كهرباء القدس تزور مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية ميثاق و تكرم عميدها.

MENAFN - Palestine News ) القدس/ PNN- قام وفد من شركة كهرباء محافظة القدس اليوم الثلاثاء 17 أيلول بزيارة لمؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية " ميثاق" التابعة لوزارة الأوقاف.

كان في استقبال وفد كهرباء القدس عميد مؤسسة ميثاق أ. محمود أشقر

و الذي بدوره قدم نبذة عن نشأة وتاريخ مؤسسة ميثاق وتطورها، ودورها في خدمة المجتمع المحلي والباحثين باعتبار ميثاق مؤسسة بحث علمي يزورها الباحثين من مختلف أنحاء العالم، كما قدم صورة وافية عن محفوظات المؤسسة.

كما رافق السيد العميد الوفد الزائر في جولة في أقسام المؤسسة ، و التي منها قسم ترميم وصيانة المخطوطات والوثائق التاريخية والسجلات، فيما أبدى وفد كهرباء القدس اعجابه بالجهود المبذولة من قبل الطواقم المختصة بحفظ الأرشيف الفلسطيني.

يذكر ان مؤسسة ميثاق تحتضن أهم واكبر مجموعة من الوثائق التاريخية والوقفية، والتي منها سجلات ووثائق أصلية، وذلك من العهد العثماني وحتى اليوم، وهي بذلك تعد واحدة من اكبر المكتبات الأرشيفية المختصة في تراث وتاريخ فلسطين بشكل عام والقدس بشكل خاص" .

و تأتي هذة الزيارة في سبيل التعاون بين مؤسسة ميثاق و كهرباء القدس في مجالات حفظ و صيانه الوثائق التاريخية التي تؤرخ لتاريخ كهرباء القدس الذي يمتد لأكثر من 110 أعوام من خلال التعاون مع ادارة متحف شركة كهرباء القدس.

وقال المهندس بسام بدر إن هذه الزيارة لمؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية تأتي في سياق توطيد العلاقة مع المؤسسات المقدسية الوطنية التي نعتز بها، موضحاً أن هذه الزيارة تشكل بداية لتعاون كبير.



وأشار إلى أن شركة كهرباء القدس، التي تأسست عام 1914، تمتلك تاريخاً زاهراً موثقاً بمراحله المختلفة، ويظهر هذا التاريخ من خلال متحف شركة كهرباء القدس.



وأضاف بدران أن التعاون بين شركة كهرباء القدس ومؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية يكتسب أهمية خاصة بفضل خبرة المؤسسة الواسعة وباعها الطويل في توثيق التراث الفلسطيني.

و في نهاية اللقاء، قدم وفد كهرباء القدس بتكريم عميد مؤسسة إحياء التراث و البحوث الإسلامية ميثاق و طاقم المؤسسة على جهودهم في خدمة المجتمع المحلي و مؤسساته بتوثيق التراث المقدسي الفلسطيني.