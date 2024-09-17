عبدالله بن حمد يترأس اجتماع اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
مشاركة طائرات جديدة في العروض..
ولأول مرة استقطاب 13 شركة عالمية تقدم الخدمات الأرضية
دعوة 5000 طالب من المدارس.. ومشاركة خاصة للجامعات في فعاليات المعرض
أكد سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران أن إقامة المعرض في دورته السابعة ومرور 14 عاما منذ انطلاقته عام 2010 يجسد التوجيهات الملكية السامية والرؤية الاستراتيجية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، التي أسهمت بفضل الدعم اللامحدود في تحقيق الإنجازات والنجاحات الكبيرة المتتالية في المجالات كافة.
ونوه سموه بالمتابعة والرعاية المتواصلة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات سموه بتسخير كل الإمكانيات وتعاون كافة الوزارات
والمؤسسات والهيئات الحكومية لإنجاح هذا الحدث المهم في مملكتنا الغالية.
جاء ذلك خلال ترؤس سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي في قاعدة الصخير الجوية الاجتماع الأول للجنة العليا المنظمة للمعرض الذي سيقام خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر 2024 بقاعدة الصخير الجوية برعاية ملكية سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم.
وأشار سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة إلى أن النجاحات المتواصلة في إقامة معرض البحرين الدولي للطيران يدل على ما وصلت إليه مملكة البحرين من نهضة حضارية وتنموية كبيرة، منها استضافة المعارض والمؤتمرات الدولية وخاصة في قطاع الطيران والأبحاث والتكنولوجية وعلوم الفضاء، منوهاً سموه بأهمية مواصلة العمل في تنظيم المعارض الدولية المتصلة بصناعة الطيران وتعزيز المبادرات الرامية إلى تطويره وضمان استدامته باعتباره أحد القطاعات الاقتصادية الواعدة التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من الفرص للشباب للعمل والإبداع في مجالات متنوعة تهتم بالابتكار والتنمية.
واستعرض سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة مع أعضاء اللجنة العليا المنظمة للمعرض بحضور اللواء طيار ركن محمد بن بحسين المسلم قائد قاعدة الصخير الجوية رئيس اللجان العسكرية المكلفة بتنظيم المعرض، وكبار المسؤولين في شركة فانبروا الدولية البريطانية ووزارة المواصلات، كافة الاستعدادات والخطط والبرامج لإقامة المعرض والظهور بأفضل صورة بعد النجاحات المتواصلة منذ إقامته ما أكسب المعرض سمعة وخبرة متميزة إقليمياً وعالمياً، مشدداً سموه على تسخير كافة الجهود والإمكانيات استعداداً لانطلاق المعرض الدولي المهم في المملكة.
ووجه سموه إلى أهمية إشراك كافة قطاعات المجتمع للاستفادة من المشاركة قي المعرض واكتساب الخبرة والممارسة لتنمية قدراتهم مع نظرائهم من الشركات العالمية المشاركة في المعرض والمشاركة في المؤتمرات وورش العمل التي ستقام على هامش المعرض التي تسهم في نشر الوعي ورفع مستوى وتبادل الخبرات في المجالات العلمية والهندسية والتكنولوجية وعلوم الفضاء والعلوم الجديدة قي القطعات العسكرية والمدنية بمشركة نخبة من المتحدثين من مختلف القطاعات ذات العلاقة.
وأمر سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة بمشاركة الجامعات في صالة المعرض المتخصصة في العلوم والحوسبة والذكاء الاصطناعي لإبراز دورهم في رفع مستوى التعليم أمام الشركات العالمية، كما وجه سموه بدعوة 5000 طالب من المدراس الحكومية والخاصة لزيارة الساحة الترفيهية المخصصة للعائلات لمشاهدة العروض الجوية اليومية والمشركة في البرامج التعليمية وورش العمل المخصصة لطلبة المرحلة الابتدائية والإعدادية لمنحهم الفرصة لرفع مستوى الكفاءة والإدراك بعلوم المستقبل وفتح آفاق لهم في عالم الطيران للانخراط في المجالات المتعددة التي يقدمها هذا القطاع العالمي المشوق للأطفال في نشأتهم.
كما وجه سموه إلى أهمية مشاركة الشركات العالمية في المعرض وتقديم الحوافز والتسهيلات والخصومات التي تشجع هذه الشركات على المشاركة في المعرض لما تشهده المنطقة من تنافس شديد في استقطاب المعارض الدولية المتشابهة الذي تلعب فيه حملات التسويق والترويج دوراً حيوياً لاستمرار المعرض سنوات قادمة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني والدورة الاقتصادية من خلال حضور هذه الشركات والزوار من مختلف دول العالم للبحرين والذي ينعش مختلف القطاعات السياحية والثقافية والفندقية والمواصلات والمطاعم والسفر التي تستفيد منها كافة القطاعات التجارية.
وأوضح سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران أن معرض هذا العام سيشهد مشاركة كبرى الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الطيران المدني والعسكري مثل شركة بوينغ الأمريكية، وجلف ستريم لطائرات رجال الأعمال، وشركة BAE System البريطانية وشركة أير باص الأوروبية، وشركة رولز رويس لصناعة المحركات النفاذة، وشركة CFM الفرنسية لصناعة المحركات، وشركة لوكهيد مارتن الأمريكية العملاقة لصناعة الطائرات العسكرية، وشركة تالس الفرنسية، وشركة أندرا الاسبانية، وشركة أمبير البرازيلية لصناعة الطائرات المدنية والعسكرية، وشركة ليوناردو الايطالية المصنعة لطائرات الهيلوكوبتر، وشركة بل هيلوكوبتر الأمريكية، والعديد من الشركات المختلفة، ولأول مرة تشارك 13 شركة أوروبية وأمريكية وصينية وماليزية وتايلاندية متخصصة في تقديم الخدمات الأرضية في المطارات. وكذلك للمرة الأولى تشارك في المعرض معاهد دولية لدراسة الطيران تمنح الزوار مزيدا من الاختيارات للراغبين في دراسة الطيران في مختلف المجالات.
وقال سموه إن ما يميز معرض البحرين الدولي للطيران 2024 هو مشاركة طائرات جديدة في العروض الجوية من أبرزها مشاركة الطائرة العملاقة B 52 وطائرة F 35 وطائرة تايفون وطائرات F 16، والميراج 2000، وفريق الصقور السعودية للعروض الجوية وعدد من الطائرات المدنية منها دريم لاينر B 787، ومشاركة ما يقارب من 100 طائرة على الأرض من مختلف الموديلات والأحجام تمثل شركات الطيران وطائرات رجال الأعمال والشحن الجوي والدعم اللوجستي، والطائرات الصغيرة للهواة التي تشهد اقبالا متزايدا في المنطقة.
وأضاف سموه أن تنظيم معرض دولي بهذا الحجم لا يمكن أن ينجح من دون مساهمة مختلف مؤسسات الدولة في تنظيمه وتقديم الدعم والمساندة والتسهيلات للشركات المشاركة والوفود الرسمية وضيوف البلاد من مختلف دول العالم، معرباً سموه عن شكره وتقديره لوزارة المواصلات والاتصالات المنوط بها بتنظيم شؤون المعرض وقوة دفاع البحرين بمختلف قطاعاتها وسلاح الجو الملكي البحريني المنظم لمنتدى المنامة لقادة الأسلحة الجوية الذي سوف تستضيفه المملكة بيوم واحد قبل بدء فعاليات المعرض، بالإضافة إلى وزارة الخارجية التي لعبت دوراً حيوياً في نقل كافة الدعوات الرسمية لحضور المعرض لوفود الدول الشقيقة والصديقة لما تمثله الدبلوماسية البحرينية من دور محوري في تعزيز العلاقات الدولية، ووزارة الداخلية بكافة قطاعاتها والحرس الوطني، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني لدعمها اللامحدود لتنظيم المعرض، ووزارة الإعلام، ووزارة السياحة، ووزارة الأشغال، ووزارة شؤون البلديات والزراعة، ووزارة الصحة.
وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة عن شكره وتقديره لجميع الشركات الراعية لمعرض هذا العام؛ منها شركة بيون Beyon البحرين الراعي الرئيس للمعرض والمساهم في بناء الساحة الترفيهية للعائلات في المعرض، وشركة «سيتي نيون» السنغافورية الراعي الرسمي لتجهيز صالة المعارض، وشركة «بابكو إنرجيز» المساهم في تمويل وقود الطائرات، وشركة طيران الخليج الناقل الرسمي للمعرض، وشركة البا، وشركة البحرين للأسواق الحرة، وشركة خدمات مطار البحرين المزود للخدمات الأرضية للمعرض، وشركة سيارات فيرست موتورز جينسيس الناقل الرسمي لمواصلات الوفود الرسمية، وشركة DHL الراعي الرسمي للخدمات اللوجستية للشحن الجوي، وتمكين الداعم الرسمي لمشاركة الشركات الوطنية، وبنك السلام، مشيدا سموه بمساهمة هذه الشركات في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحرك الأساسي للاقتصاد والمستفيد الأول من استقطاب هذه الفعاليات الدولية.
الجدير بالذكر أن الدعوة مفتوحة لجميع المهتمين من رجال الأعمال وأصحاب الشركات الكبيرة والصغيرة والمستثمرين بالاستفادة من المعرض لعقد صفقات وإبرام اتفاقيات ثنائية والالتقاء بممثلي الشركات العالمية، وتسهيل الدخول للمعرض من خلال طرح تذاكر الدخول عبر موقع >. airshow . bh من خلال البوابة الإلكترونية الحكومية بسعر تشجيعي 10 دنانير للفرد للمنطقة التجارية، كما يمكن للعائلات زيارة الساحة الترفيهية للأطفال للمعرض مع اطفالهم والاستمتاع بالبرامج الترفيهية طول ايام المعرض، علماً أن دخول الأطفال دون 16 سنة مجاناً بصحبة أولياء الأمور، وسعر التذكرة 5 دنانير فقط للكبار ويمكن شراؤها عبر الموقع للمعرض ذاته.
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