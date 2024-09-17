Wednesday, 18 September 2024 07:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الذهب يغلق منخفضًا مع ترقب قرار الفائدة في الولايات المتحدة - جريدة البورصة

9/17/2024 11:40:53 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) محا الذهب مكاسبه الطفيفة وأغلق منخفضًا بنهاية تعاملات الثلاثاء، مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة، وقبيل صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

وعند الإغلاق، انخفضت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 0.60% أو 16.50 دولار إلى 2592.40 دولار للأوقية، بعدما لامست أمس أعلى مستوى لها على الإطلاق.

موضوعات متعلقة الأسهم الأمريكية تمحو مكاسبها وتغلق على استقرار قبل قرار الفيدرالي النفط يعزز مكاسبه عند الإغلاق مع تزايد المخاوف الجيوسياسية إرنست آند يونج تتوقع نمواً كبيراً لنشاط الدمج والاستحواذ هذا العام

وارتفع مؤشر الدولار – الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية – بنسبة 0.15% إلى 100.91 نقطة.

وتترقب الأسواق قرار الاحتياطي الفيدرالي غدًا، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض الفائدة، ووفقًا لأداة“فيد ووتش” يرى المستثمرون احتمالًا بنسبة 63% لخفض تكاليف الاقتراض بنحو 50 نقطة أساس واحتمالًا بنسبة 37% لخفضها بمقدار 25 نقطة أساس.

ومع ذلك، حذرت مؤسسات مالية واستثمارية كبرى من الإفراط في التفاؤل بشأن القرار المقبل للفيدرالي، وقال بنك“باركليز” و”بلاك روك” إن الأسواق“تبالغ” في توقعها حفضًا قدرها 50 نقطة أساس.

فيما قال محللو مصرف“جولدمان ساكس” في مذكرة، إن أسعار الذهب قد تشهد بعض التراجع على المدى القصير حال خفض الفائدة 25 نقطة أساس، لكنهم أكدوا توقعاتهم بوصولها إلى 2700 دولار للأوقية مطلع 2025 مع استمرار عملية التيسير النقدي.

المصدر:

MENAFN17092024000202011048ID1108685660

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث