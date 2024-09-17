في بيان مشترك بمناسبة الذكرى الـ50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية..

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

1.3 مليار دولار يعكس العلاقات الاقتصادية المتينة بين البلدين

أصدرت‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ونظيرتها‭ ‬البرازيلية‭ ‬بيانا‭ ‬مشتركا‭ ‬بمناسبة‭ ‬الذكرى‭ ‬الخمسين‭ ‬لإقامة‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭. ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬البيان‭:‬

تحتفل‭ ‬وزارتا‭ ‬خارجية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬البرازيل‭ ‬الاتحادية‭ ‬بالذكرى‭ ‬الخمسين‭ ‬لإقامة‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬حيث‭ ‬يحتفي‭ ‬البلدان‭ ‬بما‭ ‬تم‭ ‬تأسيسه‭ ‬من‭ ‬شراكة‭ ‬مثمرة‭ ‬تتميز‭ ‬بالاحترام‭ ‬المتبادل‭ ‬والتعاون‭ ‬والقيم‭ ‬المشتركة‭ ‬منذ‭ ‬26‭ ‬يونيو‭ ‬1974م‭.‬

وفي‭ ‬عام‭ ‬2018م،‭ ‬افتتحت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬سفارتها‭ ‬في‭ ‬برازيليا‭ ‬كأول‭ ‬بعثة‭ ‬دبلوماسية‭ ‬بحرينية‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬اللاتينية،‭ ‬وافتتحت‭ ‬بدورها‭ ‬البرازيل‭ ‬بعثتها‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬في‭ ‬المنامة‭ ‬عام‭ ‬2021م‭.‬

كما‭ ‬يحرص‭ ‬البلدان‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬السياسي‭ ‬فيما‭ ‬بينهما،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬عقد‭ ‬المشاورات‭ ‬السياسية‭ ‬بين‭ ‬وزارتي‭ ‬الخارجية‭ ‬بشكل‭ ‬دوري،‭ ‬آخرها‭ ‬بالمنامة‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬2022م،‭ ‬وهي‭ ‬تساهم‭ ‬بشكل‭ ‬فاعل‭ ‬في‭ ‬توطيد‭ ‬الحوار‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬وفي‭ ‬بحث‭ ‬الفرص‭ ‬والتحديات‭ ‬والتطلعات‭ ‬لشراكة‭ ‬أوسع‭ ‬وأوثق‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭.‬

وارتفع‭ ‬حجم‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1‭.‬3‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬العلاقات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المتينة‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬لتصبح‭ ‬البرازيل‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬المصدرين‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مساهمةً‭ ‬بشكل‭ ‬ملحوظ‭ ‬في‭ ‬الشراكة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬

ويتشارك‭ ‬البلدان‭ ‬في‭ ‬حرصهما‭ ‬على‭ ‬الالتزام‭ ‬بتعزيز‭ ‬نظام‭ ‬عالمي‭ ‬أكثر‭ ‬ازدهارًا‭ ‬وعدالة،‭ ‬يسود‭ ‬فيه‭ ‬السلام‭ ‬والتنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬والمستدامة،‭ ‬وبالعمل‭ ‬معاً‭ ‬لتحقيق‭ ‬هذه‭ ‬الأهداف‭ ‬المشتركة‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الدولية‭.‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬الاحتفال‭ ‬بالذكرى‭ ‬الخمسين‭ ‬لإقامة‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬تؤكد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬البرازيل‭ ‬الاتحادية‭ ‬مجددًا‭ ‬حرصهما‭ ‬على‭ ‬توطيد‭ ‬أواصر‭ ‬التعاون‭ ‬والصداقة‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬والارتقاء‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬آفاق‭ ‬أرحب‭ ‬وأشمل‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنماء‭ ‬على‭ ‬كلا‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الصديقين‭. ‬

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