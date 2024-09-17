الذهب يغلق منخفضًا مع ترقب قرار الفائدة في الولايات المتحدة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) محا الذهب مكاسبه الطفيفة وأغلق منخفضًا بنهاية تعاملات الثلاثاء، مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة، وقبيل صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.
وعند الإغلاق، انخفضت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 0.60% أو 16.50 دولار إلى 2592.40 دولار للأوقية، بعدما لامست أمس أعلى مستوى لها على الإطلاق.
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وارتفع مؤشر الدولار – الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية – بنسبة 0.15% إلى 100.91 نقطة.
وتترقب الأسواق قرار الاحتياطي الفيدرالي غدًا، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض الفائدة، ووفقًا لأداة“فيد ووتش” يرى المستثمرون احتمالًا بنسبة 63% لخفض تكاليف الاقتراض بنحو 50 نقطة أساس واحتمالًا بنسبة 37% لخفضها بمقدار 25 نقطة أساس.
ومع ذلك، حذرت مؤسسات مالية واستثمارية كبرى من الإفراط في التفاؤل بشأن القرار المقبل للفيدرالي، وقال بنك“باركليز” و”بلاك روك” إن الأسواق“تبالغ” في توقعها حفضًا قدرها 50 نقطة أساس.
فيما قال محللو مصرف“جولدمان ساكس” في مذكرة، إن أسعار الذهب قد تشهد بعض التراجع على المدى القصير حال خفض الفائدة 25 نقطة أساس، لكنهم أكدوا توقعاتهم بوصولها إلى 2700 دولار للأوقية مطلع 2025 مع استمرار عملية التيسير النقدي.
المصدر:
MENAFN17092024000202011048ID1108685660
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