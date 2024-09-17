البحرين تـديـن محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق ترامب

البحرين تـديـن محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق ترامب
التاريخ
9/17/2024 7:25:35 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها بشدة لمحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، معبّرة عن تعاطفها وتضامنها الكامل مع الولايات المتحدة الأمريكية وشعبها الصديق والرئيس السابق وعائلته في مواجهة العنف السياسي، ورفضها لكل ما يهدد أمنها واستقرارها ومسيرتها الديمقراطية.
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