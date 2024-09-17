S&P اندماجات مصرفية قادمة بالخليج وبنوك الكويت بالمقدمة



«بيتك» يقود مسيرة التحولات المصرفية في الكويت عبر إستراتيجيات الاستحواذ البنوك الخليجية حققت أرباحاً أعلى بسبب بيئة أسعار الفائدة المرتفعة لفترة طويلة



محمود عيسى

ذكرت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبل (S&P) ان منطقة الخليج العربي بوجه عام والبنوك الكويتية بوجه خاص أصبحت على أهبة الاستعداد لموجة جديدة من عمليات الدمج والاستحواذ في القطاعات المصرفية، وذلك في تحول وصفته الوكالة بالاستراتيجي في أعقاب الاندماج الضخم الذي تم في المنطقة خلال الأعوام الماضية.

وقالت الوكالة إن البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي حققت أرباحا أعلى بسبب بيئة أسعار الفائدة المرتفعة لفترة طويلة، ولكن مع بدء سريان مفعول تخفيضات الأسعار، بدأت البنوك الخليجية في تغيير استراتيجيتها للاستفادة من النمو في أسواق مختلفة وخفض تكاليف التشغيل.

ولاحظت الوكالة ان البنوك الكويتية بشكل خاص، وبنوك المنطقة بشكل عام تعكف على استكشاف فرص الاندماج أو التخارج من الشركات التابعة الأجنبية أو الاستحواذ على شركات جديدة، إذ تظهر البيانات أن البنوك الكويتية استحوذت على خمس من اصل الصفقات المصرفية وإدارة الأصول السبع التي جرت حتى هذا الوقت من العام.

ويتوقع المحللون أن تستكشف بنوك دول الخليج فرص الاندماج والاستحواذ في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين خلال الفترة المتبقية من عام 2024، وباستثناء الكويت، التي تربط دينارها بسلة من العملات، فقد ربطت دول الخليج عملاتها بالدولار الأميركي وتتبع عادة تغييرات أسعار الفائدة الأميركية، وعلى هذا النحو، تمتعت أكبر البنوك في المنطقة بنمو حاد في دخل الإقراض في الفترات الدورية ربع السنوية الأخيرة.

في غضون ذلك، ذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير حديث ان البنوك الكويتية واجهت بعض التحديات بسبب فرص النمو المحدودة، والجمود المتكرر والقيود المؤسساتية، ما دفعها بالتالي للتوجه بشكل متزايد إلى عمليات الدمج والاستحواذ كاستجابة استراتيجية لهذه المستجدات، ومن الأمثلة على ذلك ما قام به بيت التمويل الكويتي (بيتك)، أكبر بنك في البلاد من حيث الأصول، بمراجعة استراتيجيته الدولية، وهي الخطوة التي أدت إلى خروجه من ماليزيا، ودائما يجرى «بيتك» دراسات متأنية حول الآفاق المحتملة في الأسواق الخليجية والإقليمية لاستكشاف الفرص.

وتشمل الصفقات الأخرى في القطاع المصرفي الكويتي هذا العام اندماجا محتملا بين بنك بوبيان وبنك الخليج، بالإضافة إلى خطط لدى بنك برقان للاستحواذ على بنك الخليج المتحد في البحرين.

وفي سياق عمليات الاستحواذ التي أعلنت في المنطقة بين الأول من يناير و9 سبتمبر الجاري، أوردت الوكالة عدة استهدافات، منها استهداف مؤسسة تابعة للشيخ سلطان القاسمي وصندوق التأمينات الاجتماعية في الشارقة لحصة أقليه في بنك الشارقة الإسلامي المملوك لبيت التمويل الكويتي (بيتك) بقيمة 352.36 مليون دولار، واستهداف بنك السلام البحريني الاستحواذ على بيت التمويل الكويتي - البحرين المملوك بالكامل لبيت التمويل الكويتي (بيتك) بصفقة لم يعلن عن قيمتها، وأخيرا استهداف مجموعة جانوس هندرسون البريطانية الاستحواذ على كامل حصص ان بي كي كابيتال بارتنرز المملوكة لبنك الكويت الوطني في صفقة لم يكشف النقاب عن قيمتها.