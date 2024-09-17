قلة المخارج بمدينة عيسى تتسبب باختناقات مرورية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





دعا‭ ‬ممثل‭ ‬الدائرة‭ ‬الأولى‭ ‬بمجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الجنوبية‭ ‬عبدالله‭ ‬دراج‭ ‬إلى‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬إيجاد‭ ‬حل‭ ‬لمشكلة‭ ‬مخارج‭ ‬ومداخل‭ ‬منطقة‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬ومدينة‭ ‬زايد‭ ‬حيث‭ ‬تعد‭ ‬هذه‭ ‬المشكلة‭ ‬من‭ ‬المشاكل‭ ‬الرئيسية‭ ‬والمهمة‭ ‬التي‭ ‬تتطلب‭ ‬تضافر‭ ‬الجهود‭ ‬لتخفيف‭ ‬وطأة‭ ‬اختناق‭ ‬طرقها‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬الدائرة‭ ‬الأولى،‭ ‬قائلا‭ ‬إن‭ ‬أهالي‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬يعانون‭ ‬لعدم‭ ‬وجود‭ ‬مخارج‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تخفيف‭ ‬الاختناق‭ ‬المروري‭ ‬الكبير‭ ‬أمام‭ ‬بوابة‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭.‬

وأفاد‭ ‬بأن‭ ‬أهالي‭ ‬مدينة‭ ‬زايد‭ ‬أيضا‭ ‬المتجهين‭ ‬إلى‭ ‬المنامة‭ ‬يضطرون‭ ‬إلى‭ ‬دخول‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬ثم‭ ‬الالتفاف‭ ‬والخروج‭ ‬من‭ ‬بوابة‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬للاتجاه‭ ‬للمنامة،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬الانعطاف‭ ‬الخاص‭ ‬بهم‭ ‬عند‭ ‬إشارة‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬مغلق‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة،‭ ‬مطالبا‭ ‬بسرعة‭ ‬فتح‭ ‬المسار‭ ‬الخاص‭ ‬بالاتجاه‭ ‬إلى‭ ‬المنامة‭ ‬للقادمين‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬زايد‭.‬

وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬أبدى‭ ‬دراج‭ ‬استغرابه‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬في‭ ‬عدم‭ ‬التسريع‭ ‬للمشاريع‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬الموافقة‭ ‬عليها‭ ‬ورصدت‭ ‬لها‭ ‬الميزانية،‭ ‬مبيّنا‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬تطوير‭ ‬تقاطع‭ ‬سلماباد‭ ‬تمت‭ ‬الموافقة‭ ‬عليه‭ ‬منذ‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭ ‬2023‭ ‬متسائلاً‭ ‬عن‭ ‬الأسباب‭ ‬التي‭ ‬أخّرت‭ ‬المشروع‭ ‬عن‭ ‬التنفيذ،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬المقترح‭ ‬تمت‭ ‬دراسته‭ ‬والتوصية‭ ‬على‭ ‬استحداث‭ (‬دوار‭) ‬لتسهيل‭ ‬عملية‭ ‬الدخول‭ ‬والخروج‭ ‬من‭ ‬وإلى‭ ‬المنطقة‭ ‬بعد‭ ‬إخطار‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الجنوبية‭ ‬إنه‭ ‬سيتم‭ ‬البدء‭ ‬بتنفيذه‭ ‬بعد‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الموافقات‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة،‭ ‬متسائلا‭ ‬هل‭ ‬تستغرق‭ ‬تلك‭ ‬الموافقات‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام؟

ويأمل‭ ‬أن‭ ‬تلقى‭ ‬هذه‭ ‬المطالب‭ ‬صداها‭ ‬ويتم‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬سرعة‭ ‬تحقيقها‭ ‬لما‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬الأهمية‭ ‬التي‭ ‬تمس‭ ‬المواطنين‭ ‬وانتفاعهم‭ ‬من‭ ‬منافذ‭ ‬الطرقات‭ ‬والشوارع‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالبنى‭ ‬التحتية‭.‬

كلمات دالة