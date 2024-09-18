الجمعية العامة للأمم المتحدة تعقد جلسة للنظر في مشروع قرار قدمه الممثلون الفلسطينيون

(MENAFN
) اليوم الموافق 18 سبتمبر, من المقرر أن تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة للنظر في مشروع قرار قدمه الممثلون الفلسطينيون, والذي يدعو إسرائيل للامتثال لالتزاماتها القانونية كما هو موضح في القانون الدولي, وقد أثار هذا الاقتراح جدلاً كبيراً واحتجاجات من المسؤولين الإسرائيليين, مما يبرز الصراع المستمر المرتبط بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني, يصدر مشروع القرار إدانة قوية لما يصفه بتجاهل الحكومة الإسرائيلية الواضح لواجباتها, مدعياً أن مثل هذه الانتهاكات تهدد استقرار المنطقة وأمنها الدولي بشكل خطير, في نداء عاجل, تطلب القيادة الفلسطينية من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة, وخاصة الولايات المتحدة, دعم تطلعاتها نحو الحرية من خلال تمرير قرار يلزم بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في غضون 12 شهراً.
كما تستند هذه المبادرة إلى رأي استشاري صدر عن محكمة العدل الدولية (أي سي جاي) في يوليو الماضي, والذي تم طلبه من قبل الجمعية العامة, وقد اعتبرت المحكمة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 "غير قانوني", وأكدت أنه يجب على إسرائيل إنهاء وجودها غير القانوني في هذه الأراضي على وجه السرعة, قبل هذا التصويت الحاسم, توحدت الدول العربية لجمع الدعم للقرار, ودعت رؤساء الدول والحكومات لحضور افتتاح الدورة السنوية للجمعية العامة, ومن المتوقع أن تتأثر هذه الجلسة بشكل كبير بالنزاع المتصاعد في غزة, الذي جذب الانتباه العالمي.
كذلك عبر السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة, رياض منصور, عن قلقه العميق بشأن الوضع المتدهور في غزة, مشيراً إلى أن "ما يحدث في غزة اليوم قد يكون الفصل الأخير من مأساة الشعب الفلسطيني, أو قد يكون الفصل الأول من واقع أكثر مأساوية لمنطقتنا ككل, " وطلب من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة "الوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ", ملحاً عليهم الاعتراف بالحاجة الملحة للعمل دعماً للنضال الفلسطيني من أجل تقرير المصير والعدالة, بينما تستعد الجمعية العامة للتصويت, تتجه أنظار العالم نحو هذه اللحظة الحاسمة, التي قد تؤثر على مسار السلام والصراع في المنطقة لسنوات قادمة.
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