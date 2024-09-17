الهلال يهزم الريان في عقر داره والوصل يعود بفوز ثمين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
دبي (أ ف ب) استهل الهلال السعودي مشواره في النسخة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم بفوز كبير على الريان القطري خارج الديار 3-1 يوم أمس.
وسجل أهداف الهلال كل من الصربي سيرغي ميلنكوفيتش سافيتش (15) والبرتغالي جواو كانسيلو (42) والبرازيلي ماركوس ليونادرو (44)، فيما سجل للريان البرزيلي روجر غيديش (47).
وأهدر الهلال ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة الى تقنية الفيديو (في أيه آر) اثر لمس البلجيكي يوليان دو سارت الكرة بيده، لينفذ الصربي الكسندر ميتروفيتش الركلة، لكن الحارس البرازيلي باولو فيكتور صدها بتألق لافت (71) .
وكاد «الرهيب» يسجل بعد دقيقة واحدة على الانطلاقة بعدما أطلق غيديش تسديدة قوية صدها الحارس المغربي ياسين بونو الذي تألق في صد كرة المصري محمود حسن تريزيغيه (3).
واحتاج «الزعيم» لربع ساعة من اجل افتتاح النتيجة بعدما أرسل البرزيلي مالكوم كرة عرضية قابلها سافيتش برأسه في شباك الحارس فيكتور (15).
وفرط الريان بالعديد من الفرص لإدراك التعادل أبرزها تسديدة تريزيغيه من داخل المنطقة التي مرت بجوار القائم (37).
وعاود الهلال إظهار النجاعة الهجومية قبيل نهاية الشوط الأول ليسجل الهدف الثاني بعدما مرر مالكوم كرة الى كانسيلو داخل المنطقة تابعها هذا الأخير في الشباك (42).
ولم يستفق الريان من صدمة الهدف الثاني، حتى عاجله الهلال بالثالث عندما مرر كانسيلو كرة داخل المنطقة لماركوس ليوناردو الذي حولها الى المرمى (44) .
وبدأ الريان الشوط الثاني على نحو مثالي، حيث قلص غيديش النتيجة بعدما اسثثمر تمريرة المغربي أشرف بن شرقي وسدد كرة قوية عانقت الشباك (47).
وعاود الهلال السيطرة على المجريات مهدرا أكثر من فرصة أبرزها ركلة الجزاء التي كسبها إثر لمس دو سارت الكرة بيده، غير أن تألق الحارس فيكتور حرم الفريق السعودي من زيادة الغلة (71).
ومن ناحية أخرى، دشّن الوصل الإماراتي عودته القارية بعد غياب 5 سنوات بفوز ثمين على باختاكور الأوزبكستاني 1-0 في طشقند.
وسجل المغربي سفيان بوفتيني هدف الوصل في الدقيقة 64.
وبدأ الفريق الإماراتي المباراة في ملعب باختاكور المركزي بقوة بعدما سدد العاجي أداما ديالو كرة
أصابت القائم (3).
وبعدها شحت الفرص من الطرفين حتى افتتح الوصل التسجيل بعد ركلة ركنية لعبها الأرجنتيني كارلوس خيمينيس وقابلها بوفتيني برأسه في شباك حارس المرمى فلاديمير نازاروف (65).
وكاد باختاكور يعادل النتيجة لكن رأسية المخضرم الصربي دراغان سيران أبعدها حارس الوصل خالد السناني (76).
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