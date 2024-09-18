أجريكو تطلق أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات منخفضة الانبعاثات بحجم متوسط في الشرق الأوسط

(MENAFN
- Iris Media Press Services) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 18 سبتمبر 2024: لدعم الشركات الإقليمية في التحول نحو مستقبل أكثر خضرة، قدمت شركة اجريكو Aggreko نظامين جديدين لتخزين الطاقة بالبطاريات ذات الحجم المتوسط (BESS) من أجل إدارة الطاقة بشكل أكثر ذكاءً، وتأتي مجموعة الحلول الجديدة المتكاملة والقابلة للتوصيل والتشغيل بحجمين - 500 كيلو واط و 250 كيلو واط، لتناسب مجموعة واسعة من تطبيقات تخزين الطاقة الصناعية والتجارية، حيث تضمن هذه الحلول الفعالية القصوى للنظام وتوفر الأداء الأمثل، وتقلل من تكاليف التشغيل وتخفض من البصمة الكربونية.
يمكن للوحدات الجديدة بحجم متوسط لنظام تخزين الطاقة بالبطاريات توفير الطاقة في أكثر الحالات تطلبًا، مما يوفر المرونة والموثوقية والكفاءة، ويمكن تشغيل هذه البطاريات بشكل مستقل عن الشبكة الرئيسية، كجزء من حل هجين مع مولد أو بالتوازي مع أنظمة BESS إضافية، وهي مثالية لتطبيقات الطاقة المتجددة في القطاعات المختلفة مثل قطاع الفعاليات، والبناء، والبتروكيماويات والمصافي، والمرافق، ومراكز البيانات والتعدين.
تقدم وحدات BESS الجديدة بحجم متوسط العديد من الفوائد، فهي صديقة للبيئة، وتساعد المشغلين على الالتزام بالحد المقبول من الانبعاثات بينما يقلل التركيب السريع والتشغيل من وقت تشغيل المولد واستهلاك الوقود، مما يحقق وفراً كبيراً في التكاليف، فضلاً عن الدعم المستمر من خدمة العملاء القوية في أجريكو، بما في ذلك المراقبة عن بُعد، ما يضمن لهذه الوحدات التشغيل المستمر دون انقطاع.
وتعليقاً على هذا قال آدم ريد، رئيس المبيعات - الشرق الأوسط، في شركة اجريكو: "يسعدنا تقديم أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات الجديدة بحجم متوسط إلى السوق الإقليمية، والتي يمكن استخدامها كمصدر طاقة مستقل أو بالاشتراك مع الألواح الشمسية المتنقلة أو الرياح أو المولدات، فلتلبية الطلبات المتغيرة باستمرار على الطاقة من الشركات، تم تصميم وحدات BESS الخاصة بنا لتكون قابلة للتطوير لتلبية الاحتياجات المتغيرة، ويمكن بسهولة دمج وحدة واحدة في نظام تخزين طاقة متكامل لتقديم الطاقة والسعة المطلوبة لأي عمل. إن دمج البطاريات يمكن أن يكون خطوة كبيرة نحو الاستدامة لأي شركة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للحلول المعتمدة على البطاريات توفير طاقة موثوقة خالية من الانبعاثات لعمليات محددة مع تقليل تكاليف الوقود."
تمكن الوحدات الجديدة نظام تخزين الطاقة بالبطاريات من إدارة الأحمال المتغيرة عن طريق تخزين الطاقة الزائدة لاستخدامها لاحقًا، مما يزيد من الموثوقية ويزيل فترات الحمولة الخفيفة، وتتضمن بطاريات، ومحول، ونظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، ونظام الحماية من الحرائق ومكونات أخرى مطلوبة، ومرفق مع كل منها وحدة تحكم لمراقبة جميع البطاريات والإلكترونيات المتكاملة في الحزمة البطارية، وتمتاز هذه الوحدات بانبعاثات صفرية من ثاني أكسيد الكربون، وانعدام الضوضاء، كما أنها لا تحتاج إلى صيانة، مما يمكن المشغلين من تقليل الأثر البيئي.
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