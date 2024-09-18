مدينة نابلس تشهد سلسلة من الانفجارات العنيفة والاشتباكات المسلحة

(MENAFN
) في الساعات الأولى من صباح اليوم الموافق 18 سبتمبر, شهدت مدينة نابلس, الواقعة في شمال الضفة الغربية, سلسلة من الانفجارات العنيفة والاشتباكات المسلحة أثناء تنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي لعملية اقتحام في الجزء الشرقي من المدينة, وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن شابًا أصيب برصاص الاحتلال خلال عملية القوات في مخيم بلاطة, الواقع شرق نابلس.
كما تظهر التقارير من موقع الجزيرة نت أن المستوطنين الإسرائيليين قد اقتحموا بشكل عدواني قبر يوسف, وهو موقع ديني مهم يقع شرق المدينة, تحت حماية القوات الأمنية الإسرائيلية, وقد التقطت لقطات من المنطقة تظهر المستوطنين وهم يؤدون صلوات تلمودية, مما يبرز التوترات المتزايدة المحيطة بأهمية الموقع الدينية والتاريخية.
وسلطت وسائل الإعلام المحلية الضوء على أن اشتباكات عنيفة اندلعت في الليلة السابقة بين مقاتلي المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلاطة البلد وبالقرب من قبر يوسف, تعكس الاشتباكات المستمرة الصراع المتعمق بين سكان فلسطين وقوات الاحتلال, مما يشير إلى بيئة أمنية متقلبة في الضفة الغربية, إن تصاعد هذه العنف يلفت الانتباه إلى الحاجة الملحة لإيجاد حل للصراع المستمر, حيث تستمر الأوضاع في التطور وسط تزايد التوترات.
MENAFN18092024000045015687ID1108686065
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.