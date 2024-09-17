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رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش يـجـتـمـع مـع أمين عام الاتحاد البرلماني الدولي

9/17/2024 7:25:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اجتمع‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مركز‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬العالمي‭ ‬للتعايش‭ ‬السلمي،‭ ‬في‭ ‬جنيف،‭ ‬مع‭ ‬السيد‭ ‬مارتن‭ ‬شونغ‭ ‬غونغ‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬البرلماني‭ ‬الدولي‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬حرص‭ ‬المركز‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬البرلماني‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التشريع‭ ‬وبناء‭ ‬قدرات‭ ‬البرلمانيين،‭ ‬وتمكين‭ ‬الشباب،‭ ‬وتفعيل‭ ‬دور‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البرلمانية‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬التعايش‭ ‬السلمي‭ ‬والحوار‭ ‬بين‭ ‬الأديان‭ ‬والثقافات‭ ‬والحضارات،‭ ‬ومكافحة‭ ‬التطرف‭ ‬وخطاب‭ ‬الكراهية،‭ ‬ودعم‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أشاد‭ ‬السيد‭ ‬مارتن‭ ‬شونغ‭ ‬غونغ‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬البرلماني‭ ‬الدولي‭ ‬جهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬السلم‭ ‬والأمن‭ ‬الدوليين،‭ ‬ونجاحها‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬الدورة‭ (‬146‭) ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للاتحاد‭ ‬البرلماني‭ ‬الدولي‭ ‬حول‭ ‬موضوع‭ ‬‮«‬تعزيز‭ ‬التعايش‭ ‬السلمي‭ ‬والمجتمعات‭ ‬الشاملة‭: ‬مكافحة‭ ‬التعصب‮»‬،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لإسهامات‭ ‬مركز‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬العالمي‭ ‬للتعايش‭ ‬السلمي‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬ثقافة‭ ‬السلام‭ ‬والتسامح‭ ‬وحوار‭ ‬الحضارات،‭ ‬وتمنياته‭ ‬للمملكة‭ ‬وشعبها‭ ‬دوام‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭.‬

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