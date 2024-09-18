مؤشر أسعار الأسهم العامة يختم جلسة التداول عند 2401, 71 نقطة

(MENAFN
) اختتم مؤشر أسعار الأسهم
العامة جلسة التداول يوم أمس عند 2401, 71 نقطة, مسجلاً انخفاضاً طفيفاً قدره 0, 19 بالمئة, بلغ إجمالي حجم التداول لهذا اليوم حوالي 4, 9 مليون دينار, مع تبادل حوالي 3, 3 مليون سهم
من خلال 2126 عقداً.
كما كشفت تحليل 94 شركة تم تداولها بشكل نشط عن أداء متنوع, من بين هذه الشركات, سجلت 23 شركة زيادة في أسعار أسهمها, بينما شهدت 32 شركة انخفاضاً مقارنة بأسعار إغلاقها السابقة, عكست أداء القطاعات اتجاهًا هابطًا بشكل عام, حيث انخفض مؤشر الخدمات بنسبة 0, 29 بالمئة, وتراجع المؤشر الصناعي بنسبة 0, 17 بالمئة, وانخفض المؤشر المالي بنسبة 0, 07 بالمئة, ومع ذلك, أظهرت عدة قطاعات فرعية زيادات, تصدرت قطاع الفنادق والسياحة الزيادات بنسبة 1, 47 بالمئة, تلاها قطاع الهندسة والبناء الذي ارتفع بنسبة 0, 61 بالمئة, كما سجلت قطاعات الأدوية والصناعات الطبية (0, 09 بالمئة), والصناعات الكيميائية (0, 06 بالمئة), والتأمين (0, 02 بالمئة) زيادات طفيفة.
ومن جهة أخرى, واجهت عدة قطاعات تراجعاً, بما في ذلك الطاقة والمرافق التي انخفضت بنسبة 0, 50 بالمئة, والخدمات المالية المتنوعة التي تراجعت بنسبة 0, 49 بالمئة, شملت القطاعات الأخرى التي شهدت انخفاضات خدمات التعليم (0, 35 بالمئة), وتكنولوجيا الاتصالات (0, 33 بالمئة), والصناعات الاستخراجية والتعدين (0, 27 بالمئة), والأغذية والمشروبات (0, 26 بالمئة), والنقل (0, 23 بالمئة), والعقارات (0, 14 بالمئة), والخدمات التجارية (0, 12 بالمئة), والبنوك التي تراجعت بنسبة 0, 04 بالمئة, فيما يتعلق بأداء الأسهم, تصدرت أكبر الشركات الرابحة لهذا اليوم شركة زارا القابضة التي ارتفعت بنسبة 4, 65 بالمئة, تلتها شركات آفاق للاستثمار وتطوير العقارات وسانابل الدولية للاستثمار الإسلامي (القابضة) اللتان شهدتا زيادات بنسبة 4, 48 بالمئة, كما سجلت شركات تطوير العقارات ارتفاعًا بنسبة 3, 92 بالمئة, وشركة الاستثمارات المتخصصة الأردنية بنسبة 3, 01 بالمئة.
كذلك على الجانب الآخر, كانت أكبر التراجعات من نصيب شركة فينيكس العربية القابضة التي انخفضت بشكل حاد بنسبة 8, 33 بالمئة, وشملت الشركات الأخرى التي شهدت انخفاضات كبيرة شركة أولى للتمويل وشركة الكفاءة للاستثمار المالي والاقتصادي, وكلاهما تراجع بنسبة 4, 26 بالمئة, وسجلت خسائر إضافية شركة الاستثمار القابضة للمغتربين الأردنيين التي تراجعت بنسبة 3, 92 بالمئة, وشركة البلاد للأوراق المالية والاستثمار التي انخفضت بنسبة 3, 85 بالمئة, بشكل عام, تشير هذه التحديثات إلى يوم اتسم بنتائج متباينة, حيث حققت بعض القطاعات والشركات أداءً جيدًا بينما واجهت أخرى صعوبات, من المرجح أن يواصل المستثمرون مراقبة هذه الاتجاهات مع تطورها في الأيام المقبلة.
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