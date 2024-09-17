فتوح ينتظم في تدريبات الزمالك

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

القاهرة‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬ينتظم‭ ‬أحمد‭ ‬فتوح‭ ‬الظهير‭ ‬الأيسر‭ ‬للفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بنادي‭ ‬الزمالك‭ ‬المصري‭ ‬في‭ ‬تدريبات‭ ‬فريقه‭ ‬اليوم‭ ‬بعد‭ ‬الإفراج‭ ‬عنه‭ ‬بكفالة‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬دهس‭ ‬مواطن‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬مطروح‭.‬

وذكر‭ ‬المركز‭ ‬الإعلامي‭ ‬للزمالك‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬أحمد‭ ‬فتوح‭ ‬سوف‭ ‬ينتظم‭ ‬في‭ ‬التدريبات‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬النادي،‭ ‬استعدادا‭ ‬لمواجهة‭ ‬الشرطة‭ ‬الكيني‭ ‬المقبلة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الكونفدرالية‭ ‬الإفريقية‭.‬

وأضاف‭ ‬ذات‭ ‬المصدر‭: ‬‮«‬يستأنف‭ ‬الزمالك‭ ‬تدريباته‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬الراحة‭ ‬السلبية‭ ‬التي‭ ‬حصل‭ ‬عليها‭ ‬اللاعبين‭ (‬الاثنين‭)‬،‭ ‬استعدادا‭ ‬لمواجهة‭ ‬الشرطة‭ ‬الكيني‭ ‬المقرر‭ ‬لها‭ ‬بإستاد‭ ‬القاهرة‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬الثامنة‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬إياب‭ ‬دور‭ ‬الـ32‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬الكونفدرالية‮»‬‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬لقاء‭ ‬الذهاب‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نيايو‭ ‬الوطني‭ ‬بالعاصمة‭ ‬الكينية‭ ‬نيروبي،‭ ‬كان‭ ‬انتهى‭ ‬بفوز‭ ‬الزمالك‭ ‬بهدف‭ ‬دون‭ ‬رد‭ ‬سجله‭ ‬عبدالله‭ ‬السعيد‭.‬