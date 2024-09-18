وزير الصناعة يبحث مع مستثمري سوهاج سبل حل مشكلاتهم بشكل فوري

(MENAFN
- Al-Borsa News) بحث كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، مع المستثمرين الصناعيين بمحافظة سوهاج؛ سبل حل مشكلاتهم، والوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم، والعمل على حلها بشكل فوري.
وتناول اللقاء عرض مطالب مستثمري سوهاج والتحديات التي تواجههم في المناطق الصناعية بالمحافظة.
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وجاء هذا اللقاء ضمن خطة استعراض الوضع الحالي بكافة المناطق الصناعية في نطاق كل محافظة، والتحليل الدقيق لكافة التحديات والمشكلات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها فوراً، وذلك في إطار دفع العملية الصناعية بكل محافظة.
يذكر أنه في حالة وجود بعض المشكلات العاجلة للمستثمرين الصناعيين، فعليهم التوجه لوحدة خدمة ودعم المستثمرين بمقر وزارة الصناعة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، والتقدم بها لاتخاذ الإجراءات الخاصة بشأنها.
المصدر:
MENAFN18092024000202011048ID1108686641
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