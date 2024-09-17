في أكبر اختراق أمني.. ألف مصاب بانفجار أجهزة اتصال محمولة (فيديو)



وأضافت المصادر أن أجهزة الاتصال التي انفجرت في لبنان هي أحدث طراز يجلبه حزب الله في الأشهر القليلة الماضية.

من جهتها، أكدت وكالة مهر الإيرانية إصابة السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني بجروح، جراء انفجار أجهزة الاتصال في لبنان.



ومن جهتها، قالت وكالة أنباء فارس الإيرانية إن السفير الإيراني في بيروت أُصيب بجروح سطحية وتم نقله إلى المستشفى.