في بيان مشترك بمناسبة الذكرى الـ50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية..

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ارتفاع «التبادل التجاري» بين البحرين والبرازيل إلى
1.3 مليار دولار يعكس العلاقات الاقتصادية المتينة بين البلدين
أصدرت كل من وزارة الخارجية بمملكة البحرين ونظيرتها البرازيلية بيانا مشتركا بمناسبة الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وجاء في البيان:
تحتفل وزارتا خارجية مملكة البحرين وجمهورية البرازيل الاتحادية بالذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين، حيث يحتفي البلدان بما تم تأسيسه من شراكة مثمرة تتميز بالاحترام المتبادل والتعاون والقيم المشتركة منذ 26 يونيو 1974م.
وفي عام 2018م، افتتحت مملكة البحرين سفارتها في برازيليا كأول بعثة دبلوماسية بحرينية في أمريكا اللاتينية، وافتتحت بدورها البرازيل بعثتها الدبلوماسية في المنامة عام 2021م.
كما يحرص البلدان على تعزيز التعاون والتنسيق السياسي فيما بينهما، حيث يتم عقد المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية بشكل دوري، آخرها بالمنامة في سبتمبر 2022م، وهي تساهم بشكل فاعل في توطيد الحوار الدبلوماسي وفي بحث الفرص والتحديات والتطلعات لشراكة أوسع وأوثق بين البلدين الصديقين.
وارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى أكثر من 1.3 مليار دولار أمريكي عام 2023، الأمر الذي يعكس العلاقات الاقتصادية المتينة بين البلدين، لتصبح البرازيل من أكبر المصدرين إلى مملكة البحرين، مساهمةً بشكل ملحوظ في الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
ويتشارك البلدان في حرصهما على الالتزام بتعزيز نظام عالمي أكثر ازدهارًا وعدالة، يسود فيه السلام والتنمية الشاملة والمستدامة، وبالعمل معاً لتحقيق هذه الأهداف المشتركة على الساحة الدولية.
وفي إطار الاحتفال بالذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية، تؤكد مملكة البحرين وجمهورية البرازيل الاتحادية مجددًا حرصهما على توطيد أواصر التعاون والصداقة بين البلدين، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب وأشمل بما يعود بالخير والنماء على كلا البلدين والشعبين الصديقين.
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