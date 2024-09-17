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جامعة الخليج العربي تنجز سلسلة من التطويرات في مركز المحاكاة والقاعات الدراسية والسكن الجامعي ومواقف السيارات

9/17/2024 7:25:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أنجزت‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬والاستعدادات‭ ‬والخدمات‭ ‬اللازمة‭ ‬لاستقبال‭ ‬الطلبة‭ ‬الدارسين‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬الطب‭ ‬والعلوم‭ ‬الصحية‭ ‬والمقبولين‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬بكالوريوس‭ ‬العلوم‭ ‬في‭ ‬التمريض‭ ‬وطلبة‭ ‬كلية‭ ‬التربية‭ ‬والعلوم‭ ‬الإدارية‭ ‬والتقنية،‭ ‬لتأمين‭ ‬انطلاق‭ ‬العام‭ ‬الأكاديمي‭ ‬2024‭ ‬ـ‭ ‬2025‭ ‬بيسر‭ ‬وسهولة‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬معيقات‭ ‬للعملية‭ ‬التعليمية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬البرامج‭ ‬الاكاديمية‭ ‬بالجامعة‭.‬

وتشمل‭ ‬استعدادات‭ ‬العام‭ ‬الجديد‭ ‬إضافة‭ ‬وتظليل‭ ‬مواقف‭ ‬إضافية‭ ‬للسيارات‭ ‬بلغ‭ ‬عددها‭ ‬250‭ ‬موقفا،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬100‭ ‬موقف‭ ‬يشيّد‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الراهنة‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬جديدة،‭ ‬و120‭ ‬موقفا‭ ‬آخر‭ ‬سيكون‭ ‬في‭ ‬مبنى‭ ‬و150‭ ‬موقفا‭ ‬في‭ ‬المساحة‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬مبنى‭ ‬مجمع‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي،‭ ‬فيما‭ ‬تعمل‭ ‬الجامعة‭ ‬على‭ ‬تشييد‭ ‬مبنى‭ ‬مواقف‭ ‬متعدد‭ ‬الطوابق‭ ‬للسيارات‭ ‬يتسع‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬500‭ ‬موقف،‭ ‬وذلك‭ ‬استجابةً‭ ‬لارتفاع‭ ‬عدد‭ ‬الطلبة،‭ ‬بشكل‭ ‬يؤمّن‭ ‬لهم‭ ‬الراحة‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬حياتهم‭ ‬الدراسية،‭ ‬ويوفر‭ ‬بيئة‭ ‬صحية‭ ‬ملائمة‭ ‬للتحصيل‭ ‬العلمي‭.‬

في‭ ‬غضون‭ ‬ذلك،‭ ‬تعمل‭ ‬إدارة‭ ‬الجامعة‭ ‬على‭ ‬تجديد‭ ‬وتطوير‭ ‬مباني‭ ‬السكن‭ ‬الجامعي‭ ‬للطلبة‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬راحة‭ ‬أكبر‭ ‬للطلاب‭ ‬والطالبات‭ ‬الدراسين‭ ‬بالجامعة‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬ويوفر‭ ‬بيئة‭ ‬صحية‭ ‬ملائمة‭ ‬للتحصيل‭ ‬العلمي‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬الأهداف‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والصحية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للجامعة،‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬تجديد‭ ‬الغرف‭ ‬ودورات‭ ‬المياه‭ ‬وتبديل‭ ‬الأثاث‭ ‬والمطابخ‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مباني‭ ‬السكن،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬الكهرباء‭ ‬والتكييف‭ ‬والصرف‭ ‬الصحي‭ ‬والعوازل‭ ‬المائية‭ ‬للأسقف‭ ‬والأجهزة‭ ‬الكهربائية‭ ‬والمصابيح،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقاً‭ ‬لاشتراطات‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬الحريق‭ ‬ووفقاً‭ ‬لمعايير‭ ‬جودة‭ ‬المباني‭ ‬الصديقة‭ ‬للبيئة‭.‬

ويشمل‭ ‬التطوير‭ ‬492‭ ‬غرفة‭ ‬جامعية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬144‭ ‬غرفة‭ ‬أخرى‭ ‬مخصصة‭ ‬لطلبة‭ ‬الدراسات‭ ‬العليا‭ ‬الدارسين‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬التربية‭ ‬والعلوم‭ ‬الإدارية‭ ‬والتقنية،‭ ‬وتغيير‭ ‬شبكة‭ ‬أنابيب‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬حرم‭ ‬السكن‭ ‬الجامعي‭ ‬وصيانتها،‭ ‬ليتم‭ ‬التطوير‭ ‬والتجديد‭ ‬على‭ ‬مراحل،‭ ‬لضمان‭ ‬عدم‭ ‬تأثر‭ ‬الطلبة‭ ‬بالأعمال‭ ‬القائمة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬سكنهم،‭ ‬كما‭ ‬تعمل‭ ‬الجامعة‭ ‬على‭ ‬تشييد‭ ‬صالتين‭ ‬رياضيتين‭ ‬واحدة‭ ‬للذكور‭ ‬وأخرى‭ ‬للإناث،‭ ‬وغرف‭ ‬جديدة‭ ‬لغسيل‭ ‬الملابس،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬فيه‭ ‬على‭ ‬تسوير‭ ‬السكن‭ ‬الجامعي‭ ‬بعدما‭ ‬تم‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬تظليل‭ ‬مواقف‭ ‬السيارات‭ ‬بالسكن‭.‬

وعلى‭ ‬الصعيد‭ ‬ذاته،‭ ‬تعمل‭ ‬إدارة‭ ‬الجامعة‭ ‬على‭ ‬توسعة‭ ‬مركز‭ ‬المحاكاة‭ ‬الطبية،‭ ‬وتجديد‭ ‬القاعات‭ ‬الدراسية‭ ‬واستحداث‭ ‬قاعات‭ ‬دراسية‭ ‬جديدة‭ ‬تستوعب‭ ‬المقبولين‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬بكالوريوس‭ ‬العلوم‭ ‬في‭ ‬التمريض،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬توسعة‭ ‬المكتبة‭ ‬والمساحات‭ ‬المخصصة‭ ‬للدراسة‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬هنأ‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬الدكتور‭ ‬سعد‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬آل‭ ‬فهيد‭ ‬الطلبة‭ ‬المقبولين‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬دكتور‭ ‬في‭ ‬الطبّ‭ ‬وفي‭ ‬البرنامج‭ ‬التحضيري‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬للعام‭ ‬الأكاديمي‭ ‬2024‭/ ‬2025،‭ ‬لقبولهم‭ ‬للدراسة‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬خليجية‭ ‬عريقة‭ ‬كجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬القبول‭ ‬بقدر‭ ‬ما‭ ‬يعد‭ ‬امتيازاً‭ ‬وتتويجاً‭ ‬لسنوات‭ ‬الجد‭ ‬والاجتهاد‭ ‬طوال‭ ‬مراحل‭ ‬التعليم‭ ‬العام،‭ ‬بقدر‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬مسؤولية‭ ‬كون‭ ‬المقبولين‭ ‬يمثّلون‭ ‬سفراء‭ ‬لأوطانهم‭ ‬وعائلاتكم،‭ ‬مؤكّداً‭ ‬استمرار‭ ‬نهج‭ ‬ومساعي‭ ‬تطوير‭ ‬الجامعة‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬المستويات‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬جودة‭ ‬البرامج‭ ‬الأكاديمية،‭ ‬واستقطاب‭ ‬أفضل‭ ‬الكوادر‭ ‬الأكاديمية‭ ‬ليتخرج‭ ‬الطلبة‭ ‬مسلحين‭ ‬بالعلم‭ ‬والمهارات‭ ‬والخبرات‭ ‬التي‭ ‬تمكنكم‭ ‬من‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬ازدهار‭ ‬القطاع‭ ‬الطبي‭ ‬والصحي‭ ‬بدول‭ ‬المجلس‭.‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬للشؤون‭ ‬الإدارية،‭ ‬عميد‭ ‬شؤون‭ ‬الطلبة‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬يوسف‭ ‬أن‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬تعتزّ‭ ‬وتفتخر‭ ‬بقبول‭ ‬الطلبة‭ ‬الخليجيين‭ ‬المتميزين‭ ‬الذين‭ ‬سيكونون‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬القريب‭ ‬مشاركين‭ ‬فاعلين‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون،‮
‬‭ ‬مرحباً‭ ‬بالطلبة‭ ‬المستجدين‭ ‬بالسنة‭ ‬التحضيرية‭ ‬والسنة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬الطب،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬بكل‭ ‬خريجي‭ ‬الجامعة‭ ‬الذين‭ ‬يرفدون‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬بخبراتهم‭ ‬ومهاراتهم‭ ‬العالية،‭ ‬مستشهداً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬الخريجين‭ ‬الذين‭ ‬تولوا‭ ‬مناصب‭ ‬قيادية‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الوزارات‭ ‬والمستشفيات‭ ‬والمراكز‭ ‬البحثية‭ ‬داخل‭ ‬المجتمع‭ ‬الخليجي‭ ‬وخارجه‭.‬

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