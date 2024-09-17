دراسة: عطر في منتجات العناية في البشرة يسبب بلوغا مبكرا لدى الفتيات

على مدى القرن الماضي، اتجه متوسط أعمار البلوغ المبكر (بداية الحيض) ونمو الثدي إلى الانخفاض. وفي حين توجد عوامل عرقية واجتماعية واقتصادية واضحة، فإن الظاهرة عالمية وسريعة للغاية بحيث لا يمكن أن تكون وراثية بالكامل، مما ترك العلماء يتساءلون عن العوامل البيئية الجديدة التي قد تسبب مثل هذه التغييرات المبكرة.



أحد هذه المركبات هو رائحة المسك، التي كانت تستخدم عادة في العطور الرجالية، والتي حظرها الاتحاد الأوروبي، ولكن لا يزال من الممكن العثور عليها في المنتجات التي تباع في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية.



ركز الباحثون في دراستهم على شبكة من الخلايا العصبية في منطقة تحت المهاد والتي من المعروف أنها تؤدي دورًا حاسمًا في إدارة بداية البلوغ.



تحفز الخلايا العصبية هرمون يحفز نشاط الغدد التناسلية، ويؤثر على الغدة النخامية التي تعمل على إفراز العديد من الإشارات الكيميائية، والتي بدورها تخبر المبايض بإنتاج هرمون الإستروجين، والخصيتين بضخ هرمون التستوستيرون.



على الرغم من أن الآليات وراء هذه العملية غير مفهومة تمامًا، إلا أنه يُعتقد أن هناك ببتيدًا عصبيًا يسمى "كيسبيبتين" مسؤول عن هذه العملية. علاوة على ذلك، فإن الخلايا العصبية التي تنتج الببتيد العصبي لها مستقبلاتها الخاصة التي تجعلها حساسة للتغيرات في الإجهاد والنظام الغذائي، مما يجعلها مكانًا مثاليًا لبدء البحث عن أشكال أخرى من التدخل.



قامت الدراسة بفحص نحو 10000 مادة مختلفة، وكان عدد من المواد التي تم اختبارها عبارة عن أنواع من مضادات الكولين، وهي مجموعة من المواد الكيميائية التي تحاكي ناقلًا مشتركًا لمجموعة متنوعة من المسارات العصبية، المسؤولة عن الذاكرة والدافع والإثارة.



ووفقا للدراسة، برز مركب واحد على وجه الخصوص، وهو مضاد الكيسبيبتين، يسمى "مسك أمبريت". كانت هذه الرائحة الحلوة والحيوانية قليلاً، والتي كانت شائعة الاستخدام في مستحضرات التجميل وعطور الرجال، محظورة من قبل الاتحاد الأوروبي في تسعينيات القرن العشرين، بعد ظهور أدلة على سميتها العصبية لدى الفئران، على الرغم من استمرار تصنيعها في الهند والصين.



وأصبحت هذه المادة أقل شيوعًا في المنتجات التجارية اليوم، وذلك بفضل توصيات الجمعية الدولية للعطور. ولكن نظرًا لمقاومتها للتحلل، فإنها لا تزال تتمتع بحضور بيئي يمكن أن يشكل مصدر قلق خطير ومستمر.



وبحسب الدراسة المنشورة على مجلة "ساينس أليرت" العلمية، أظهرت الاختبارات على مستخلص المسك على خلايا تحت المهاد لدى البشر والفئران في المزارع وعلى سمك الزرد الحي الصغير، إمكانية دفع العطر لأجزاء من الدماغ لإنتاج إشارات قد تؤدي إلى البلوغ في سن مبكرة. وكالات

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