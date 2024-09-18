الساحل الشمالي يستقطب سائحين من 104 جنسيات خلال هذا الصيف

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال عمرو القاضي، رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إن الحكومة تركز على منطقة الساحل الشمالي وزيادة الترويج لها في الدول الأوروبية، وبدأ ذلك بالفعل منذ العام الماضي، ونعمل على تطويره هذا العام.
وتابع القاضي:“استجابت شركات دولية وجاءت وفود كثيرة من السياح إلى منطقة الساحل الشمالي والعلمين بالتحديد خاصة مع وجود مطار جديد مطار العلمين الجديدة وهو ما أسهم في جلب العديد من الزوار، حيث زار هذا الصيف الساحل الشمالي نحو 104 جنسيات مختلفة، بأعداد متفاوتة من الزوار، ولكن الأساس كان هناك عدد كبير من الجنسيات”.
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وأضاف، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش مشاركته في معرض“توب ريزا” السياحي العالمي بالعاصمة الفرنسية باريس، أنه تم بالفعل إدراج جهة الساحل الشمالي ضمن البرامج السياحية، مع وجود رحلات طيران مباشرة إليها من إيطاليا وسلوفاكيا وبيلاروسيا ومن كازاخستان، فضلًا عن الرحلات التي تأتي إلى القاهرة ثم تتجه إلى الساحل الشمالي من خلال وسائل نقل مختلفة.
وقال:“نعمل على زيادة الترويج للساحل الشمالي، ونناقش الأمر مع شركات الطيران ومنظمي الرحلات الدوليين للبدء في تسيير رحلات مباشرة إلى العلمين خاصة في فصل الصيف، من فرنسا ومن ألمانيا، وروسيا مستعدة أن تبدأ هذه الرحلات بداية من الصيف القادم”.
وتابع:“تركيزنا ينصب على تسليط الضوء على الإمكانات الفندقية والترفيهية في منطقة الساحل الشمالي بالبحر المتوسط، وما الذي يميزها عن البحر الأحمر، بالإشارة إلى أن هناك ثلاثة مطارات في منطقة البحر المتوسط وهي مطار برج العرب، ومطار العلمين الجديدة ومطار مرسى مطروح، لذلك نقدم لشركات الطيران برامج تحفيزية لتشجيعهم على زيادة حركة السياحة نحو الساحل الشمالي”. سياحة المؤتمرات تمد إشغالات الساحل الشمالى حتى أكتوبر
أشار إلى أن الهيئة تتطلع لزيادة حجم السياحة من جميع أنحاء العالم، ولكن بالأخص من فرنسا، معربا عن تطلعه إلى زيادة حجم السياحة الوافدة إلى مصر من فرنسا، قائلا“هناك علاقة قوية بين البلدين نتطلع لتطويرها وتعزيزها حتى نجعل مصر المقصد السياحي رقم واحد في فرنسا”.
كما أوضح أن المناقشات تدور حاليا حول زيادة رحلات الطيران بين مصر وفرنسا، ليس فقط القاهرة باريس ولكن أيضا بين المدن الأخرى مثل نانت وليون ومارسيليا، للتيسير على السائح الفرنسي، مع وجود أسعار مناسبة جدا لشرائح كثيرة من السائحين الفرنسيين”.
وقال إن هيئة تنشيط السياحة لديها خطط للمشاركة في 50 معرضًا سياحيًا دوليًا هذا العام، وبالتزامن مع مشاركته حاليا في معرض توب ريزا بباريس، هناك مشاركة مصرية كبيرة في معرض سياحي آخر في موسكو“معرض leisure السياحي”.
وأكد أن الهيئة تستهدف -من خلال مشاركتها في تلك المعارض- إلى لقاء شركات سياحية عالمية وشركات طيران عالمية وجذب الأنظار إلى مصر وزيادة الترويج لها وتطوير حركة السياحة مع الدول المشاركة.
وعن افتتاح المتحف المصري الكبير، أوضح أن الموعد لم يتم تحديده بعد لكن المتحف شبه جاهز للافتتاح واستقبال الزوار، مؤكدا أن مصر قامت بتحسينات كثيرة وأقامت منشآت إضافية مع تطوير شامل للمنطقة المحيطة للمتحف من طرق وأماكن سكنية ووسائل مواصلات حتى تكون منطقة متكاملة.
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