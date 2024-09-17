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محمد ناصر يختار المحرق

9/17/2024 7:25:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬الذهبة الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

اختار‭ ‬العملاق‭ ‬محمد‭ ‬ناصر‭ ‬لاعب‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بنادي‭ ‬المحرق‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬ناديه‭ ‬لثلاثة‭ ‬مواسم‭ ‬قادمة‭ ‬بحسب‭ ‬الاتفاق‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬اقترابه‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬سن‭ ‬الـ27‭ ‬الذي‭ ‬يصبح‭ ‬بموجبه‭ ‬لاعبا‭ ‬حرا‭ ‬بحسب‭ ‬لوائح‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة،‭ ‬وفضل‭ ‬محمد‭ ‬ناصر‭ ‬عرض‭ ‬المحرق‭ ‬على‭ ‬عروض‭ ‬أخرى‭ ‬حصل‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬الأندية‭ ‬المحلية‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬يسعى‭ ‬عبر‭ ‬الاستقطابات‭ ‬الأخيرة‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬نجومه‭ ‬تحقيق‭ ‬الألقاب‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬القادم‭ ‬وكسر‭ ‬احتكار‭ ‬نادي‭ ‬المنامة‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬موسمين‭.‬

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