وزير المالية: البحرين حريصة دوما على تعزيز الأمن الغذائي والقطاعات ذات الصلة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات والهيئات العربية في تعزيز التعاون العربي المشترك ودعم مسارات التنمية الاقتصادية في الدول العربية بما يحقق النمو الاقتصادي المنشود، مشيراً إلى توليه مملكة البحرين من حرص دوماً على مواصلة تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات والهيئات الاستثمارية والاقتصادية بما يحقق التطلعات والأهداف المنشودة.
جاء ذلك لدى لقاء وزير المالية والاقتصاد الوطني أمس، الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة، الدكتور عبيد سيف الزعابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، حيث رحب بالدكتور عبيد الزعابي، مشيداً بما تقدمه الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي من إسهاماتٍ بارزة في دعم الاستثمار الزراعي من خلال تبني المبادرات والبرامج الإنمائية التي تصب في دعم المشاريع الاستثمارية الطموحة للقطاعات ذات الصلة في الدول العربية، وبما يعزز الأمن الغذائي ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
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