدا أن مصر قامت بتحسينات كثيرة وأقامت منشآت إضافية مع تطوير شامل للمنطقة المحيطة للمتحف من طرق وأماكن سكنية ووسائل مواصلات حتى تكون منطقة متكاملة.