موقف رونالدو من إقالة كاسترو

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشفت تقارير إعلامية، عن موقف البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي، من إقالة مواطنه لويس كاسترو مدرب فريق النصر من منصبه، بعد تعادل الفريق أمام الشرطة العراقي.
وافتتح النصر مشواره في دوري أبطال آسيا للنخبة بتعادل مخيب للآمال بعدما فرَّط الفريق السعودي في تقدمه المبكر بهدف لاعبه سلطان الغنام في الدقيقة الـ 14، حيث استقبل الفريق السعودي هدفًا في الدقيقة الـ24 سجله محمد داوود.
وخرج فريق النصر بنقطة التعادل في غياب القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو بسبب الإصابة.
وكشف برنامج "أكشن مع وليد" إن كاسترو اقترب من الرحيل عن نادي النصر، وأن الأسبوع المقبل سيشهد قرارات حاسمة للفريق.
وعن موقف رونالدو قال البرنامج: "إن قناعات رونالدو تجاه كاسترو تغيرت تمامًا، حيث كان اللاعب البرتغالي لا يريد رحيله، ولكن بعد المستوى السلبي، رونالدو أصبح موافقًا على رحيل المدرب".
ودارت الشكوك حول مستقبل كاسترو بعد خسارة الفريق لقب كأس السوبر السعودي بهزيمة ثقيلة أمام الهلال برباعية مقابل هدف واحد في بداية الموسم الحالي.
ومن المفترض أن يكون الإيطالي ستيفانو بيولي هو المدرب الجديد لفريق النصر، وفقًا لتقارير إعلامية سعودية.
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