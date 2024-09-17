فتوح ينتظم في تدريبات الزمالك

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
القاهرة - (د ب أ): ينتظم أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري في تدريبات فريقه اليوم بعد الإفراج عنه بكفالة 50 ألف جنيه في قضية دهس مواطن بالقرب من مطروح.
وذكر المركز الإعلامي للزمالك أمس الثلاثاء أن أحمد فتوح سوف ينتظم في التدريبات على ملعب النادي، استعدادا لمواجهة الشرطة الكيني المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.
وأضاف ذات المصدر: «يستأنف الزمالك تدريباته مساء اليوم الثلاثاء بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين (الاثنين)، استعدادا لمواجهة الشرطة الكيني المقرر لها بإستاد القاهرة الدولي في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية».
يذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله عبدالله السعيد.
MENAFN17092024000055011008ID1108685400
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.