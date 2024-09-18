هاريس تقدم خطابًا مؤثرًا مشددة على ضرورة إنهاء الصراع المستمر في غزة

(MENAFN
) قدمت المرشحة الديمقراطية للرئاسة, كامالا هاريس, خطابًا مؤثرًا يوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر, مشددة على ضرورة إنهاء الصراع المستمر في غزة, وخلال حديثها أمام جمهور في فيلادلفيا في حدث نظمته الرابطة الوطنية للصحفيين السود, أكدت هاريس أنه يجب على إسرائيل الامتناع عن إعادة احتلال قطاع غزة بعد انتهاء الأعمال القتالية, كما أبرزت الحاجة الملحة لتحقيق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس, داعيةً إلى حل الدولتين كوسيلة لتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط والحد من نفوذ إيران في المنطقة.
وفي سياق متصل, أكد نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشاعر هاريس ردًا على أسئلة من الصحفيين, قائلاً: "لقد أوضحنا أن هذه الصفقة يجب أن تتم لصالح الجميع في المنطقة, " تعكس تعليقاته التزام الإدارة بالعمل نحو حل يعالج بشكل شامل التعقيدات المرتبطة بالصراع, لقد وصلت الأزمة الإنسانية في غزة مستويات مقلقة وسط العنف المستمر, وفقًا لتقارير وزارة الصحة في غزة, فإن العمليات العسكرية الإسرائيلية التي بدأت في 7 أكتوبر أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 41,252 شخصًا وإصابة حوالي 95,497 آخرين, يبرز هذا العدد الصادم الحاجة الملحة إلى تدخلات دبلوماسية تهدف إلى استعادة السلام والاستقرار في المنطقة.
كما تشير تصريحات هاريس, إلى جانب دعم بايدن, إلى تزايد الاعتراف بين القادة الأمريكيين بأهمية نهج استراتيجي تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني, يسعى هذا النهج إلى ضمان السلام الدائم والعدالة لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين, مع بقاء الوضع متقلبًا, تصبح الدعوات لوقف إطلاق النار والتزام متجدد بحل الدولتين أكثر حيوية لتحقيق حل مستدام
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