رائد الأعمال الأردني, فايز العران, يحصل على لقب "السفير الرائد" لمحافظة الطفيلة

(MENAFN
) حصل رائد الأعمال الأردني فايز العران على لقب "السفير الرائد" لمحافظة الطفيلة, تقديراً لجهوده الرائدة في مواجهة التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة, وقد أُطلق مبادرته قبل حوالي عامين, حيث تركزت على تحسين كفاءة الحلول الطاقوية وتقليل التكاليف التشغيلية لتعزيز الاستدامة في هذه الصناعة.
كما تأسست شركة ومدة للابتكار (انو وامدا) التي يديرها العران في عام 2022 في الطفيلة, وهي ملتزمة بتعزيز الابتكار الأخضر وتطوير حلول مستدامة مصممة خصيصًا لقطاع الطاقة الشمسية, يحمل العران شهادة مزدوجة في هندسة الطاقة والتقنيات الطاقوية المستدامة وعلوم البيئة, وقد سلط الضوء على أهمية المنتج الرئيسي لشركته: "مشبك تصريف الطاقة الشمسية(سولار دراين كلامب) يهدف هذا الابتكار الحاصل على براءة اختراع إلى تعزيز كفاءة الألواح الشمسية من خلال تحسين تصريف المياه وتقليل تراكم الجير والغبار, وذكر العران أن الجهود جارية حاليًا لتسويق هذا المنتج المتقدم, مشيرًا إلى إمكانيته في إطالة عمر الألواح الشمسية, وأكد أن المشبك يتماشى أيضًا مع مبادئ الاقتصاد الدائري من خلال عمله كفاصل أثناء نقل الألواح الشمسية.
وبعيدًا عن مشاريعه الريادية, يلعب العران دورًا مهمًا في تصميم وتنفيذ برامج تسريع تدعم الشركات الناشئة في مجال البيئة, تسعى شركة ومدة للابتكار إلى تقديم خدمات تصميم منتجات عالية الجودة, وتصنيع كميات صغيرة, بالإضافة إلى خدمات الطباعة ثلاثية الأبعاد لتعزيز تأثيرها في قطاع الطاقة, منذ تأسيسها, استطاعت الشركة إقامة شراكات استراتيجية مع الشركات الرائدة في هذا المجال, والمشاركة في مؤتمرات دولية, والانخراط مع العديد من مسرعات الأعمال, يتطلع العران إلى تعزيز وجود الشركة في السوق, وابتكار منتجات جديدة, وتوليد فرص عمل محلية, بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة البيئية والنمو الاقتصادي, رؤيته تهدف ليس فقط إلى رفع مستوى قطاع الطاقة, بل أيضًا إلى إحداث تأثير إيجابي في المجتمع المحلي والبيئة الأوسع.
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