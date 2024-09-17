وزير المالية: البحرين حريصة دوما على تعزيز الأمن الغذائي والقطاعات ذات الصلة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقاء‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬أمس،‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬البحرين‭ ‬القابضة،‭ ‬الدكتور‭ ‬عبيد‭ ‬سيف‭ ‬الزعابي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الهيئة‭ ‬العربية‭ ‬للاستثمار‭ ‬والإنماء‭ ‬الزراعي،‭ ‬حيث‭ ‬رحب‭ ‬بالدكتور‭ ‬عبيد‭ ‬الزعابي،‭ ‬مشيداً‭ ‬بما‭ ‬تقدمه‭ ‬الهيئة‭ ‬العربية‭ ‬للاستثمار‭ ‬والإنماء‭ ‬الزراعي‭ ‬من‭ ‬إسهاماتٍ‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الاستثمار‭ ‬الزراعي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبني‭ ‬المبادرات‭ ‬والبرامج‭ ‬الإنمائية‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المشاريع‭ ‬الاستثمارية‭ ‬الطموحة‭ ‬للقطاعات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬وبما‭ ‬يعزز‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬ويحقق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

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