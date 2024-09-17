جنازة مريبة! ميت بكامل أناقته يستمع لكلمات الرثاء ويحيي المعزين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أثارت طقوس جنازة المنتج الفني المعروف جروس بيديل، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تم إخراجه من النعش وإجلاسه من أجل تحية المعزين.
ورغم أن هذا النوع من التقاليد متوارث لدى عائلات ممتدة في دول غرب إفريقيا وخاصة في غانا، حيث يتم الاحتفاء بالميت في حفل تأبينه وإظهاره للعلن بملابس أنيقة وفي ديكور يشبه تفاصيل حياته التي عاشها، إلا أن هذه التقاليد لا تزال موضع استغراب الكثيرين.
وبعد مرور أكثر من 3 أشهر على وفاة رجل الأعمال والمنتج الفني جروس بيدل، أقامت عائلته جنازة مهيبة له تخللتها حفلات استقبال تمزج بين الطقوس التقليدية والعصرية، وامتدت الجنازة نحو 10 أيام، وذلك ليتمكن محبو الراحل من توديعه.
وتوفي المنتج السابق في 2 يوليو إثر سكتة قلبية، تاركا إرثا فنيا كبيرا في عالم صناعة الترفيه بساحل العاج، حيث ساهم في إنجاح عدة مبادرات فنية ومعارض ثقافية وحفلات موسيقية، كما ساعد عددا من الفنانين وخاصة المطربين بفضل مؤسساته واكتشف عددا من المواهب في غرب إفريقيا.
وحسب تقرير لـ"العربية.نت" ظهر المنتج ورجل الأعمال جروس بيديل في جنازته بكامل أناقته يرتدي الزي الإفريقي الشهير في منطقة غرب إفريقيا ويحمل بيده ميكروفونا وباليد الثانية العصا التي طالما اشتهر بحملها. وكالات
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