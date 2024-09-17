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عبدالله بن حمد يترأس اجتماع اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران 2024

9/17/2024 7:12:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) مشاركة طائرات جديدة في العروض..
ولأول مرة استقطاب 13 شركة عالمية تقدم الخدمات الأرضية

دعوة 5000 طالب من المدارس.. ومشاركة خاصة للجامعات في فعاليات المعرض

أكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الممثل‭ ‬الشخصي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬المنظمة‭ ‬لمعرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬أن‭ ‬إقامة‭ ‬المعرض‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬السابعة‭ ‬ومرور‭ ‬14‭ ‬عاما‭ ‬منذ‭ ‬انطلاقته‭ ‬عام‭ ‬2010‭ ‬يجسد‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬والرؤية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الثاقبة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬التي‭ ‬أسهمت‭ ‬بفضل‭ ‬الدعم‭ ‬اللامحدود‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الإنجازات‭ ‬والنجاحات‭ ‬الكبيرة‭ ‬المتتالية‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬كافة‭.‬‮

ونوه‭ ‬سموه‭ ‬بالمتابعة‭ ‬والرعاية‭ ‬المتواصلة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وتوجيهات‭ ‬سموه‭ ‬بتسخير‭ ‬كل‭ ‬الإمكانيات‭ ‬وتعاون‭ ‬كافة‭ ‬الوزارات
والمؤسسات‭ ‬والهيئات‭ ‬الحكومية‭ ‬لإنجاح‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬المهم‭ ‬في‭ ‬مملكتنا‭ ‬الغالية‭.‬‮

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬ترؤس‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الممثل‭ ‬الشخصي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬المنظمة‭ ‬لمعرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬الصخير‭ ‬الجوية‭ ‬الاجتماع‭ ‬الأول‭ ‬للجنة‭ ‬العليا‭ ‬المنظمة‭ ‬للمعرض‭ ‬الذي‭ ‬سيقام‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭ ‬بقاعدة‭ ‬الصخير‭ ‬الجوية‭ ‬برعاية‭ ‬ملكية‭ ‬سامية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭.‬‮

وأشار‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النجاحات‭ ‬المتواصلة‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬نهضة‭ ‬حضارية‭ ‬وتنموية‭ ‬كبيرة،‭ ‬منها‭ ‬استضافة‭ ‬المعارض‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬الدولية‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭ ‬والأبحاث‭ ‬والتكنولوجية‭ ‬وعلوم‭ ‬الفضاء،‭ ‬منوهاً‭ ‬سموه‭ ‬بأهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬المعارض‭ ‬الدولية‭ ‬المتصلة‭ ‬بصناعة‭ ‬الطيران‭ ‬وتعزيز‭ ‬المبادرات‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تطويره‭ ‬وضمان‭ ‬استدامته‭ ‬باعتباره‭ ‬أحد‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الواعدة‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬وخلق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬للشباب‭ ‬للعمل‭ ‬والإبداع‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬متنوعة‭ ‬تهتم‭ ‬بالابتكار‭ ‬والتنمية‭.‬‮

واستعرض‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مع‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬المنظمة‭ ‬للمعرض‭ ‬بحضور‭ ‬اللواء‭ ‬طيار‭ ‬ركن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬بحسين‭ ‬المسلم‭ ‬قائد‭ ‬قاعدة‭ ‬الصخير‭ ‬الجوية‭ ‬رئيس‭ ‬اللجان‭ ‬العسكرية‭ ‬المكلفة‭ ‬بتنظيم‭ ‬المعرض،‭ ‬وكبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬فانبروا‭ ‬الدولية‭ ‬البريطانية‭ ‬ووزارة‭ ‬المواصلات،‭ ‬كافة‭ ‬الاستعدادات‭ ‬والخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬لإقامة‭ ‬المعرض‭ ‬والظهور‭ ‬بأفضل‭ ‬صورة‭ ‬بعد‭ ‬النجاحات‭ ‬المتواصلة‭ ‬منذ‭ ‬إقامته‭ ‬ما‭ ‬أكسب‭ ‬المعرض‭ ‬سمعة‭ ‬وخبرة‭ ‬متميزة‭ ‬إقليمياً‭ ‬وعالمياً،‭ ‬مشدداً‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬تسخير‭ ‬كافة‭ ‬الجهود‭ ‬والإمكانيات‭ ‬استعداداً‭ ‬لانطلاق‭ ‬المعرض‭ ‬الدولي‭ ‬المهم‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬

ووجه‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬إشراك‭ ‬كافة‭ ‬قطاعات‭ ‬المجتمع‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬قي‭ ‬المعرض‭ ‬واكتساب‭ ‬الخبرة‭ ‬والممارسة‭ ‬لتنمية‭ ‬قدراتهم‭ ‬مع‭ ‬نظرائهم‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬العالمية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬المؤتمرات‭ ‬وورش‭ ‬العمل‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬المعرض‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬الوعي‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬العلمية‭ ‬والهندسية‭ ‬والتكنولوجية‭ ‬وعلوم‭ ‬الفضاء‭ ‬والعلوم‭ ‬الجديدة‭ ‬قي‭ ‬القطعات‭ ‬العسكرية‭ ‬والمدنية‭ ‬بمشركة‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬المتحدثين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭.‬‮

وأمر‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بمشاركة‭ ‬الجامعات‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬المعرض‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬العلوم‭ ‬والحوسبة‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لإبراز‭ ‬دورهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬التعليم‭ ‬أمام‭ ‬الشركات‭ ‬العالمية،‭ ‬كما‭ ‬وجه‭ ‬سموه‭ ‬بدعوة‭ ‬5000‭ ‬طالب‭ ‬من‭ ‬المدراس‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬لزيارة‭ ‬الساحة‭ ‬الترفيهية‭ ‬المخصصة‭ ‬للعائلات‭ ‬لمشاهدة‭ ‬العروض‭ ‬الجوية‭ ‬اليومية‭ ‬والمشركة‭ ‬في‭ ‬البرامج‭ ‬التعليمية‭ ‬وورش‭ ‬العمل‭ ‬المخصصة‭ ‬لطلبة‭ ‬المرحلة‭ ‬الابتدائية‭ ‬والإعدادية‭ ‬لمنحهم‭ ‬الفرصة‭ ‬لرفع‭ ‬مستوى‭ ‬الكفاءة‭ ‬والإدراك‭ ‬بعلوم‭ ‬المستقبل‭ ‬وفتح‭ ‬آفاق‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الطيران‭ ‬للانخراط‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬المتعددة‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬العالمي‭ ‬المشوق‭ ‬للأطفال‭ ‬في‭ ‬نشأتهم‭. ‬

كما‭ ‬وجه‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬مشاركة‭ ‬الشركات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬وتقديم‭ ‬الحوافز‭ ‬والتسهيلات‭ ‬والخصومات‭ ‬التي‭ ‬تشجع‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬لما‭ ‬تشهده‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬تنافس‭ ‬شديد‭ ‬في‭ ‬استقطاب‭ ‬المعارض‭ ‬الدولية‭ ‬المتشابهة‭ ‬الذي‭ ‬تلعب‭ ‬فيه‭ ‬حملات‭ ‬التسويق‭ ‬والترويج‭ ‬دوراً‭ ‬حيوياً‭ ‬لاستمرار‭ ‬المعرض‭ ‬سنوات‭ ‬قادمة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬والدورة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حضور‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬والزوار‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬للبحرين‭ ‬والذي‭ ‬ينعش‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬السياحية‭ ‬والثقافية‭ ‬والفندقية‭ ‬والمواصلات‭ ‬والمطاعم‭ ‬والسفر‭ ‬التي‭ ‬تستفيد‭ ‬منها‭ ‬كافة‭ ‬القطاعات‭ ‬التجارية‭. ‬

وأوضح‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الممثل‭ ‬الشخصي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬المنظمة‭ ‬لمعرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬أن‭ ‬معرض‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬سيشهد‭ ‬مشاركة‭ ‬كبرى‭ ‬الشركات‭ ‬العالمية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬والعسكري‭ ‬مثل‭ ‬شركة‭ ‬بوينغ‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وجلف‭ ‬ستريم‭ ‬لطائرات‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال،‭ ‬وشركة‭ ‬ BAE ‭ ‬ System ‭ ‬البريطانية‭ ‬وشركة‭ ‬أير‭ ‬باص‭ ‬الأوروبية،‭ ‬وشركة‭ ‬رولز‭ ‬رويس‭ ‬لصناعة‭ ‬المحركات‭ ‬النفاذة،‭ ‬وشركة‭ ‬ CFM ‭ ‬الفرنسية‭ ‬لصناعة‭ ‬المحركات،‭ ‬وشركة‭ ‬لوكهيد‭ ‬مارتن‭ ‬الأمريكية‭ ‬العملاقة‭ ‬لصناعة‭ ‬الطائرات‭ ‬العسكرية،‭ ‬وشركة‭ ‬تالس‭ ‬الفرنسية،‭ ‬وشركة‭ ‬أندرا‭ ‬الاسبانية،‭ ‬وشركة‭ ‬أمبير‭ ‬البرازيلية‭ ‬لصناعة‭ ‬الطائرات‭ ‬المدنية‭ ‬والعسكرية،‭ ‬وشركة‭ ‬ليوناردو‭ ‬الايطالية‭ ‬المصنعة‭ ‬لطائرات‭ ‬الهيلوكوبتر،‭ ‬وشركة‭ ‬بل‭ ‬هيلوكوبتر‭ ‬الأمريكية،‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬المختلفة،‭ ‬ولأول‭ ‬مرة‭ ‬تشارك‭ ‬13‭ ‬شركة‭ ‬أوروبية‭ ‬وأمريكية‭ ‬وصينية‭ ‬وماليزية‭ ‬وتايلاندية‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الأرضية‭ ‬في‭ ‬المطارات‭. ‬وكذلك‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬معاهد‭ ‬دولية‭ ‬لدراسة‭ ‬الطيران‭ ‬تمنح‭ ‬الزوار‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬الاختيارات‭ ‬للراغبين‭ ‬في‭ ‬دراسة‭ ‬الطيران‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬‮

وقال‭ ‬سموه‭ ‬إن‭ ‬ما‭ ‬يميز‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬2024‭ ‬هو‭ ‬مشاركة‭ ‬طائرات‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬العروض‭ ‬الجوية‭ ‬من‭ ‬أبرزها‭ ‬مشاركة‭ ‬الطائرة‭ ‬العملاقة‭ ‬ B 52‭ ‬وطائرة‭ ‬ F 35‭ ‬وطائرة‭ ‬تايفون‭ ‬وطائرات‭ ‬ F 16،‭ ‬والميراج‭ ‬2000،‭ ‬وفريق‭ ‬الصقور‭ ‬السعودية‭ ‬للعروض‭ ‬الجوية‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الطائرات‭ ‬المدنية‭ ‬منها‭ ‬دريم‭ ‬لاينر‭ ‬ B 787،‭ ‬ومشاركة‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬طائرة‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الموديلات‭ ‬والأحجام‭ ‬تمثل‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬وطائرات‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬والشحن‭ ‬الجوي‭ ‬والدعم‭ ‬اللوجستي،‭ ‬والطائرات‭ ‬الصغيرة‭ ‬للهواة‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬اقبالا‭ ‬متزايدا‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬‮

وأضاف‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬تنظيم‭ ‬معرض‭ ‬دولي‭ ‬بهذا‭ ‬الحجم‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬ينجح‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مساهمة‭ ‬مختلف‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬تنظيمه‭ ‬وتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬والمساندة‭ ‬والتسهيلات‭ ‬للشركات‭ ‬المشاركة‭ ‬والوفود‭ ‬الرسمية‭ ‬وضيوف‭ ‬البلاد‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬معرباً‭ ‬سموه‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لوزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬المنوط‭ ‬بها‭ ‬بتنظيم‭ ‬شؤون‭ ‬المعرض‭ ‬وقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬بمختلف‭ ‬قطاعاتها‭ ‬وسلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬المنظم‭ ‬لمنتدى‭ ‬المنامة‭ ‬لقادة‭ ‬الأسلحة‭ ‬الجوية‭ ‬الذي‭ ‬سوف‭ ‬تستضيفه‭ ‬المملكة‭ ‬بيوم‭ ‬واحد‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬فعاليات‭ ‬المعرض،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬التي‭ ‬لعبت‭ ‬دوراً‭ ‬حيوياً‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬كافة‭ ‬الدعوات‭ ‬الرسمية‭ ‬لحضور‭ ‬المعرض‭ ‬لوفود‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭ ‬لما‭ ‬تمثله‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬محوري‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الدولية،‭ ‬ووزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بكافة‭ ‬قطاعاتها‭ ‬والحرس‭ ‬الوطني،‭ ‬ووزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬لدعمها‭ ‬اللامحدود‭ ‬لتنظيم‭ ‬المعرض،‭ ‬ووزارة‭ ‬الإعلام،‭ ‬ووزارة‭ ‬السياحة،‭ ‬ووزارة‭ ‬الأشغال،‭ ‬ووزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة،‭ ‬ووزارة‭ ‬الصحة‭.‬

وأعرب‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لجميع‭ ‬الشركات‭ ‬الراعية‭ ‬لمعرض‭ ‬هذا‭ ‬العام؛‭ ‬منها‭ ‬شركة‭ ‬بيون‭ ‬ Beyon ‭ ‬البحرين‭ ‬الراعي‭ ‬الرئيس‭ ‬للمعرض‭ ‬والمساهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬الساحة‭ ‬الترفيهية‭ ‬للعائلات‭ ‬في‭ ‬المعرض،‭ ‬وشركة‭ ‬‮«‬سيتي‭ ‬نيون‮»‬‭ ‬السنغافورية‭ ‬الراعي‭ ‬الرسمي‭ ‬لتجهيز‭ ‬صالة‭ ‬المعارض،‭ ‬وشركة‭ ‬‮«‬بابكو‭ ‬إنرجيز‮»‬‭ ‬المساهم‭ ‬في‭ ‬تمويل‭ ‬وقود‭ ‬الطائرات،‭ ‬وشركة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬الناقل‭ ‬الرسمي‭ ‬للمعرض،‭ ‬وشركة‭ ‬البا،‭ ‬وشركة‭ ‬البحرين‭ ‬للأسواق‭ ‬الحرة،‭ ‬وشركة‭ ‬خدمات‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬المزود‭ ‬للخدمات‭ ‬الأرضية‭ ‬للمعرض،‭ ‬وشركة‭ ‬سيارات‭ ‬فيرست‭ ‬موتورز‭ ‬جينسيس‭ ‬الناقل‭ ‬الرسمي‭ ‬لمواصلات‭ ‬الوفود‭ ‬الرسمية،‭ ‬وشركة‭ ‬ DHL ‭ ‬الراعي‭ ‬الرسمي‭ ‬للخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬للشحن‭ ‬الجوي،‭ ‬وتمكين‭ ‬الداعم‭ ‬الرسمي‭ ‬لمشاركة‭ ‬الشركات‭ ‬الوطنية،‭ ‬وبنك‭ ‬السلام،‭ ‬مشيدا‭ ‬سموه‭ ‬بمساهمة‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬المحرك‭ ‬الأساسي‭ ‬للاقتصاد‭ ‬والمستفيد‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬استقطاب‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬الدولية‭.‬‮

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬الدعوة‭ ‬مفتوحة‭ ‬لجميع‭ ‬المهتمين‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬وأصحاب‭ ‬الشركات‭ ‬الكبيرة‭ ‬والصغيرة‭ ‬والمستثمرين‭ ‬بالاستفادة‭ ‬من‭ ‬المعرض‭ ‬لعقد‭ ‬صفقات‭ ‬وإبرام‭ ‬اتفاقيات‭ ‬ثنائية‭ ‬والالتقاء‭ ‬بممثلي‭ ‬الشركات‭ ‬العالمية،‭ ‬وتسهيل‭ ‬الدخول‭ ‬للمعرض‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬طرح‭ ‬تذاكر‭ ‬الدخول‭ ‬عبر‭ ‬موقع‭ ‬ >‭.‬ airshow ‭.‬ bh ‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬البوابة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬الحكومية‭ ‬بسعر‭ ‬تشجيعي‭ ‬10‭ ‬دنانير‭ ‬للفرد‭ ‬للمنطقة‭ ‬التجارية،‭ ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬للعائلات‭ ‬زيارة‭ ‬الساحة‭ ‬الترفيهية‭ ‬للأطفال‭ ‬للمعرض‭ ‬مع‭ ‬اطفالهم‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بالبرامج‭ ‬الترفيهية‭ ‬طول‭ ‬ايام‭ ‬المعرض،‭ ‬علماً‭ ‬أن‭ ‬دخول‭ ‬الأطفال‭ ‬دون‭ ‬16‭ ‬سنة‭ ‬مجاناً‭ ‬بصحبة‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور،‭ ‬وسعر‭ ‬التذكرة‭ ‬5‭ ‬دنانير‭ ‬فقط‭ ‬للكبار‭ ‬ويمكن‭ ‬شراؤها‭ ‬عبر‭ ‬الموقع‭ ‬للمعرض‭ ‬ذاته‭. ‬

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