موقف رونالدو من إقالة كاسترو



وافتتح النصر مشواره في دوري أبطال آسيا للنخبة بتعادل مخيب للآمال بعدما فرَّط الفريق السعودي في تقدمه المبكر بهدف لاعبه سلطان الغنام في الدقيقة الـ 14، حيث استقبل الفريق السعودي هدفًا في الدقيقة الـ24 سجله محمد داوود.



وخرج فريق النصر بنقطة التعادل في غياب القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو بسبب الإصابة.



وكشف برنامج "أكشن مع وليد" إن كاسترو اقترب من الرحيل عن نادي النصر، وأن الأسبوع المقبل سيشهد قرارات حاسمة للفريق.



وعن موقف رونالدو قال البرنامج: "إن قناعات رونالدو تجاه كاسترو تغيرت تمامًا، حيث كان اللاعب البرتغالي لا يريد رحيله، ولكن بعد المستوى السلبي، رونالدو أصبح موافقًا على رحيل المدرب".

ودارت الشكوك حول مستقبل كاسترو بعد خسارة الفريق لقب كأس السوبر السعودي بهزيمة ثقيلة أمام الهلال برباعية مقابل هدف واحد في بداية الموسم الحالي.



ومن المفترض أن يكون الإيطالي ستيفانو بيولي هو المدرب الجديد لفريق النصر، وفقًا لتقارير إعلامية سعودية.