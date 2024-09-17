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الخــالــديــة يـنـــهـي تـدريـــبـاتــه بـحـضــور الـرئــيــس

9/17/2024 7:25:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أنهى‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بنادي‭ ‬الخالدية‭ ‬تدريباته‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬استعدادا‭ ‬لمواجهته‭ ‬الآسيوية‭ ‬أمام‭ ‬التعاون‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬بحضور‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬محمود‭ ‬جناحي‭.‬

وجاءت‭ ‬التدريبات‭ ‬بطابع‭ ‬معنوي‭ ‬كبير‭ ‬نتيجة‭ ‬الالتفاف‭ ‬الإداري‭ ‬الواضح‭ ‬حول‭ ‬المجموعة‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يحفز‭ ‬الخالدية‭ ‬على‭ ‬البدء‭ ‬بطريقة‭ ‬مثالية‭ ‬في‭ ‬مشواره‭ ‬الآسيوي‭ ‬لتشريف‭ ‬المملكة‭.‬

وفي‭ ‬المقابل‭ ‬خاض‭ ‬فريق‭ ‬التعاون‭ ‬تدريبه‭ ‬الأخير‭ ‬على‭ ‬ذات‭ ‬الملعب‭ ‬وهو‭ ‬يفتقد‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬الأسماء‭ ‬المهمة،‭ ‬أبرزها‭ ‬اللاعب‭ ‬محمد‭ ‬الكويكبي‭.‬

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