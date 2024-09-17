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ناصر بن حمد يفتتح جامعة ستراثكلايد وحرمها الجامعي بالبحرين

9/17/2024 7:12:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجامعة تشكل قيمة إضافية في مسيرة التعليم بالمملكة

أكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشئون‭ ‬الشباب،‭ ‬أن‭ ‬افتتاح‭ ‬جامعة‭ ‬ستراثكلايد‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يأتي‭ ‬تأكيدًا‭ ‬للمكانة‭ ‬التعليمية‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وما‭ ‬حققته‭ ‬من‭ ‬نجاحات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬مستوى‭ ‬التعليم‭ ‬واستقطاب‭ ‬كبار‭ ‬الجامعات‭ ‬العالمية‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يتفق‭ ‬مع‭ ‬توجيهات‭ ‬ورؤى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬في‭ ‬جعل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬واجهة‭ ‬مشرقة‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬بمختلف‭ ‬مراحلها،‭ ‬وسط‭ ‬دعم‭ ‬واهتمام‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وخطوات‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬في‭ ‬فتح‭ ‬آفاق‭ ‬رحبة‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬افتتاح‭ ‬سموه،‭ ‬جامعة‭ ‬ستراثكلايد‭ ‬البحرين‭ ‬وحرمها‭ ‬الجامعي‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬هاربر‭ ‬هايتس‭ ‬بمنطقة‭ ‬مرفأ‭ ‬البحرين‭ ‬المالي،‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬أول‭ ‬توسع‭ ‬لجامعة‭ ‬ستراثكلايد‭ ‬العريقة‭ ‬خارج‭ ‬اسكتلندا،‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬حيث‭ ‬شهد‭ ‬الافتتاح‭ ‬حضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬ورجال‭ ‬الأعمال،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬من‭ ‬الجامعة‭ ‬الأم‭ ‬ومنتسبي‭ ‬الجامعة‭ ‬من‭ ‬فرع‭ ‬البحرين‭ ‬والدفعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الطلبة‭ ‬للعام‭ ‬الأكاديمي‭ ‬2024‭/‬2025‭. ‬

وأضاف‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬ستشكل‭ ‬قيمة‭ ‬إضافية‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬التعليم‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نهجها‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الابتكار‭ ‬المقرون‭ ‬بالتعلم‭ ‬والاستثمار‭ ‬الأمثل‭ ‬لطاقات‭ ‬شباب‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬التنموية،‭ ‬خصوصا‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تولي‭ ‬اهتماما‭ ‬بالغا‭ ‬بالطاقات‭ ‬الشبابية‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬نواة‭ ‬مستقبل‭ ‬البلاد،‭ ‬مشيدا‭ ‬سموه‭ ‬بجهود‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للجامعة،‭ ‬ومتمنيا‭ ‬سموه‭ ‬للجامعة‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

ويمثل‭ ‬هذا‭ ‬الافتتاح‭ ‬ثمرة‭ ‬التعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬بين‭ ‬الجامعة‭ ‬الأم‭ ‬وشركة‭ ‬إس‭ ‬إليفن‭ ‬التعليمية،‭ ‬الشركة‭ ‬الاستثمارية‭ ‬الرائدة‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬والتطوير‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬المشاريع‭ ‬والمبادرات‭ ‬التعليمية‭ ‬المبتكرة،‭ ‬حيث‭ ‬يُعد‭ ‬الافتتاح‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬هو‭ ‬أول‭ ‬فرع‭ ‬متكامل‭ ‬لجامعة‭ ‬ستراثكلايد‭ ‬خارج‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬ويشكل‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬رسالة‭ ‬الجامعة‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬الاستثمار‭ ‬الذكي‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬التنموية‭ ‬المختلفة‭ ‬ومنها‭ ‬التعليم‭ ‬والابتكار‭.‬

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