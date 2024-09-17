قلة المخارج بمدينة عيسى تتسبب باختناقات مرورية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
دعا ممثل الدائرة الأولى بمجلس بلدي الجنوبية عبدالله دراج إلى النظر في إيجاد حل لمشكلة مخارج ومداخل منطقة مدينة عيسى ومدينة زايد حيث تعد هذه المشكلة من المشاكل الرئيسية والمهمة التي تتطلب تضافر الجهود لتخفيف وطأة اختناق طرقها وخاصة في الدائرة الأولى، قائلا إن أهالي مدينة عيسى يعانون لعدم وجود مخارج تعمل على تخفيف الاختناق المروري الكبير أمام بوابة مدينة عيسى.
وأفاد بأن أهالي مدينة زايد أيضا المتجهين إلى المنامة يضطرون إلى دخول مدينة عيسى ثم الالتفاف والخروج من بوابة مدينة عيسى للاتجاه للمنامة، حيث إن الانعطاف الخاص بهم عند إشارة وزارة العمل مغلق منذ فترة طويلة، مطالبا بسرعة فتح المسار الخاص بالاتجاه إلى المنامة للقادمين من مدينة زايد.
وفي السياق ذاته أبدى دراج استغرابه من وزارة الأشغال في عدم التسريع للمشاريع التي تمت الموافقة عليها ورصدت لها الميزانية، مبيّنا أن مشروع تطوير تقاطع سلماباد تمت الموافقة عليه منذ سبتمبر الماضي 2023 متسائلاً عن الأسباب التي أخّرت المشروع عن التنفيذ، مؤكدا أن المقترح تمت دراسته والتوصية على استحداث (دوار) لتسهيل عملية الدخول والخروج من وإلى المنطقة بعد إخطار مجلس بلدي الجنوبية إنه سيتم البدء بتنفيذه بعد الانتهاء من الحصول على الموافقات من الجهات ذات العلاقة، متسائلا هل تستغرق تلك الموافقات أكثر من عام؟
ويأمل أن تلقى هذه المطالب صداها ويتم العمل على سرعة تحقيقها لما لها من الأهمية التي تمس المواطنين وانتفاعهم من منافذ الطرقات والشوارع المتعلقة بالبنى التحتية.
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