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جنازة مريبة! ميت بكامل أناقته يستمع لكلمات الرثاء ويحيي المعزين

9/17/2024 11:55:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أثارت طقوس جنازة المنتج الفني المعروف جروس بيديل، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تم إخراجه من النعش وإجلاسه من أجل تحية المعزين.

ورغم أن هذا النوع من التقاليد متوارث لدى عائلات ممتدة في دول غرب إفريقيا وخاصة في غانا، حيث يتم الاحتفاء بالميت في حفل تأبينه وإظهاره للعلن بملابس أنيقة وفي ديكور يشبه تفاصيل حياته التي عاشها، إلا أن هذه التقاليد لا تزال موضع استغراب الكثيرين.


وبعد مرور أكثر من 3 أشهر على وفاة رجل الأعمال والمنتج الفني جروس بيدل، أقامت عائلته جنازة مهيبة له تخللتها حفلات استقبال تمزج بين الطقوس التقليدية والعصرية، وامتدت الجنازة نحو 10 أيام، وذلك ليتمكن محبو الراحل من توديعه.


وتوفي المنتج السابق في 2 يوليو إثر سكتة قلبية، تاركا إرثا فنيا كبيرا في عالم صناعة الترفيه بساحل العاج، حيث ساهم في إنجاح عدة مبادرات فنية ومعارض ثقافية وحفلات موسيقية، كما ساعد عددا من الفنانين وخاصة المطربين بفضل مؤسساته واكتشف عددا من المواهب في غرب إفريقيا.


وحسب تقرير لـ"العربية.نت" ظهر المنتج ورجل الأعمال جروس بيديل في جنازته بكامل أناقته يرتدي الزي الإفريقي الشهير في منطقة غرب إفريقيا ويحمل بيده ميكروفونا وباليد الثانية العصا التي طالما اشتهر بحملها. وكالات


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