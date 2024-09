منطقة القوز الإبداعية.. ملتقى يجمع العالم في حب الفنون

منطقة القوز الإبداعية

منطقة القوز الإبداعية تعزز دورها كوجهة رئيسية للمبدعين، وتوفر بيئة مثالية للنمو والابتكار من خلال شراكات استراتيجية وخدمات تدعم الصناعات الثقافية والابداعية.

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, September 17, 2024 /EINPresswire / -- تواصل هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة"، الهيئة المؤتمنة على القطاع الإبداعي في الإمارة، إثراء مشهد دبي الثقافي بمشاريع ومبادرات نوعية تهدف إلى دعم وتمكين أصحاب المواهب ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمحافظة على التراث المحلي وصونه، ومد جسور التواصل والحوار بين الثقافات المختلفة.

وتعتبر "منطقة القوز الإبداعية" من أبرز المشاريع الثقافية التي تشهدها دبي ، حيث تشكل منظومة متكاملة تلبي متطلبات المبدعين والفنانين والمصممين، الذين يتطلعون إلى الاستثمار في مجالات الاقتصاد الإبداعي المختلفة، ومساحة إبداعية واسعة تتيح أمام أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة فرصاً كثيرة، ما حولها إلى وجهة داعمة للاستثمار وريادة الأعمال، وملتقى يجمع العالم في حب الفنون.

وقد سعت "دبي للثقافة" إلى تعزيز قيمة المنطقة ودورها في دعم قوة الصناعات الثقافية والإبداعية، من خلال عقد سلسلة من الشراكات الاستراتيجية مع عدد من المؤسسات والجهات الفاعلة في مختلف القطاعات، بهدف تقديم وتطوير مجموعة متنوعة من الخدمات والعروض المبتكرة للمبدعين ورواد "القوز" تمكنهم من العيش والعمل والإنتاج ضمن بيئة ثقافية مرنة، قادرة على فتح الآفاق أمامهم وتحفيز روح الابتكار لديهم، ما يسهم في تحقيق رؤية دبي الثقافية الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

وتشمل قائمة الخدمات والعروض التي تقدمها "دبي للثقافة"، تسهيل ترخيص ممارسة الأعمال التجارية للمواهب الإبداعية عبر منصة "استثمر في دبي" الرقمية، وتوفير مساحات عمل متخصصة بواسطة "ليتس وورك"، وتصميم حلول مالية مخصصة لرواد الأعمال المبدعين من خلال بنك دبي التجاري، إضافة إلى خدمات مجتمعية أخرى، وكذلك الفيزا الثقافية طويلة الأمد التي توفر لأصحاب المواهب والمتميزين إقامة لمدة 10 سنوات.

ولا تزال "منطقة القوز الإبداعية" التي تتميز بطابعها الصناعي والفني الخاص تواصل رحلة نجاحها، حيث تمكنت خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2024، من جذب واستقطاب 367 شركة جديدة في الصناعات الثقافية والإبداعية، بينما وصل إجمالي عدد الشركات والمشاريع الإبداعية فيها إلى 1503 شركة، توظف أكثر من 3000 مبدع، كما شهدت هذا العام ارتفاعاً ملحوظاً في تنظيم الفعاليات والأنشطة التي وصلت إلى أكثر من 80 فعالية حتى الآن، مقابل 35 فعالية نظمت خلال 2023، كما لا تزال أجندتها مليئة بالفعاليات والمنتديات وورش العمل الهادفة إلى دعم رواد الأعمال والمبدعين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما يجعل المنطقة مثالاً على قوة الصناعات الثقافية والإبداعية ونمو الاقتصاد الإبداعي في دبي.

تدعو هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" جميع المبدعين والفنانين والمصممين والمحترفين العاملين في الصناعات الثقافية والإبداعية من مختلف أنحاء العالم، إلى تقديم طلباتهم للحصول على الفيزا الثقافية التي تتيح لهم فرصة الحصول على إقامة لمدة 10 سنوات في دبي، ما يمكنهم من الازدهار في بيئة دبي الإبداعية النابضة بالحياة، للتقديم على الفيزا، زوروا موقع "دبي للثقافة" الإلكتروني .



