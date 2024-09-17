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البحرين تـديـن محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق ترامب

9/17/2024 7:25:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعربت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬عن‭ ‬إدانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬واستنكارها‭ ‬بشدة‭ ‬لمحاولة‭ ‬اغتيال‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬السابق‭ ‬المرشح‭ ‬الجمهوري‭ ‬للرئاسة‭ ‬الأمريكية‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب،‭ ‬معبّرة‭ ‬عن‭ ‬تعاطفها‭ ‬وتضامنها‭ ‬الكامل‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬وشعبها‭ ‬الصديق‭ ‬والرئيس‭ ‬السابق‭ ‬وعائلته‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬العنف‭ ‬السياسي،‭ ‬ورفضها‭ ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬يهدد‭ ‬أمنها‭ ‬واستقرارها‭ ‬ومسيرتها‭ ‬الديمقراطية‭. ‬

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