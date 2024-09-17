الذهب يغلق منخفضًا مع ترقب قرار الفائدة في الولايات المتحدة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) محا الذهب مكاسبه الطفيفة وأغلق منخفضًا بنهاية تعاملات الثلاثاء، مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة، وقبيل صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

وعند الإغلاق، انخفضت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 0.60% أو 16.50 دولار إلى 2592.40 دولار للأوقية، بعدما لامست أمس أعلى مستوى لها على الإطلاق.

موضوعاتالأسهم الأمريكية تمحو مكاسبها وتغلق على استقرار قبل قرار الفيدرالي النفط يعزز مكاسبه عند الإغلاق مع تزايد المخاوف الجيوسياسية إرنست آند يونج تتوقع نمواً كبيراً لنشاط الدمج والاستحواذ هذا العام

وارتفع مؤشر الدولار – الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية – بنسبة 0.15% إلى 100.91 نقطة.

وتترقب الأسواق قرار الاحتياطي الفيدرالي غدًا، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض الفائدة، ووفقًا لأداة“فيد ووتش” يرى المستثمرون احتمالًا بنسبة 63% لخفض تكاليف الاقتراض بنحو 50 نقطة أساس واحتمالًا بنسبة 37% لخفضها بمقدار 25 نقطة أساس.

ومع ذلك، حذرت مؤسسات مالية واستثمارية كبرى من الإفراط في التفاؤل بشأن القرار المقبل للفيدرالي، وقال بنك“باركليز” و”بلاك روك” إن الأسواق“تبالغ” في توقعها حفضًا قدرها 50 نقطة أساس.

فيما قال محللو مصرف“جولدمان ساكس” في مذكرة، إن أسعار الذهب قد تشهد بعض التراجع على المدى القصير حال خفض الفائدة 25 نقطة أساس، لكنهم أكدوا توقعاتهم بوصولها إلى 2700 دولار للأوقية مطلع 2025 مع استمرار عملية التيسير النقدي.

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