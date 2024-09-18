كهرباء القدس تزور مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية ميثاق و تكرم عميدها.

(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس/ PNN- قام وفد من شركة كهرباء محافظة القدس اليوم الثلاثاء 17 أيلول بزيارة لمؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية " ميثاق" التابعة لوزارة الأوقاف.
كان في استقبال وفد كهرباء القدس عميد مؤسسة ميثاق أ. محمود أشقر
و الذي بدوره قدم نبذة عن نشأة وتاريخ مؤسسة ميثاق وتطورها، ودورها في خدمة المجتمع المحلي والباحثين باعتبار ميثاق مؤسسة بحث علمي يزورها الباحثين من مختلف أنحاء العالم، كما قدم صورة وافية عن محفوظات المؤسسة.
كما رافق السيد العميد الوفد الزائر في جولة في أقسام المؤسسة ، و التي منها قسم ترميم وصيانة المخطوطات والوثائق التاريخية والسجلات، فيما أبدى وفد كهرباء القدس اعجابه بالجهود المبذولة من قبل الطواقم المختصة بحفظ الأرشيف الفلسطيني.
يذكر ان مؤسسة ميثاق تحتضن أهم واكبر مجموعة من الوثائق التاريخية والوقفية، والتي منها سجلات ووثائق أصلية، وذلك من العهد العثماني وحتى اليوم، وهي بذلك تعد واحدة من اكبر المكتبات الأرشيفية المختصة في تراث وتاريخ فلسطين بشكل عام والقدس بشكل خاص" .
و تأتي هذة الزيارة في سبيل التعاون بين مؤسسة ميثاق و كهرباء القدس في مجالات حفظ و صيانه الوثائق التاريخية التي تؤرخ لتاريخ كهرباء القدس الذي يمتد لأكثر من 110 أعوام من خلال التعاون مع ادارة متحف شركة كهرباء القدس.
وقال المهندس بسام بدر إن هذه الزيارة لمؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية تأتي في سياق توطيد العلاقة مع المؤسسات المقدسية الوطنية التي نعتز بها، موضحاً أن هذه الزيارة تشكل بداية لتعاون كبير.
وأشار إلى أن شركة كهرباء القدس، التي تأسست عام 1914، تمتلك تاريخاً زاهراً موثقاً بمراحله المختلفة، ويظهر هذا التاريخ من خلال متحف شركة كهرباء القدس.
وأضاف بدران أن التعاون بين شركة كهرباء القدس ومؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية يكتسب أهمية خاصة بفضل خبرة المؤسسة الواسعة وباعها الطويل في توثيق التراث الفلسطيني.
و في نهاية اللقاء، قدم وفد كهرباء القدس بتكريم عميد مؤسسة إحياء التراث و البحوث الإسلامية ميثاق و طاقم المؤسسة على جهودهم في خدمة المجتمع المحلي و مؤسساته بتوثيق التراث المقدسي الفلسطيني.
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