جيش مالي يعلن: الوضع في باماكو ((تحت السيطرة)) بعد هجوم تبناه جهاديون

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

‭ ‬باماكو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬المالي‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أنه‭ ‬سيطر‭ ‬على‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬باماكو،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬إحباط‭ ‬عملية‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬‮«‬إرهابيون‮»‬‭ ‬لمحاولة‭ ‬التسلل‭ ‬إلى‭ ‬أكاديمية‭ ‬لقوات‭ ‬الدرك،‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬نادر‭ ‬تشهده‭ ‬العاصمة‭ ‬وتبناه‭ ‬جهاديون‭. ‬وقال‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نُشر‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬باكرا‭ ‬هذا‭ ‬الصباح‭ ‬حاولت‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الإرهابيين‭ ‬التسلل‭ ‬إلى‭ ‬مدرسة‭ ‬فالادي‭ ‬لقوات‭ ‬الدرك‮»‬‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الوضع‭ ‬تحت‭ ‬السيطرة‮»‬‭.‬

وأشارت‭ ‬وزارة‭ ‬الأمن،‭ ‬من‭ ‬جانبها،‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬هجمات‭ ‬إرهابية‮»‬‭ ‬استهدفت‭ ‬‮«‬نقاطاً‭ ‬حساسة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‮»‬،‭ ‬بينها‭ ‬مدرسة‭ ‬الدرك‭. ‬وتطلق‭ ‬السلطات‭ ‬التي‭ ‬يهيمن‭ ‬عليها‭ ‬الجيش‭ ‬تسمية‭ ‬‮«‬الإرهابيين‮»‬‭ ‬عادة‭ ‬على‭ ‬الجهاديين‭ ‬والمتمردين‭ ‬في‭ ‬الشمال‭. ‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬لاحق،‭ ‬أعلنت‭ ‬جماعة‭ ‬نصرة‭ ‬الاسلام‭ ‬والمسلمين‭ ‬المرتبطة‭ ‬بتنظيم‭ ‬القاعدة‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬عن‭ ‬الهجوم‭.‬

وقالت‭ ‬الجماعة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نشرته‭ ‬على‭ ‬قنوات‭ ‬الاتصال‭ ‬التابعة‭ ‬لها‭ ‬أنها‭ ‬نفذت‭ ‬‮«‬عملية‭ ‬خاصة‭ ‬استهدفت‭ ‬المطار‭ ‬العسكري‭ ‬ومركز‭ ‬تدريب‭ ‬قوات‭ ‬الدرك‭ ‬المالية‭ ‬وسط‭ ‬العاصمة‭ ‬المالية‭ (‬باماكو‭) ‬فجر‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ (‬الثلاثاء‭)‬،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬خسائر‭ ‬بشرية‭ ‬ومادية‭ ‬فادحة‭ ‬وتدمير‭ ‬عدة‭ ‬طائرات‭ ‬عسكرية‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬الجيش‭ ‬أن‭ ‬عمليات‭ ‬تمشيط‭ ‬جارية‭ ‬داعيا‭ ‬السكان‭ ‬إلى‭ ‬التزام‭ ‬الهدوء‭ ‬وتجنب‭ ‬المنطقة‭. ‬

وأصيب‭ ‬اثنان‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬الدرك،‭ ‬بحسب‭ ‬أقاربهما‭. ‬وأظهرت‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬لم‭ ‬تتحقق‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬من‭ ‬صحتها‭ ‬ونشرت‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬اعتقال‭ ‬رجلين‭. ‬دوت‭ ‬انفجارات‭ ‬وأصوات‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬صباح‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬باماكو‭ ‬التي‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬بمنأى‭ ‬عن‭ ‬الهجمات‭ ‬شبه‭ ‬اليومية‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬مناطق‭ ‬معينة‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬بحسب‭ ‬مراسل‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬الدرك‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هويته‭ ‬إن‭ ‬‮«‬مسلحين‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬التعرف‭ ‬عليهم‭ ‬رسميا‭ ‬بعد‭ ‬هاجموا‭ ‬هذا‭ ‬الصباح‭ ‬معسكرا‭ ‬واحدا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬للدرك‭ ‬في‭ ‬باماكو‮»‬‭. ‬وأعلن‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬المطار‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مطار‭ ‬باماكو‭ ‬مغلق‭ ‬مؤقتا‭ ‬بسبب‭ ‬الأحداث‮»‬،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يكشف‭ ‬عن‭ ‬مدة‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭. ‬وسُمع‭ ‬دوي‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬قرابة‭ ‬الخامسة‭ ‬صباحا‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬انفجارات،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أوضح‭ ‬مراسل‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬وشوهد‭ ‬دخان‭ ‬أسود‭ ‬يتصاعد‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬المطار‭. ‬

وقال‭ ‬أحد‭ ‬الشهود‭ ‬إنه‭ ‬ظل‭ ‬عالقا‭ ‬مع‭ ‬مصلين‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬مسجد‭ ‬قريب‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬بعد‭ ‬صلاة‭ ‬الفجر‭. ‬

وبثت‭ ‬المدرسة‭ ‬الفرنسية‭ ‬رسالة‭ ‬أعلنت‭ ‬فيها‭ ‬أنها‭ ‬ستبقى‭ ‬مغلقة‭ ‬‮«‬بسبب‭ ‬أحداث‭ ‬خارجية‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬تلقى‭ ‬موظفو‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬رسالة‭ ‬تطلب‭ ‬منهم‭ ‬‮«‬الحد‭ ‬من‭ ‬التنقل‭ ‬حتى‭ ‬إشعار‭ ‬آخر‮»‬‭. ‬ومالي‭ ‬دولة‭ ‬فقيرة‭ ‬تنشط‭ ‬فيها‭ ‬جماعات‭ ‬جهادية‭ ‬وانفصالية‭ ‬وتعاني‭ ‬منذ‭ ‬2012‭ ‬أزمة‭ ‬كبيرة‭ ‬متعددة‭ ‬الأبعاد‭ ‬مع‭ ‬وقوع‭ ‬هجمات‭ ‬دامية‭ ‬تنفذها‭ ‬مجموعات‭ ‬مختلفة‭ ‬تابعة‭ ‬لتنظيمي‭ ‬القاعدة‭ ‬والدولة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬الطرق‭ ‬والعصابات‭ ‬الإجرامية‭.‬

وشهد‭ ‬البلد‭ ‬انقلابين‭ ‬عسكريين‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬2020‭ ‬ومايو‭ ‬2021‭ ‬ويحكمه‭ ‬حاليا‭ ‬مجلس‭ ‬عسكري‭ ‬برئاسة‭ ‬الكولونيل‭ ‬أسيمي‭ ‬غويتا‭. ‬كما‭ ‬جرت‭ ‬انقلابات‭ ‬في‭ ‬دولتين‭ ‬مجاورتين‭ ‬لمالي‭ ‬هما‭ ‬بوركينا‭ ‬فاسو‭ ‬والنيجر‭. ‬وأنهى‭ ‬الضباط‭ ‬الذين‭ ‬استولوا‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬في‭ ‬2020‭ ‬تحالفهم‭ ‬مع‭ ‬فرنسا‭ ‬وشركائها‭ ‬الأوروبيين‭ ‬في‭ ‬2022‭ ‬وتحولوا‭ ‬عسكريا‭ ‬وسياسيا‭ ‬إلى‭ ‬روسيا‭.‬