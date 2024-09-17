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نقل عينات الدم بالمسيرات في بريطانيا لتفادي الازدحامات المرورية

9/17/2024 7:12:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬مستشفيات‭ ‬لندن‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أنها‭ ‬ستجرب‭ ‬قريباً‭ ‬تسليم‭ ‬عينات‭ ‬الدم‭ ‬بواسطة‭ ‬مسيّرات‭ ‬إلى‭ ‬المختبر‭ ‬لإخضاعها‭ ‬للتحليل،‭ ‬وذلك‭ ‬لتجنب‭ ‬الاختناقات‭ ‬المرورية‭ ‬التي‭ ‬تؤخر‭ ‬نقلها‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الإنجليزية‭.‬

ومن‭ ‬ثم‭ ‬ستُنقل‭ ‬العينات‭ ‬المأخوذة‭ ‬من‭ ‬مستشفى‭ ‬‮«‬غايز‭ ‬هوسبيتل‮»‬‭ ‬الواقع‭ ‬على‭ ‬الضفة‭ ‬الجنوبية‭ ‬لنهر‭ ‬التيمز‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬سانت‭ ‬توماس‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬يزيد‭ ‬قليلاً‭ ‬على‭ ‬3‭ ‬كيلومترات،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬مؤسسة‭ ‬‮«‬غايز‭ ‬آند‭ ‬توماس‭ ‬ان‭ ‬اتش‭ ‬اس‭ ‬فاونديشن‭ ‬ترست‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تدير‭ ‬المؤسستين‭. ‬

ويمكن‭ ‬أن‭ ‬يستغرق‭ ‬النقل‭ ‬حاليا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬ساعة‭ ‬باستخدام‭ ‬الدراجات‭ ‬النارية‭ ‬أو‭ ‬الحافلات‭ ‬الصغيرة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬لا‭ ‬تتخطى‭ ‬مدة‭ ‬التسليم‭ ‬الدقيقتين‭ ‬باستخدام‭ ‬مسيّرة،‭ ‬وفق‭ ‬المؤسسة‭ ‬التي‭ ‬تعتزم‭ ‬استخدام‭ ‬هذا‭ ‬الجهاز‭ ‬للحالات‭ ‬الطارئة‭ ‬حصرا‭. ‬

وتنطلق‭ ‬العملية‭ ‬التجريبية‭ ‬في‭ ‬الخريف‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬أبيان‮»‬‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬الصحية،‭ ‬وبإشراف‭ ‬هيئة‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭. ‬وقد‭ ‬أُطلقت‭ ‬المبادرة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬وعدت‭ ‬حكومة‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬بـ‮«‬إصلاح‮»‬‭ ‬نظام‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬ NHS ،‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬أزمة‭ ‬بعد‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬نقص‭ ‬التمويل‭ ‬وجائحة‭ ‬كوفيد‭. ‬ويركز‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬على‭ ‬تحديث‭ ‬المستشفيات‭ ‬وتحسين‭ ‬الوقاية‭.‬

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