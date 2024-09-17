نقل عينات الدم بالمسيرات في بريطانيا لتفادي الازدحامات المرورية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت مجموعة من مستشفيات لندن أمس الثلاثاء أنها ستجرب قريباً تسليم عينات الدم بواسطة مسيّرات إلى المختبر لإخضاعها للتحليل، وذلك لتجنب الاختناقات المرورية التي تؤخر نقلها في العاصمة الإنجليزية.
ومن ثم ستُنقل العينات المأخوذة من مستشفى «غايز هوسبيتل» الواقع على الضفة الجنوبية لنهر التيمز إلى مستشفى سانت توماس على بعد يزيد قليلاً على 3 كيلومترات، على ما ذكرت مؤسسة «غايز آند توماس ان اتش اس فاونديشن ترست» التي تدير المؤسستين.
ويمكن أن يستغرق النقل حاليا أكثر من نصف ساعة باستخدام الدراجات النارية أو الحافلات الصغيرة، في حين لا تتخطى مدة التسليم الدقيقتين باستخدام مسيّرة، وفق المؤسسة التي تعتزم استخدام هذا الجهاز للحالات الطارئة حصرا.
وتنطلق العملية التجريبية في الخريف بالشراكة مع شركة «أبيان» المتخصصة في الخدمات اللوجستية الصحية، وبإشراف هيئة الطيران المدني. وقد أُطلقت المبادرة في وقت وعدت حكومة حزب العمال بـ«إصلاح» نظام الصحة العامة NHS ، الذي يعاني من أزمة بعد سنوات من نقص التمويل وجائحة كوفيد. ويركز بشكل خاص على تحديث المستشفيات وتحسين الوقاية.
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