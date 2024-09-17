محمد ناصر يختار المحرق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد الذهبة
الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
اختار العملاق محمد ناصر لاعب الفريق الأول لكرة السلة بنادي المحرق الاستمرار في ناديه لثلاثة مواسم قادمة بحسب الاتفاق بالرغم من اقترابه الوصول إلى سن الـ27 الذي يصبح بموجبه لاعبا حرا بحسب لوائح اتحاد السلة، وفضل محمد ناصر عرض المحرق على عروض أخرى حصل عليها من الأندية المحلية.
يذكر أن نادي المحرق يسعى عبر الاستقطابات الأخيرة ومن خلال المحافظة على نجومه تحقيق الألقاب في الموسم القادم وكسر احتكار نادي المنامة في آخر موسمين.
MENAFN17092024000055011008ID1108685408
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.