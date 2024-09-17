الهلال يهزم الريان في عقر داره والوصل يعود بفوز ثمين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

دبي‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬استهل‭ ‬الهلال‭ ‬السعودي‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬للنخبة‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بفوز‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬الريان‭ ‬القطري‭ ‬خارج‭ ‬الديار‭ ‬3‭-‬1‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭.‬

وسجل‭ ‬أهداف‭ ‬الهلال‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الصربي‭ ‬سيرغي‭ ‬ميلنكوفيتش‭ ‬سافيتش‭ (‬15‭) ‬والبرتغالي‭ ‬جواو‭ ‬كانسيلو‭ (‬42‭) ‬والبرازيلي‭ ‬ماركوس‭ ‬ليونادرو‭ (‬44‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬سجل‭ ‬للريان‭ ‬البرزيلي‭ ‬روجر‭ ‬غيديش‭ (‬47‭).‬

وأهدر‭ ‬الهلال‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬احتسبها‭ ‬الحكم‭ ‬بعد‭ ‬العودة‭ ‬الى‭ ‬تقنية‭ ‬الفيديو‭ (‬في‭ ‬أيه‭ ‬آر‭) ‬اثر‭ ‬لمس‭ ‬البلجيكي‭ ‬يوليان‭ ‬دو‭ ‬سارت‭ ‬الكرة‭ ‬بيده،‭ ‬لينفذ‭ ‬الصربي‭ ‬الكسندر‭ ‬ميتروفيتش‭ ‬الركلة،‭ ‬لكن‭ ‬الحارس‭ ‬البرازيلي‭ ‬باولو‭ ‬فيكتور‭ ‬صدها‭ ‬بتألق‭ ‬لافت‭ (‬71‭) .‬

وكاد‭ ‬‮«‬الرهيب‮»‬‭ ‬يسجل‭ ‬بعد‭ ‬دقيقة‭ ‬واحدة‭ ‬على‭ ‬الانطلاقة‭ ‬بعدما‭ ‬أطلق‭ ‬غيديش‭ ‬تسديدة‭ ‬قوية‭ ‬صدها‭ ‬الحارس‭ ‬المغربي‭ ‬ياسين‭ ‬بونو‭ ‬الذي‭ ‬تألق‭ ‬في‭ ‬صد‭ ‬كرة‭ ‬المصري‭ ‬محمود‭ ‬حسن‭ ‬تريزيغيه‭ (‬3‭).‬

واحتاج‭ ‬‮«‬الزعيم‮»‬‭ ‬لربع‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬افتتاح‭ ‬النتيجة‭ ‬بعدما‭ ‬أرسل‭ ‬البرزيلي‭ ‬مالكوم‭ ‬كرة‭ ‬عرضية‭ ‬قابلها‭ ‬سافيتش‭ ‬برأسه‭ ‬في‭ ‬شباك‭ ‬الحارس‭ ‬فيكتور‭ (‬15‭).‬

وفرط‭ ‬الريان‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬لإدراك‭ ‬التعادل‭ ‬أبرزها‭ ‬تسديدة‭ ‬تريزيغيه‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬مرت‭ ‬بجوار‭ ‬القائم‭ (‬37‭).‬

وعاود‭ ‬الهلال‭ ‬إظهار‭ ‬النجاعة‭ ‬الهجومية‭ ‬قبيل‭ ‬نهاية‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬ليسجل‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬بعدما‭ ‬مرر‭ ‬مالكوم‭ ‬كرة‭ ‬الى‭ ‬كانسيلو‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬تابعها‭ ‬هذا‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬الشباك‭ (‬42‭).‬

ولم‭ ‬يستفق‭ ‬الريان‭ ‬من‭ ‬صدمة‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني،‭ ‬حتى‭ ‬عاجله‭ ‬الهلال‭ ‬بالثالث‭ ‬عندما‭ ‬مرر‭ ‬كانسيلو‭ ‬كرة‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬لماركوس‭ ‬ليوناردو‭ ‬الذي‭ ‬حولها‭ ‬الى‭ ‬المرمى‭ (‬44‭) .‬

وبدأ‭ ‬الريان‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬مثالي،‭ ‬حيث‭ ‬قلص‭ ‬غيديش‭ ‬النتيجة‭ ‬بعدما‭ ‬اسثثمر‭ ‬تمريرة‭ ‬المغربي‭ ‬أشرف‭ ‬بن‭ ‬شرقي‭ ‬وسدد‭ ‬كرة‭ ‬قوية‭ ‬عانقت‭ ‬الشباك‭ (‬47‭).‬

وعاود‭ ‬الهلال‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬المجريات‭ ‬مهدرا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬فرصة‭ ‬أبرزها‭ ‬ركلة‭ ‬الجزاء‭ ‬التي‭ ‬كسبها‭ ‬إثر‭ ‬لمس‭ ‬دو‭ ‬سارت‭ ‬الكرة‭ ‬بيده،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬تألق‭ ‬الحارس‭ ‬فيكتور‭ ‬حرم‭ ‬الفريق‭ ‬السعودي‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬الغلة‭ (‬71‭).‬

ومن‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬دشّن‭ ‬الوصل‭ ‬الإماراتي‭ ‬عودته‭ ‬القارية‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬بفوز‭ ‬ثمين‭ ‬على‭ ‬باختاكور‭ ‬الأوزبكستاني‭ ‬1‭-‬0‭ ‬في‭ ‬طشقند‭. ‬

وسجل‭ ‬المغربي‭ ‬سفيان‭ ‬بوفتيني‭ ‬هدف‭ ‬الوصل‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬64‭.‬

وبدأ‭ ‬الفريق‭ ‬الإماراتي‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬باختاكور‭ ‬المركزي‭ ‬بقوة‭ ‬بعدما‭ ‬سدد‭ ‬العاجي‭ ‬أداما‭ ‬ديالو‭ ‬كرة‭

‬أصابت‭ ‬القائم‭ (‬3‭).‬

وبعدها‭ ‬شحت‭ ‬الفرص‭ ‬من‭ ‬الطرفين‭ ‬حتى‭ ‬افتتح‭ ‬الوصل‭ ‬التسجيل‭ ‬بعد‭ ‬ركلة‭ ‬ركنية‭ ‬لعبها‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬كارلوس‭ ‬خيمينيس‭ ‬وقابلها‭ ‬بوفتيني‭ ‬برأسه‭ ‬في‭ ‬شباك‭ ‬حارس‭ ‬المرمى‭ ‬فلاديمير‭ ‬نازاروف‭ (‬65‭).‬

وكاد‭ ‬باختاكور‭ ‬يعادل‭ ‬النتيجة‭ ‬لكن‭ ‬رأسية‭ ‬المخضرم‭ ‬الصربي‭ ‬دراغان‭ ‬سيران‭ ‬أبعدها‭ ‬حارس‭ ‬الوصل‭ ‬خالد‭ ‬السناني‭ (‬76‭).‬