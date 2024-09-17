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إعلام أميركي: إسرائيل فخخت أجهزة اتصال طلبها حزب الله

9/17/2024 11:54:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن مسؤولين قولهم إن "إسرائيل" أخفت متفجرات داخل دفعة من أجهزة اتصال (بيجر) تايوانية تم استيرادها إلى لبنان.
وأضاف المسؤولون أنه تم زرع مادة متفجرة صغيرة الحجم بجانب بطارية كل جهاز، وتم التلاعب بأجهزة الاتصال التي طلبها حزب الله قبل وصولها إلى لبنان.

وتابعوا: "حزب الله طلب من شركة "غولد أبولو" التايوانية أكثر من 3 آلاف جهاز اتصال".

وأردفوا أنه تم توزيع أجهزة الاتصال على أعضاء حزب الله في جميع أنحاء لبنان، كما تم توزيع أجهزة الاتصال على بعض حلفاء حزب الله في إيران وسوريا.

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