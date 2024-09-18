سلطان تحتفل بإعادة إطلاق فرعها في الشويخ بحلة جديدة

(MENAFN
- Bensirri PR) الكويت، 15 سبتمبر 2024: أعلنت شركة مركز سلطان للمواد الغذائية عن احتفالها بتجديد فرع مركز سلطان في منطقة الشويخ وإطلاقه بهوية وحلة جديدة للعملاء، وذلك من خلال حفل لقص الشريط أُقيم داخل الفرع وحضره كل من الشركاء والموردين ومديري الأفرع وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وغيرهم من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد ضم الحفل العديد من الفعاليات للكبار والصغار وهدايا مجانية بالإضافة إلى إطلاق عروض وخصومات حصرية ستستمر لغاية 22 سبتمبر، حيث تقدم لعملاء برنامج المكافآت "كنزي" فرصاً للفوز بجوائز قيمة ومتنوعة. كما ويتميز هذا الفرع بوجود علامات تجارية تطرحها سلطان لأول مرة حيث تعاقدت مع شركاء جدد هم كل من "كرك وعصير" و"كوبس كوفي"، و"دالي سويتس"، و"مستر جلاسس"، و"أجمل" للعطور، وذلك فضلاً عن الشركاء المحليين مثل "إنترسبورت"، و "إكسايت"، و"بن الملوك"، و"أوتليت للعطور"، و"الدروازة للملابس الجاهزة"، و"عسل المعجزة"، و"زين"، و"أس تي سي"، و"أوريدو".
وقال الرئيس التنفيذي في سلطان، السيد/ بسام زنتوت: " لقد قمنا بإعادة افتتاح سلطان الشويخ بحلة جديدة لنتمكن من خدمة أكثر من مليون عميل وذلك من خلال توفير أقسام أكبر ومجموعة واسعة من المنتجات المحلية والعالمية، بالإضافة إلى عروض وخصومات مصممة خصيصاً لتلبي احتياجات العملاء وأنماط حياتهم المختلفة."
وأضاف: "سعداء جداً بهذا التجديد. ومع هذا، نكون قد بدأنا إطلاق الهوية الجديدة في أفرع سلطان ماركت الثمانية في الكويت، هذه المراكز التي تقدم عروض قيمة بأفضل الأسعار للعملاء. على أمل أن نستكمل إطلاق الهوية في جميع أفرع "سلطان ماركت" مع نهاية العام المقبل."
يذكر أن شركة مركز سلطان للمواد الغذائية هي أكبر شركة تجزئة مستقلة مدرجة في بورصة الكويت وتمتلك وتشغّل سلسلة من الأسواق المركزية في الكويت بشكل رئيسي بالإضافة إلى الأردن وسلطنة عمان والبحرين. تشغل الشركة حالياً أكثر من 70 مركز تسوق في الشرق الأوسط، بما في ذلك 12 فرعاً في الأردن، ثلاثة أفرع في البحرين، ثمانية أفرع في عُمان. كما تملك الشركة 49 فرعاً في الكويت ممتدين من الجهراء إلى النويصيب. أفرع الشركة في الكويت تتنوّع بين ثمان مراكز رئيسية، و11 مركزاً لـ"سلطان ماركت" والتي تعتبر الوجهة الأمثل للمنتجات ذات الأسعار التنافسية، و30 مركزاً لـ"سلطان إكسبرس" التي تلبي متطلبات العملاء أثناء تنقلهم أو في ظل زحمة أشغالهم أو في مكان أعمالهم.
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