جامعة الخليج العربي تنجز سلسلة من التطويرات في مركز المحاكاة والقاعات الدراسية والسكن الجامعي ومواقف السيارات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أنجزت جامعة الخليج العربي عددا من الإجراءات والاستعدادات والخدمات اللازمة لاستقبال الطلبة الدارسين في كلية الطب والعلوم الصحية والمقبولين في برنامج بكالوريوس العلوم في التمريض وطلبة كلية التربية والعلوم الإدارية والتقنية، لتأمين انطلاق العام الأكاديمي 2024 ـ 2025 بيسر وسهولة ومن دون معيقات للعملية التعليمية في كل البرامج الاكاديمية بالجامعة.
وتشمل استعدادات العام الجديد إضافة وتظليل مواقف إضافية للسيارات بلغ عددها 250 موقفا، إضافة إلى 100 موقف يشيّد في الفترة الراهنة على أرض جديدة، و120 موقفا آخر سيكون في مبنى و150 موقفا في المساحة القريبة من مبنى مجمع السلمانية الطبي، فيما تعمل الجامعة على تشييد مبنى مواقف متعدد الطوابق للسيارات يتسع لأكثر من 500 موقف، وذلك استجابةً لارتفاع عدد الطلبة، بشكل يؤمّن لهم الراحة والاستقرار في حياتهم الدراسية، ويوفر بيئة صحية ملائمة للتحصيل العلمي.
في غضون ذلك، تعمل إدارة الجامعة على تجديد وتطوير مباني السكن الجامعي للطلبة بما يحقق راحة أكبر للطلاب والطالبات الدراسين بالجامعة من أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويوفر بيئة صحية ملائمة للتحصيل العلمي بما يتماشى مع الأهداف الأكاديمية والاجتماعية والصحية الاستراتيجية للجامعة، بما يشمل تجديد الغرف ودورات المياه وتبديل الأثاث والمطابخ في مختلف مباني السكن، بالإضافة إلى تطوير الكهرباء والتكييف والصرف الصحي والعوازل المائية للأسقف والأجهزة الكهربائية والمصابيح، وذلك وفقاً لاشتراطات الوقاية من الحريق ووفقاً لمعايير جودة المباني الصديقة للبيئة.
ويشمل التطوير 492 غرفة جامعية، إلى جانب 144 غرفة أخرى مخصصة لطلبة الدراسات العليا الدارسين في كلية التربية والعلوم الإدارية والتقنية، وتغيير شبكة أنابيب الصرف الصحي الداخلية في حرم السكن الجامعي وصيانتها، ليتم التطوير والتجديد على مراحل، لضمان عدم تأثر الطلبة بالأعمال القائمة خلال فترة سكنهم، كما تعمل الجامعة على تشييد صالتين رياضيتين واحدة للذكور وأخرى للإناث، وغرف جديدة لغسيل الملابس، في الوقت الذي يعمل فيه على تسوير السكن الجامعي بعدما تم الانتهاء من تظليل مواقف السيارات بالسكن.
وعلى الصعيد ذاته، تعمل إدارة الجامعة على توسعة مركز المحاكاة الطبية، وتجديد القاعات الدراسية واستحداث قاعات دراسية جديدة تستوعب المقبولين في برنامج بكالوريوس العلوم في التمريض، إلى جانب توسعة المكتبة والمساحات المخصصة للدراسة.
من جانب آخر هنأ رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد الطلبة المقبولين في برنامج دكتور في الطبّ وفي البرنامج التحضيري من أبناء مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعام الأكاديمي 2024/ 2025، لقبولهم للدراسة في جامعة خليجية عريقة كجامعة الخليج العربي، مؤكداً أن هذا القبول بقدر ما يعد امتيازاً وتتويجاً لسنوات الجد والاجتهاد طوال مراحل التعليم العام، بقدر ما هو مسؤولية كون المقبولين يمثّلون سفراء لأوطانهم وعائلاتكم، مؤكّداً استمرار نهج ومساعي تطوير الجامعة على كافة المستويات والحفاظ على جودة البرامج الأكاديمية، واستقطاب أفضل الكوادر الأكاديمية ليتخرج الطلبة مسلحين بالعلم والمهارات والخبرات التي تمكنكم من المساهمة في ازدهار القطاع الطبي والصحي بدول المجلس.
ومن جانبه أكد نائب رئيس جامعة الخليج العربي للشؤون الإدارية، عميد شؤون الطلبة الدكتور عبدالرحمن يوسف أن جامعة الخليج العربي تعتزّ وتفتخر بقبول الطلبة الخليجيين المتميزين الذين سيكونون في المستقبل القريب مشاركين فاعلين في رفع مستوى الخدمات الطبية بدول مجلس التعاون،
مرحباً بالطلبة المستجدين بالسنة التحضيرية والسنة الأولى في كلية الطب، معرباً عن فخره بكل خريجي الجامعة الذين يرفدون التنمية المستدامة بخبراتهم ومهاراتهم العالية، مستشهداً في الوقت ذاته بعدد من الخريجين الذين تولوا مناصب قيادية في عدد من الوزارات والمستشفيات والمراكز البحثية داخل المجتمع الخليجي وخارجه.
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