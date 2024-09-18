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- Alto ) عملية التعزيز تجعل العملية أكثر بساطة وذكاء وسرعة شركة فيريتاس تعزز عملية استرداد البيانات السيبرانية
قدرات المرونة السيبرانية الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتمحور حول المستخدم وتوضح سير العمل أثناء عملية الاسترداد
دبي، الإمارات العربية المتحدة 18 سبتمبر، 2024 - كشفت فيريتاس تكنولوجيز، الشركة الرائدة في مجال مرونة البيانات الآمنة متعددة السحابة، اليوم عن مجموعة جديدة من الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي تهدف إلى تعزيز كفاءة وفعالية حلول فيريتاس الشاملة في مجال المرونة السيبرانية.
توفر الابتكارات الجديدة، التي ضمت أتمتة عمليات الاسترداد المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحسينات في واجهة المستخدم، حلولاً مبتكرة لأخصائيي حماية البيانات وخبراء تكنولوجيا المعلومات، وتساهم في تبسيط عملية استرداد البيانات بعد الهجمات السيبرانية وتقليل الوقت والجهد اللازمين لذلك.
تعقيبا على الموضوع، قال السيّد جوني كرم، المدير العام ونائب الرئيس الإقليمي للأسواق الناشئة لدى فيريتاس تكنولوجيز:
"إن مهمة تعزيز المرونة السيبرانية للمؤسسات تكمن في صميم مهمتنا ورؤيتنا، لذا نحرص على جعل عملية التعافي أكثر بساطة وذكاء وسرعة، فبفضل تبسيطنا لعملية استعادة البيانات وأتمتة التصنيف الحيوي وعمليات الوصول؛ نُمكّن المؤسسات من حماية بياناتها وضمان استمرارية الأعمال في خضم التهديدات المتصاعدة على الأنظمة.
حيث أننا وبفضل توسيع الدعم المدمج بالذكاء الاصطناعي ونظام الإدارة التلقائي، نحدّ من المخاطر التي قد تنتج عن عمليات التعافي، وهذا بالضبط ما تتطلبه المنطقة، حيث أن زيادة الوعي بقيمة التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يزيد من نسب استخدامها بشكل غير مسبوق، وبالتالي يؤدي إلى زيادة كبيرة في حجم وقيمة البيانات المنتجة."
ويضيف: " كما يجب تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لضمان الحفاظ على المرونة السيبرانية وأمن البيانات خلال التحول الرقمي السريع الذي تشهده جميع الصناعات في منطقتنا، مما يضمن قدرة المؤسسات على التعافي من الهجمات السيبرانية المحتملة بسرعة وثقة، وبالتالي تقليل تأثيرها على سير الأعمال".
جعلت الميزات الجديدة المضافة لواجهة المستخدم والميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عملية الاسترداد السيبراني أكثر ذكاءً وسرعة، حيث تم تحقيق ذلك من خلال:
● تبسيط التنقل والعمليات - تتميز منصة إدارة Veritas Alta View بواجهة استخدام محسّنة وتلقائية للغاية، تبسط التصفح والعمليات لكل من المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات والمستخدمين متعددي المهام، إذ تجمع لوحة التحكم الذكية بين رؤى الذكاء الاصطناعي وتحليل المخاطر السيبرانية في الوقت الفعلي لتقديم معلومات قابلة للتنفيذ، كما تتيح أدوات التصور المحسّنة للمستخدمين مراقبة كل البيانات وإدارة المخاطر بشكل استباقي وتسريع التعافي الإلكتروني.
● أتمتة عمليات تدقيق الأصول وإنشاء أنظمة الحماية - يقوم برنامج Veritas Alta Copilot بمسح شامل للأصول الرقمية لتحديد الثغرات الأمنية، ثم يقترح ويطبق حلول حماية مخصصة لكل أصل، بالإضافة إلى ذلك، يتكامل Alta Copilot بسلاسة مع أنظمة الحماية القائمة لضمان حماية شاملة لجميع البيانات الحساسة.
● تسريع اكتشاف التهديدات والاستجابة لها – تم تعزيز الأمان من خلال تحسين سرعة اكتشاف التهديدات والاستجابة السريعة لهجمات الفدية، وذلك بفضل تتبع البرامج الضارة المعتمد على التجزئة في بيانات النسخ الاحتياطي وتحليل نطاق انتشارها عند تحديد البرامج الضارة، تساهم الوظيفة الجديدة في تقليل وقت الفحص وتقييم انتشار التهديد عبر النظام بنسبة تصل إلى 93٪.
● التخفيف من المخاطر والتهديدات السيبرانية باستخدام خطط الاسترداد الأوتوماتيكية - يمكن الآن تحقيق إدارة الكوارث الاستباقية والاسترداد السيبراني باستخدام دليل تفاعلي جديد يمكّن فرق تكنولوجيا المعلومات من إنشاء خطط سير العمل وأتمتتها واختبارها وتحريرها بسهولة، كما يمكن تخصيص الخطط على مستوى دقيق عبر مختلف المجالات، بما في ذلك البيئات الهجينة المعقدة والمنصة كخدمة والحاويات - مما يضمن إدارة المخاطر المخصصة والفعالة.
● أتمتة توصيات نقاط التعافي – أصبح الاسترداد الأمثل ممكناً الآن من خلال التحليل الاستباقي المتعمق الذي يظهر نقاط الاسترداد الموصى بها، وهذا يقلل من وقت التعافي واحتمالية فقدان البيانات، عبر التخلص من الحاجة إلى تحديد "آخر نسخة جيدة معروفة" يدويًا، والاعتماد بدلاً من ذلك على تحليل محرك المخاطر لتقليل الاعتماد على عمليات فحص البرامج الضارة المكلفة.
ستتوفر ميزات Veritas Copilot الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم في شهر أكتوبر، وسيتم توفير جميع الإمكانات الأخرى من خلال التحديثات التي ستتوفر على Veritas NetBackup وVeritas Alta Data Protection وVeritas Alta View في شهر سبتمبر.
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