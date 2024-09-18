إسرائيل تواصل الإبادة الجماعية في قطاع غزة لليوم الـ 348 على التوالي

MENAFN - Palestine News ) غزة/PNN- تتواصل جريمة الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة منذ عشرة أشهر، والتي دخلت اليوم الاربعاء يومها الـ 348 على التوالي، مع استمرار استهداف المنازل المأهولة بالمدنيين وتجمعات المواطنين والنازحين، مرتكبة مزيدا من المجازر في مختلف مناطق القطاع.

وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة مروعة بقصف عدد من المنازل في مخيم البريج وسط القطاع، ما أسفر عن عشرات الشهداء والمصابين الذين لا زال غالبيتهم عالقون تحت الأنقاض.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 41 ألفًا و252 شهيدا، بالإضافة لـ 95 ألفًا و497 مصابا بجروح متفاوتة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي، وفقاً لبيان وزارة الصحة الصادر يوم أمس الثلاثاء.

وأعلن الدفاع المدني بغزة أن قصفاً إسرائيلياً أستهدف منزلا في شارع وادي العرايس في منطقة الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وطاقمه توجهت إلى المكان وانتشلت فجر اليوم الأربعاء شهيدين و8 إصابات من المنزل الذي يعود لعائلة حجاج.

وقال الدفاع المدني، أن طواقمه انتشلت 3 شهداء وخمس إصابات إثر قصف للاحتلال الإسرائيلي على منزل لعائلة القوقا بمخيم الشاطئ قرب سوق معسكر الشاطئ غرب مدينة غزة، مساء الثلاثاء، وعُرف من الشهداء كل من (محمد عاطف القوقا، عمر أبو مسامح، مهند أبو غبن).

ونسف الاحتلال مساء الثلاثاء مربعات ومبانٍ سكنية شمال وغرب مدينة رفح.

واستهدفت مدفعية الاحتلال شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة، فيما أطلقت طائرات الاحتلال النار تجاه حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.