في أكبر اختراق أمني.. ألف مصاب بانفجار أجهزة اتصال محمولة (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية لبنانية تأكيدها إصابة أكثر من 2750 شخص في لبنان جراء تفجير أجهزة اتصال محمولة من نوع "بيجر".
وأضافت المصادر أن أجهزة الاتصال التي انفجرت في لبنان هي أحدث طراز يجلبه حزب الله في الأشهر القليلة الماضية.
من جهتها، أكدت وكالة مهر الإيرانية إصابة السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني بجروح، جراء انفجار أجهزة الاتصال في لبنان.
ومن جهتها، قالت وكالة أنباء فارس الإيرانية إن السفير الإيراني في بيروت أُصيب بجروح سطحية وتم نقله إلى المستشفى.
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