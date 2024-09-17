رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش يـجـتـمـع مـع أمين عام الاتحاد البرلماني الدولي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
اجتمع الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، في جنيف، مع السيد مارتن شونغ غونغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة رئيس مجلس الأمناء حرص المركز على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الاتحاد البرلماني الدولي في مجالات التشريع وبناء قدرات البرلمانيين، وتمكين الشباب، وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في ترسيخ قيم التعايش السلمي والحوار بين الأديان والثقافات والحضارات، ومكافحة التطرف وخطاب الكراهية، ودعم أهداف التنمية المستدامة.
من جانبه، أشاد السيد مارتن شونغ غونغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي جهود مملكة البحرين في ترسيخ السلم والأمن الدوليين، ونجاحها في استضافة الدورة (146) للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي حول موضوع «تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة: مكافحة التعصب»، معربًا عن تقديره لإسهامات مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي في نشر ثقافة السلام والتسامح وحوار الحضارات، وتمنياته للمملكة وشعبها دوام التقدم والازدهار.
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