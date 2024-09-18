معهد «BIBF» يختتم النسخة الثامنة من برنامج كامبريدج لقادة الصيرفة الإسلامية

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- BIBF Leading Excellence ) المنامة، 17 سبتمبر 2024 - اختتم معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية «BIBF» بنجاح النسخة الثامنة من برنامج كامبريدج لقادة الصيرفة الإسلامية (IFLP)، والذي أقيم في كلية كلير بجامعة كامبريدج في المملكة المتحدة، إحدى أقدم وأعرق الكليات في جامعة كامبريدج في المملكة المتحدة، وذلك بالتعاون مع معهد كامبريدج للتمويل الإسلامي «CIIF».
واستقطب البرنامج 36 ممثلاً من 12 دولة، مما يعكس طابعه العالمي، وضم شخصيات مرموقة عالمياً في قطاع التمويل الإسلامي، بما في ذلك محافظ مساعد لبنك مركزي ورؤساء تنفيذيين من بنوك ومؤسسات مالية رائدة، حيث قدمت هذه المجموعة المتنوعة مناقشات هادفة حول مستقبل التمويل الإسلامي، مما أتاح للمشاركين فرصة لتبادل الأفكار وأفضل الممارسات في القطاع.
وخلال البرنامج، شارك أكثر من 14 مرشداً بمعرفتهم وخبراتهم مع المشاركين، مما عزز فهمهم للقيادة في هذا القطاع. وقد غطى المنهج الشامل للبرنامج مجموعة من المواضيع المصممة لتزويد المشاركين بالمهارات اللازمة للتميّز في المشهد المالي سريع التطور.
وأدار البرنامج الدكتور رضوان مالك، رئيس مركز التمويل الإسلامي في معهد BIBF، حيث أشرف على تصميم منهج شامل للمشاركين للتعامل مع المشهد المالي المتطور باستمرار. وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى تزويد المشاركين بالمهارات الأساسية للتميّز في هذا القطاع الحيوي". كما أعرب الدكتور مالك عن فخره بالتعاون مع معهد كامبريدج للتمويل الإسلامي، الذي يقوم بدوراً هاماً في تطوير الكفاءات القيادية في مجال التمويل الإسلامي.
من جانبه، أكّد الدكتور أحمد الشيخ، الرئيس التنفيذي لمعهد BIBF، على أهمية هذه الشراكة قائلاً: "نعتز بهذا التعاون الذي يساهم في النهوض بالقطاع على المستوى العالمي، حيث تعكس هذه الشراكة التزام المعهد بتطوير الجيل القادم من قادة التمويل الإسلامي.
كما أشاد البروفيسور همايون دار، المدير العام لمعهد كامبريدج للتمويل الإسلامي، بنجاح البرنامج، وأعرب عن تطلعه للتعاون المستمر والمثمر مع معهد BIBF لتعزيز الكفاءات القيادية العاملة في هذا القطاع."
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