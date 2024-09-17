الخــالــديــة يـنـــهـي تـدريـــبـاتــه بـحـضــور الـرئــيــس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخالدية تدريباته أمس على ملعب البحرين الوطني استعدادا لمواجهته الآسيوية أمام التعاون اليوم الأربعاء ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا بحضور رئيس مجلس الإدارة محمود جناحي.
وجاءت التدريبات بطابع معنوي كبير نتيجة الالتفاف الإداري الواضح حول المجموعة وهو ما يحفز الخالدية على البدء بطريقة مثالية في مشواره الآسيوي لتشريف المملكة.
وفي المقابل خاض فريق التعاون تدريبه الأخير على ذات الملعب وهو يفتقد لعدد من الأسماء المهمة، أبرزها اللاعب محمد الكويكبي.
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